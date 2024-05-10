Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Giyim
2024 Yaz Modasında Gardırobunuza Girecek En Trend T-shirt Tasarımları!

etiket 2024 Yaz Modasında Gardırobunuza Girecek En Trend T-shirt Tasarımları!

Aybüke Göleli
Aybüke Göleli - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 22:09

Moda dünyasının nabzını tutan 2024 t-shirt tasarımlarında bir dönüşüm yaşamaya hazırlanıyor. Bu sene, cesur kesimler, canlı renkler ve etkileyici baskılar t-shirt modasını belirliyor.

Oversize kesimlerden crop modellere, transparan detaylardan kontrast baskılara kadar her tarza hitap eden çeşitlilik, gardıroplarımızı renklendiriyor. Yani, bu sezonun en moda t-shirt modelleriyle tarzınızı en üst seviyeye çıkarın!

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Önerdiğimiz ürünleri seveceğinizi umuyoruz! Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Onedio sayfadaki bağlantılardan gelir elde edebilir. Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

''Bu içerik 10.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

İçeriğin Devamı Aşağıda

Cut out t-shirt modeli

Cut out t-shirt modeli

İşte bu t-shirtler, adından da anlaşılacağı gibi kesiklerle süslü. Ama sıradan kesiklerden bahsetmiyoruz. Biraz cesur olun! Omuz kısmında küçük bir detay, belki yanlarda büyük bir kesik ya da neden olmasın, belki de sırtta birkaç delik... Herkesin tarzına uygun bir kesik var!

Bunlar sadece trend olmakla kalmıyor, aynı zamanda sizi yaz sıcağında da serin tutuyor. Şıklık ve rahatlık arayanların kurtarıcısı olacak bu t-shirtler, kombinlerinizi tamamlarken size enerji katacak.

Cut out t-shirt 299.99 TL burada.

Hepsiburada

Cut out detaylı bir model daha...

Cut out detaylı bir model daha...

Cut out t-shirtler, yaz gardırobuna hoş bir dokunuş katıyor. Hem feminen hem de trend bir görünüm elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenek. Omuz kısımlarında kesik detaylarıyla hareket kazanan bu t-shirt, sokak stilinin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Rengarenk kombinlerle veya jean şortlarla rahatlıkla uyum sağlayarak yaz günlerinde stilini konuşturabilirsiniz. Bu modeli giyerek tarzını en etkili şekilde gösterin, yazın enerjisini hissedin!

Pembe cut out t-shirt 299.99 TL burada.

Hepsiburada

Boncuklu t-shirt

Boncuklu t-shirt

Metal boncuklu penye crop t-shirt, geçmişten ilham alırken modern bir dokunuşla stilinizi yükseltiyor. Bu benzersiz parça, geçmişin izlerini taşırken cesur ve özgün bir tarz sunuyor.

Metal boncuk detayları, t-shirtü sıradanın dışına çıkararak dikkat çekici bir görünüm katıyor. Bu tarzı tercih ederek geçmişin zarafetini günümüz modasına taşıyabilir ve benzersiz bir stil ifadesi yaratabilirsiniz.

Boncuklu t-shirt 1.559,00 TL burada.

Hepsiburada

Crop t-shirt

Crop t-shirt

Crop modası, 2024 giyim dünyasında zirvede! Bu yıl, gardıroplarımızı en iddialı ve göz alıcı parçalarla dolduracağız. Crop t-shirtler, cesur ve özgün tarzıyla herkesin dikkatini çekecek.

Hem rahatlık hem de şıklık arayanların vazgeçilmezi olacak bu parçalar, kombinlerimize enerji katacak. Stilinizi en üst seviyeye çıkarmak için crop t-shirtleri dolabınıza eklemeyi unutmayın!

Crop t-shirt 1.199,00 TL burada.

Hepsiburada

Uzun kollu t-shirt modeli

Uzun kollu t-shirt modeli

Uzun kollu cut out t-shirtler, bu yılın en dikkat çekici parçalarından biri olarak ön plana çıkıyor. Cesur tasarımıyla gözleri üzerine çeken bu t-shirtler, hem şıklık hem de cesaret isteyen bir tarz sunuyor.

Bu iddialı tasarımı benzersiz bulduk, geçmişin izlerini modern bir dokunuşla birleştiriyor ve giyeni âdeta bir yolculuğa çıkarıyor. Bu modeli gardırobunuza ekleyerek tarzınızı öne çıkarabilir ve cesur bir görünüm elde edebilirsiniz.

