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2025’in 2. Yarısında ve 2026’da Çıkmasını Beklediğimiz 11 Müthiş Oyun

etiket 2025’in 2. Yarısında ve 2026’da Çıkmasını Beklediğimiz 11 Müthiş Oyun

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
04.07.2025 - 13:31

Önümüzdeki günlerde hangi oyunların piyasaya sürüleceğini merak ediyorsan doğru yerdesin! Şimdi sana 2025'in ikinci yarısında ve 2026 yılının ilk aylarında piyasaya sürülecek o muhteşem oyunlardan bahsedeceğiz. Kahveni latteni al arkana yaslan ve yavaşça aşağı doğru kaydır!

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1. Korku eşiğini test etmeye hazır mısın: Resident Evil-Requiem

1. Korku eşiğini test etmeye hazır mısın: Resident Evil-Requiem

Resident Evil oyunlarına hakim olanlar beğendi bile! Önceki Resident Evil oyunlarından bambaşka bir havaya sahip olacak Requiem, bunu her haliyle belli ediyor. Bir otelde gerçekleşen bir dizi gizemli ölümü araştırmak üzere görevlendirilen bir ajan olduğunuzu düşünün! Bu tamamen yeni bir kahramanın hikayesi! Atmosfer bir hayli gizemli ve yenilikçi görünüyor. Bu sefer sadece zombilerle değil başka belalarla da yüzleşilecek gibi görünüyor. Biz çok heyecanlandık, 30. yıl dönümüne özel çalışılmışa benziyor! 27 Şubat 2026'ya alarmlarınızı kurabilirsiniz!

Şuraya muhteşem bir fragman bırakalım!

2. Zombi maceraları yeni bir oyunla: Dying Light: The Beast

2. Zombi maceraları yeni bir oyunla: Dying Light: The Beast

Bu proje 2 yıllık geliştirme sonucunda öyle büyümüş ve olgunlaşmış ki bir oyun eklentisi olabilecekken bağımsız bir oyun kurgulanacak kadar inanılmış. Fragmanı izlediğinizde ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız! Çatılarda koşturup zombi pataklama olayı aynen devam! 22 Ağustos'a alarmları kurduk bekliyoruz bile! İlk oyunun efsane kahramanı Kyle Crane sahalara geri dönüyor desek? Hem de ilk oyundan cevaplanamamış sorularla birlikte! Zombi mi olacak yoksa nükleer patlamada yok mu olacak?

Şu muhteşem trailer'ı siz de izleyin istedik, neler oluyor öyle?!

3. Sophia yeniden bizimle: Resonance: A Plague Tale Legacy

3. Sophia yeniden bizimle: Resonance: A Plague Tale Legacy

Geçmişin sırlarını çözmek için Ortaçağ Fransası'nda efsanevi bir adaya uzanan tehlikeli bir yolculuğa var mısınız? Tuzaklarla dolu labirentlerde bulmaca çözmek, peşinizdeki orduya karşı hayatta kalma mücadelesi vermek, antik mitolojiden gelen yarı insan-yarı boğa bir yaratığa karşı savaşmak ister misin? Daha mistik, daha aksiyonlu bir Plague Tale serisi bu, her halinden belli. Dövüş, mitoloji ve kader temalarıyla bezenmiş bir yolculuk. 2026'da görüşmek üzere!

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Şu trailer bile bize yeter!

4. Genç Bond, James Bond: 007: First Light

4. Genç Bond, James Bond: 007: First Light

26 yaşındaki tecrübesiz ajan Bond, MI6 eğitim programında kendisini kanıtlarsa o meşhur 00 lisansını alacak! Aston Martinli smokinli Bond görmeye alıştık diyenlere bu sefer smokinsiz daha çaylak bir Bond deneyimi sunuluyor, Aston Martin'siz zaten olmaz. Kimilerimiz eskisi kadar havalı bulmamış olabilir, genç Bond lisans alınca zaten karizmasına karizma katacaktır. Oyun bir üçlemenin ilk oyunu olarak piyasalara 2026'da sürülecek, biz 2026'yı nasıl bekleyeceğiz?!

Üçlemenin ilk oyunu 007: First Light'a ilk bakış!

5. Uzaya mizahi bir yolculuk: The Outer Worlds 2

5. Uzaya mizahi bir yolculuk: The Outer Worlds 2

2019'daki serinin 2. oyunu bu. 29 Ekim 2025'te bizlerle olacak. Fiyatı biraz bize soğuk duş etkisi yaratmadı değil, uzaydaki fiyatları sorgulatan cinsten... Tamı tamına 80 dolar. Bu konuda oyunun yönetmeni dahi açıklama yapmış durumda. İlk oyunun mizahi bilim-kurgu tonu korunurken bu sefer daha karanlık ve dikkat çekici olacağı söyleniyor. Yeni bir yıldız sistemine götürecek bizi oyun, bilim delisi abiler yine ortalığı karıştırıyor ilk serideki gibi. Yeni silahlarla ve daha fazla geliştirilmiş grafikle gelecek oyun. Biz şimdiden heyecanlandık!

Fiyatıyla tarihe geçen The Outer Worlds 2'ye bir bakalım bakalım!

