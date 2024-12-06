2025'te Hangi Ülkeyi Gezeceğini Tahmin Ediyoruz!
2025'te Hangi Ülkeyi Gezeceğini Tahmin Ediyoruz!
Kafanda bavul toplama hayalleri, pasaportta damga hayalleri! Hazırsan, geleceğin seyahat rotasını keşfetmeye çıkıyoruz! Bakalım 2025’te hangi ülkeye gitmelisin? Hadi başlayalım!
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1. Seyahate çıkarken çantanı hazırlıyorsun. İlk olarak ne koyuyorsun?
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2. Havaalanında 5 saat bekleyeceksin. İlk düşüncen?
3. Yerel halkla iletişim kurmak için hangi yöntemi denersin?
4. Tatil alışverişi deyince aklına ne gelir?
5. Peki, tatil süresince internetle aran nasıl?
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6. Sona yaklaşıyoruz! Tatil planın spontane mi yoksa planlı mı?
7. Seyahatte tanıştığın biri sana Türkçe bir kelime söylemek istiyor. Ne önerirsin?
8. Son soru! Seyahat arkadaşların seni nasıl tanımlar?
Seni İtalya bekliyor!
9. Yolun Japonya’ya düşüyor!
Seni Peru bekliyor!
Yolun Fransa’ya düşüyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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