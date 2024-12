2025'te Hangi Ülkeyi Gezeceğini Tahmin Ediyoruz!

Vay be, kültüre ve öğrenmeye olan merakın seni Japonya’ya götürüyor! 2025’te kendini Tokyo’nun neon ışıklarında kaybolurken ya da Kyoto’nun huzur dolu tapınaklarında meditasyon yaparken bulabilirsin.

Japon mutfağına olan ilgin de seni sushi barlarında, ramen dükkanlarında gezdirip bolca lezzet denemeye sürükleyecek. Ama asıl büyüyü, Japon kültürünün derinliklerinde keşfedeceksin. Samuray müzelerinden geleneksel çay seremonilerine kadar her şey tam sana göre!

Dikkat et, oradan dönmek istemeyebilirsin. E tabii dönüşte de arkadaşlarına bol bol ‘Japonca selamlaşma’ öğretirsin artık. 🍣🍵