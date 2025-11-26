onedio
2026 MEB Takvimi Sömestir Tatili Tarihleri: Yarıyıl Tatili Ne Zaman Başlayacak? Şubat Tatili Ne Zaman Bitecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 14:03

Son dönemlerde sıkça gündeme gelen ara tatil tartışmaları, yarıyıl tatilini akıllara getirdi. Milli eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ara tatile dair yapılan son güncellemeleri açıklamasının ardından ise veliler ve öğrenciler yarıyıl planlarını yapmaya başladı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği sömestir tatilinin tarihi ve MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi merak edildi. Peki, 15 tatil ne zaman? Bu yıl yarıyıl tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? Okullar ne zaman kapanacak? 

İşte, MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi

Şubat (Sömestir) Tatili Ne Zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı takvimini duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı akademik takvime göre, bu yıl birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. 

Yarıyıl Tatili Kaç Gün Sürecek? Ne Zaman Bitecek? 

19 Ocak 2026'da başlayan yarıyıl tatili, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Hafta sonunun ardından öğrenciler için ikinci dönemin ilk ders zili Şubat ayının ilk pazartesi günü çalacak. Hafta sonları ile birlikte öğrenciler 2026 yılındaki sömestir tatilinde 16 gün tatil yapacak.

İkinci Dönem Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) akademik takvimine göre ikinci dönem 30 Ocak'ta son bulan yarıyıl tatilinin ardından, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Ara Tatil Kaldırıldı mı? İkinci Ara Tatil Olacak mı?

Ara tatilin kaldırılmasına ilişkin tartışmalara son noktayı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin koydu. Tekin, 26 Kasım'da ara tatile dair yaptığı açıklamada “Çalışan anne ve babalar sıkıntı yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor” ifadelerine yer verdi. Ara tatil uygulamasının bu yıl devam edeceğini belirten Bakan Tekin, gelecek yıl ise uygulamanın kaldırılabileceğinin sinyalini verdi. 

İkinci Ara Tatil Ne Zaman?

2026 yılında gerçekleştirilecek olan yılın ikinci ara tatili, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. Bu tarihler arasında öğrenciler, derslerden bir süreliğine ara verme fırsatı bulacaklar.

Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının son ders zili ise Haziran ayında çalacak. Öğrenilerin heyecanla beklediği karne günü bu yıl, 26 Haziran 2026 Cuma günü ne denk gelecek.

