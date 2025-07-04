2025’in 2. Yarısında ve 2026’da Çıkmasını Beklediğimiz 11 Müthiş Oyun

Ertelenme haberleriyle gündemde GTA VI, 2026 yılında gelecek artık! Bekleye bekleye kuruduk! Öyle bir fragman geldi ki biz kafaları üşüttük. Fragmanın üzerinden çok zaman geçti ama biz etkisinden çıkamadık. Şirket, resmi olarak 26 Mayıs 2026 yılında çıkacağını tüm oyun camiasına duyurdu. Bekledikçe beklentimiz de yükseliyor... Önce konsollara mı, pc'lere mi onunla ilgili bir duyuru olmadı. Önce konsollara çıkacağını sonradan pc'ler için yapılacağını düşünüyoruz. Jason ile suç dünyasında unutulmaz maceralara çıkmaya hazır mıyız? Fragmandan anladığımız kadarıyla tüm GTA serilerinde olduğu gibi yine yaşayan bir şehrin içerisindeyiz. Grafikler öylesine gerçekçi ki bir ter damlası dahi görünüyor ve muazzam! Her farklı karakterin motion capture'ı ayrı ayrı yapılmış, yani kimsenin mimikleri, yürüyüşü, hareketleri birbirine benzemiyor. Bol bol eğlence ve gece kulüpleri bizleri bekliyor. Heyecanla bekliyoruz!