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6. Vampirseverler buraya: The Blood Of The Dawnwalker

6. Vampirseverler buraya: The Blood Of The Dawnwalker

14. yüzyıl Avrupası'nda veba ve bitmek bilmeyen savaşlar insanlığın en büyük düşmanıyken gölgelerde saklanan vampirler nihayet ortaya çıkıp dünyayı ele geçirmeye başlıyor. Tam da bu kaosun ortasında biz yarı insan-yarı vampir rolündeyiz. Amacımız vampir efendisi tarafından lanetlenen kız kardeşimizi 30 gün içinde kurtarmak. Kılıçlar, büyüler, vampir savaşları atmosferik görüntülerle hayata geçiyor! 2026'da çıkacak The Blood Of The Dawnwalker'ı heyecanla bekliyoruz.

İşte sinema filmlerini aratmayan o fragman!

7. Eski usul racon: Mafia: The Old Country

7. Eski usul racon: Mafia: The Old Country

Serinin köklerine ineceğimiz yeni bir oyun! Mafia 4 demek yerine bizi geçmişe ışınlayan bir oyun olacak The Old Country! Hikaye 1900'lerin başında İtalya Sicilya'da suç dünyasının köklerinde geçiyor. Enzo Favara adında genç bir ganster ile uzun bir yolculuğa çıkacağız. Oyunun görselinde nostaljik bir film atmosferi havası var. Oyunun atmosferine o kadar çalışılmış ki Sicilya dublajına kadar düşünülmüş. 8 Ağustos'ta kavuşuyormuşuz, bir trailer patlatalım o zaman...

Haydi bakalım 'babaların babası' olma mücadelesi yeniden başlasın!

8. Avalon'a zaman yolculuğu: Clockwork Revolution

8. Avalon'a zaman yolculuğu: Clockwork Revolution

İlk bakışta Victoria döneminde gerçekleşen aksiyonuyla dikkat çekiyor, oyunun kilit özelliği zaten zaman yolculuğu! Hikayesi tam olarak şöyle: Lady Ironwood zamanda geriye giderek tarihi kendi lehine değiştirmiş, Avalon şehrini demir yumruk ile yönetiyor. Biz ise bir kişiselleştirilmiş değişik versiyonlarda bir çete isyancısı olarak geçmişe gidiyoruz. Geçmişte yapacağımız küçücük bir değişiklik ise haliyle Avalon'un geleceğinde büyük değişimler yaratıyor. Geçmiş ve şimdi arasında mekik dokuyoruz adeta, hikayeyi biz yazıyoruz. Tam bir tarih verilmese de oyunun çıkışı 2026 yılında olacak gibi görünüyor.

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İşte aksiyon dolu o trailer!

9. Yepyeni bir macere: Stranger Than Heaven

9. Yepyeni bir macere: Stranger Than Heaven

Bu oyun 1943 yılı Japonyası'na 2. Dünya Savaşı'na götürüyor bizi, bir dedektifiz! 1915'te başlayan olaylar 1943'te çözülüyor. Bol kavgalı, aksiyon dolu maceralar, düellolar, yumruklu aksiyonlar bizi bekliyor. Hatta gerçekçilik öyle üst seviyedeki dövüş esnasında bize çarpan kaçan insanlar kavgamızı etkileyecek. Çıkış tarihi 2026 olarak tahmin ediliyor.

O muhteşem trailer gelmesin mi? Gelsin!

10. Gelelim Pokemon özleyenlere: Beast Of Reincarnation

10. Gelelim Pokemon özleyenlere: Beast Of Reincarnation

Alışılmışın dışında karanlık ve iddialı bir aksiyon oyunu geliyor! Yine Japonya'dayız, lanetli bir genç kadın ve köpeği ile tanışıyoruz. Hayatta kalmaya çalışırken insanlığın son umudunu temsil ediyoruz. Grafikler muazzam ve duygusal bağlarla değişik yetenekler kazanıyoruz. Yüksek zorluklu, teknik dövüşlere farklı düşmanlara karşı savaşıyoruz. Kısaca bu oyunla renkli Pokemon diyarından sonra karanlık bir dünyada yetişkin bir hikayeye tanık olacağız. Böylece listenin sonuna gelmiş olduk, bir sonraki içerikte görüşmek üzere!

Şu muazzam fragmana bakar mısınız?

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11. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve daha fazlası: GTA VI

11. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve daha fazlası: GTA VI

Ertelenme haberleriyle gündemde GTA VI, 2026 yılında gelecek artık! Bekleye bekleye kuruduk! Öyle bir fragman geldi ki biz kafaları üşüttük. Fragmanın üzerinden çok zaman geçti ama biz etkisinden çıkamadık. Şirket, resmi olarak 26 Mayıs 2026 yılında çıkacağını tüm oyun camiasına duyurdu. Bekledikçe beklentimiz de yükseliyor... Önce konsollara mı, pc'lere mi onunla ilgili bir duyuru olmadı. Önce konsollara çıkacağını sonradan pc'ler için yapılacağını düşünüyoruz. Jason ile suç dünyasında unutulmaz maceralara çıkmaya hazır mıyız? Fragmandan anladığımız kadarıyla tüm GTA serilerinde olduğu gibi yine yaşayan bir şehrin içerisindeyiz. Grafikler öylesine gerçekçi ki bir ter damlası dahi görünüyor ve muazzam! Her farklı karakterin motion capture'ı ayrı ayrı yapılmış, yani kimsenin mimikleri, yürüyüşü, hareketleri birbirine benzemiyor. Bol bol eğlence ve gece kulüpleri bizleri bekliyor. Heyecanla bekliyoruz!

Şu fragmanın güzelliğine bakar mısınız?! İzlenme sayısı, oyuna olan ilginin ne denli yüksek olduğunu ortaya koyuyor zaten!

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
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