2026’ya Geri Sayım Başladı: Dünyanın Dört Bir Yanında Yılbaşı Hazırlıkları Tam Gaz Devam Ediyor
Takvim yaprakları son günleri gösterirken dünyanın dört bir yanında tatlı bir telaş var. Kimisi buz gibi havada meydanları dolduruyor, kimisi ise kumsalda denize girerek yeni yılı bekliyor. Saatler 00.00'ı vurmadan önce gezegenin farklı köşelerinde neler oluyor, insanlar bu büyülü geceye nasıl hazırlanıyor?
1. New York, ABD: Times Meydanı'nda ışıltılı bir bekleyiş mevcut!
2. Londra, İngiltere: Thames Nehri kıyısında görsel bir şölen hazırlanıyor.
3. Rio de Janeiro, Brezilya: Bizde gece iken onlarda gündüz!
4. Sidney, Avustralya: Dünyada yeni yıla ilk "Merhaba" diyenler onlar!
5. Paris, Fransa: Aşıklar şehri ışıl ışıl!
6. Tokyo, Japonya: Tapınaklarda huzurlu bir başlangıcın sesleri duyuluyor.
7. Madrid, İspanya: Los Reyes Magos (Üç Bilge Kral) ile en büyülü geceyi yaşıyorlar!
8. Rovaniemi, Finlandiya: Noel Baba'nın köyünde Kuzey Işıkları ile yeni yıl daha da ışıltılı!
9. İstanbul, Türkiye: Boğaz'ın büyüsüyle yeni yıl coşkusu birleşince içimiz kıpır kıpır oluyor!
Dünyanın dört bir yanında yeni yıl hazırlıkları devam ederken dünya turunu evine taşıyabilirsin!
