2025 Yılında En Çok Ziyaret Edilen Dünya Harikaları Duyuruldu!

Paris’e ne zaman gidersen git, şehrin seni içine çekme şekli hiç değişmez. Eyfel Kulesi ise bu çekimin kalbi. 2025 yılında rekor ziyaretçi sayısına ulaşmasının nedeni sadece manzarası değil; kulenin çevresindeki sokaklarda dolaşırken bile hissettiğin romantik titreşim. Kuleye yaklaştıkça yükselen heyecan, gece olduğunda yüzüne vuran altın ışıklar, Seine kıyısı…

Paris’i Paris yapan şey bu zaten: Modern dünyanın ortasında zamana meydan okuyan bir masal yaşatması.