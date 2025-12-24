onedio
2026’ya Geri Sayım Başladı: Dünyanın Dört Bir Yanında Yılbaşı Hazırlıkları Tam Gaz Devam Ediyor

24.12.2025

Takvim yaprakları son günleri gösterirken dünyanın dört bir yanında tatlı bir telaş var. Kimisi buz gibi havada meydanları dolduruyor, kimisi ise kumsalda denize girerek yeni yılı bekliyor. Saatler 00.00'ı vurmadan önce gezegenin farklı köşelerinde neler oluyor, insanlar bu büyülü geceye nasıl hazırlanıyor?

1. New York, ABD: Times Meydanı'nda ışıltılı bir bekleyiş mevcut!

Dünyanın belki de en ikonik yılbaşı karesi olabilir! Milyonlarca insan o meşhur kristal kürenin düşüşünü izlemek için saatler öncesinden Times Meydanı'nı dolduruyor. Şehrin dev ekranları, konfetiler ve o meşhur geri sayım için hazırlıklar tamam. Soğuğa aldırmayan kalabalık, 2026'ya enerjinin zirvesinde girmeye kararlı!

2. Londra, İngiltere: Thames Nehri kıyısında görsel bir şölen hazırlanıyor.

Big Ben'in çanları gece yarısını vurduğunda Londra bambaşka bir renge bürünecek. London Eye ve tarihi saat kulesi çevresinde yapılacak havai fişek gösterisi için nehir kıyısında yerler şimdiden kapıldı. İngiltere ikliminin soğukkanlılığı bu gece yerini coşkuya bırakıyor.

3. Rio de Janeiro, Brezilya: Bizde gece iken onlarda gündüz!

Biz montlarla titrerken onlar Copacabana Plajı'nda denize giriyor! Brezilya'da geleneksel olarak herkes beyaz giyiyor. Bu barışı ve yeni başlangıçları simgeliyor. Okyanusa çiçekler bırakıp samba ritimleriyle sabahın ilk ışıklarına kadar dans etmeye hazırlanıyorlar!

4. Sidney, Avustralya: Dünyada yeni yıla ilk "Merhaba" diyenler onlar!

Gezegenin 2026'ya ilk giren büyük şehirlerinden biri olan Sidney'de gözler o meşhur Opera Binası'nda. Liman köprüsü ve Opera Binası üzerindeki ışık şovları her zamanki gibi nefes kesici olacak. Onlar için yaz mevsiminin ortasında sıcak bir havada geri sayım yapmanın keyfi bir başka.

5. Paris, Fransa: Aşıklar şehri ışıl ışıl!

Champs-Élysées Bulvarı baştan aşağı ışıklandırılıyor! Eyfel Kulesi her zamankinden daha parlak. Parisliler ve turistler, ellerinde sıcak içecekleri ve kruvasanlarıyla Zafer Takı'nın çevresinde toplanıyor. Romantizm ve kutlama bu gece iç içe!

6. Tokyo, Japonya: Tapınaklarda huzurlu bir başlangıcın sesleri duyuluyor.

Batı'daki çılgın partilerin aksine Tokyo'da daha spiritüel bir hazırlık var. İnsanlar tapınaklara gidip 'Joya no Kane' ritüeli için sıraya giriyor. Gece yarısı tapınak çanları tam 108 kez çalınarak geçen yılın dertlerinden arınılacak.

7. Madrid, İspanya: Los Reyes Magos (Üç Bilge Kral) ile en büyülü geceyi yaşıyorlar!

İspanya'da Noel Baba popüler olsa da yılbaşının gerçek yıldızları hala Üç Bilge Kral'dır. Sokaklar 'Cabalgata de Reyes' adı verilen devasa geçit törenleriyle dolar. Müzisyenler, dansçılar ve süslü araçların eşlik ettiği bu törende Melchior, Gaspar ve Balthazar hediyeler dağıtır. Ertesi sabah çocuklar kralların bıraktığı hediyelere uyanır ve yeni yıl ruhunu yediden yetmişe herkes yaşamış olur!

8. Rovaniemi, Finlandiya: Noel Baba'nın köyünde Kuzey Işıkları ile yeni yıl daha da ışıltılı!

Kuzey Kutbu dairesinde masalların gerçeğe dönüştüğü yerdeyiz. Karlar altındaki bu köyde şanslıysanız gökyüzünde dans eden yeşil Kuzey Işıklarını görebilirsiniz. Ren geyikleri, ahşap kulübeler ve buz gibi havada sıcak bir atmosfer... Burası yılbaşı ruhunun doğum yeri!

9. İstanbul, Türkiye: Boğaz'ın büyüsüyle yeni yıl coşkusu birleşince içimiz kıpır kıpır oluyor!

Ve tabii ki evimiz... İstanbul Boğazı, Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan o eşsiz manzara eşliğinde 2026'yı karşılıyor. Köprü ışıkları, sokaklardaki süslemeler ve Ortaköy'den yansıyan havai fişekler... İki kıtanın birleştiği noktada yeni yıl coşkusu bambaşka!

Dünyanın dört bir yanında yeni yıl hazırlıkları devam ederken dünya turunu evine taşıyabilirsin!

