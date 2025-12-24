2026’ya Geri Sayım Başladı: Dünyanın Dört Bir Yanında Yılbaşı Hazırlıkları Tam Gaz Devam Ediyor

İspanya'da Noel Baba popüler olsa da yılbaşının gerçek yıldızları hala Üç Bilge Kral'dır. Sokaklar 'Cabalgata de Reyes' adı verilen devasa geçit törenleriyle dolar. Müzisyenler, dansçılar ve süslü araçların eşlik ettiği bu törende Melchior, Gaspar ve Balthazar hediyeler dağıtır. Ertesi sabah çocuklar kralların bıraktığı hediyelere uyanır ve yeni yıl ruhunu yediden yetmişe herkes yaşamış olur!