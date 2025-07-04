2025’in 2. Yarısında ve 2026’da Çıkmasını Beklediğimiz 11 Müthiş Oyun
Önümüzdeki günlerde hangi oyunların piyasaya sürüleceğini merak ediyorsan doğru yerdesin! Şimdi sana 2025'in ikinci yarısında ve 2026 yılının ilk aylarında piyasaya sürülecek o muhteşem oyunlardan bahsedeceğiz. Kahveni latteni al arkana yaslan ve yavaşça aşağı doğru kaydır!
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1. Korku eşiğini test etmeye hazır mısın: Resident Evil-Requiem
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Şuraya muhteşem bir fragman bırakalım!
2. Zombi maceraları yeni bir oyunla: Dying Light: The Beast
Şu muhteşem trailer'ı siz de izleyin istedik, neler oluyor öyle?!
3. Sophia yeniden bizimle: Resonance: A Plague Tale Legacy
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Şu trailer bile bize yeter!
4. Genç Bond, James Bond: 007: First Light
Üçlemenin ilk oyunu 007: First Light'a ilk bakış!
5. Uzaya mizahi bir yolculuk: The Outer Worlds 2
Fiyatıyla tarihe geçen The Outer Worlds 2'ye bir bakalım bakalım!
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6. Vampirseverler buraya: The Blood Of The Dawnwalker
İşte sinema filmlerini aratmayan o fragman!
7. Eski usul racon: Mafia: The Old Country
Haydi bakalım 'babaların babası' olma mücadelesi yeniden başlasın!
8. Avalon'a zaman yolculuğu: Clockwork Revolution
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İşte aksiyon dolu o trailer!
9. Yepyeni bir macere: Stranger Than Heaven
O muhteşem trailer gelmesin mi? Gelsin!
10. Gelelim Pokemon özleyenlere: Beast Of Reincarnation
Şu muazzam fragmana bakar mısınız?
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11. Çocukluğumuz, gençliğimiz ve daha fazlası: GTA VI
Şu fragmanın güzelliğine bakar mısınız?! İzlenme sayısı, oyuna olan ilginin ne denli yüksek olduğunu ortaya koyuyor zaten!
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