2025’in 2. Yarısında ve 2026’da Çıkmasını Beklediğimiz 11 Müthiş Oyun

14. yüzyıl Avrupası'nda veba ve bitmek bilmeyen savaşlar insanlığın en büyük düşmanıyken gölgelerde saklanan vampirler nihayet ortaya çıkıp dünyayı ele geçirmeye başlıyor. Tam da bu kaosun ortasında biz yarı insan-yarı vampir rolündeyiz. Amacımız vampir efendisi tarafından lanetlenen kız kardeşimizi 30 gün içinde kurtarmak. Kılıçlar, büyüler, vampir savaşları atmosferik görüntülerle hayata geçiyor! 2026'da çıkacak The Blood Of The Dawnwalker'ı heyecanla bekliyoruz.