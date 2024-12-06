2025'te Hangi Ülkeyi Gezeceğini Tahmin Ediyoruz!

Estetik, sanat ve güzellik senin için çok önemli. O yüzden 2025’te seni Fransa’nın zarif atmosferine ışınlıyoruz! Paris’in büyülü sokaklarında yürürken Eyfel Kulesi’nin altında fotoğraf çekmeyi kim istemez?

Ama Fransa senin için sadece Paris’ten ibaret değil! Provence’ta lavanta tarlaları, Nice’te masmavi deniz, Bordeaux’da dünyaca ünlü şaraplar... Her köşesinde ayrı bir sanat, ayrı bir güzellik bulacaksın.

Fransa’yı keşfetmek senin için tam bir ilham kaynağı olacak. O yüzden telefon hafızasını şimdiden boşalt; bol bol fotoğraf çekilecek, bol bol hikaye paylaşılacak! 📸🌸