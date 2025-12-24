2025 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Dünya Harikaları Duyuruldu!
Seyahat tutkunlarının beklediği liste sonunda açıklandı! 2025, dünyanın dört bir yanında büyülü manzaraların, kültürle harmanlanan şehirlerin ve tarih boyunca iz bırakmış yapıların yılı oldu. Yıl biterken yılbaşı ışıklarıyla bezenen sokaklar, yepyeni maceralar, farklı kültürlerin kokusu, gökyüzüne uzanan siluetler… Hepsi, dünyanın ne kadar dev bir sahne olduğunu bir kez daha hatırlattı.
İşte 2025’te ziyaretçi akınına uğrayan, hikâyeleriyle milyonları kendine çeken o büyülü duraklar!
1. Paris’in Zamansız Işığı: Eyfel Kulesi.
2. New York’un Enerjisi: Özgürlük Heykeli.
3. Tokyo’nun Gelecekten Gelen Silueti: Tokyo Skytree.
4. Roma’nın Asırlık Güzelliği: Kolezyum.
5. Mısır’ın Mucizesi: Keops Piramidi.
6. Londra’nın Asalet Simgesi: Big Ben & Westminster.
7. Paris’in Yeniden Doğan Mirası: Notre Dame Katedrali.
8. Sydney’nin Hiç Bitmeyen Esintisi: Sydney Opera House.
9. Rio’nun Altın Tepesi: Kurtarıcı İsa Heykeli.
10. Çin’in Sonsuzluğu: Çin Seddi.
11. Atina’nın Yüzyıllara Meydan Okuyan Mirası: Parthenon.
12. Roma’nın Büyülü Durağı: Trevi Çeşmesi.
Kendi Dünya Harikalarını İnşa Etmek İsteyenlere…