Uzun kollu cut out t-shirt 999,00 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Basic t-shirt modelleri

Basic t-shirt modelleri

Bu senenin en popüler parçalarından biri olan basic atlet modeli crop t-shirtlerle, rahatlık ve şıklığı bir araya getiriyor. Sadelikleriyle öne çıkan bu t-shirtler, her tarza kolayca uyum sağlıyor ve kombinleri tamamlıyor.

Crop kesimiyle de dikkat çeken bu modeller, yaz aylarında serin kalmanızı sağlarken tarzınızı da yansıtıyor. Gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından biri olmaya aday olan bu t-shirtlerle, sokak stilinizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Basic crop t-shirt 499,00 TL burada.

Hepsiburada

Transparan t-shirtler

Transparan t-shirtler

Bu sene moda dünyasında öne çıkan bir trend olan transparan t-shirtler, cool ve feminen tarzı bir arada sunuyor. Cesur ve dikkat çekici bir görünüm sağlayan bu t-shirtler, geleneksel kalıpların dışına çıkarak özgün bir stil yaratmanıza olanak tanıyor.

Transparan detaylar, giydiğiniz t-shirtü sıra dışı kılıyor ve tarzınızı belirginleştiriyor. Hem şehirde hem plajda rahatlıkla giyilebilen bu t-shirtler, yaz gardırobunuzun vazgeçilmez parçalarından olacak.

Transparan t-shirt 799,99 TL burada.

Hepsiburada

Basic t-shirt modası

Basic t-shirt modası

Klasikleşmiş ve her zaman şıklığıyla öne çıkan basic düz t-shirtler, bu sezonun da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Spor şıklıktan klasik kombinlere kadar her tarza uyum sağlayan bu modeller, gardırobunuzun en çok tercih edilen parçalarından biri elbette!

Minimalist tasarımı sayesinde her türlü kombinde kullanılabilen bu t-shirtler, tarzınızı yansıtmak için mükemmel bir seçenek sunuyor. Dolabınızın temel taşlarından biri haline gelecek olan bu t-shirtler ile her gününüzü stil dolu geçirebilirsiniz.

Basic t-shirt 690,00 TL burada.

Hepsiburada

Oversize t-shirt

Oversize t-shirt

Moda sahnesinde fırtına gibi esen oversize t-shirtler, hem konfor hem de tarz arayanları mest ediyor. Bu devasa kesimli t-shirtler, sokak modasına yeni bir soluk getiriyor. Rahat ve cesur bir görünüm arayanlar için ideal olan oversize t-shirtler, gardıropların vazgeçilmezi olmaya aday.

Geniş bedenleri ve salaş kesimleriyle her bedene uyum sağlayan bu t-shirtler, her kombini tamamlıyor ve tarzınıza özgünlük katıyor. Eğer sıradışı bir tarzın peşindeyseniz, kesinlikle bir oversize t-shirt edinmelisiniz.

Oversize t-shirt 137,08 TL burada.

Hepsiburada

Baskılı t-sirtler

Baskılı t-sirtler

2024'ün en popüler parçalarından biri olan kontrast baskılı t-sirtler, gardıroplara farklılık katıyor. Bu t-sirtler, desenleri ve renkleriyle gerçekten dikkat çekiyor!

Hem günlük giyimde hem de özel günlerde kullanabileceğiniz en trend parçalardan. Tarzınıza biraz heyecan katmak istiyorsanız, birkaç tane kontrast baskılı t-shirt edinmelisiniz!

Baskılı t-shirt 1.599,00 TL burada.

Hepsiburada
İçeriğin Devamı Aşağıda

Tül t-shirt

Tül t-shirt

Moda dünyasında tül ve transparan t-shirtlerin yıldızı parlıyor! Bu t-shirt, cesur ve feminen bir tarz arayanların gözdesi haline geldi. Hem sıcak havalarda ferahlık sağlayan hem de stilinizi ön plana çıkaran bu parçalar, gardırobunuzun vazgeçilmezi olabilir.

Tarzınıza bir doz cesaret eklemek istiyorsanız, birkaç tül veya transparan t-shirt edinmelisiniz. Bu t-shirt yaz mevsimine hem serin hem de şık bir giriş yapabilirsiniz!

Tül t-shirt 1.399,00 TL burada.

Tasarım t-shirtler

Tasarım t-shirtler

Moda dünyasında, tasarımı farklı parçalar her sezon dikkat çeker ve trend haline gelir. Bu parçalar, gardırobunuza yeni bir soluk getirerek öne çıkan stilinizin anahtarını oluşturabilir. Her sezon yeniden yorumlanan ve güncellenen bu parçalar, her zaman dikkat çekici bir görünüm elde etmenize yardımcı olur.

Yaratıcı tasarımlar, kişisel tarzınızı ifade etmenin harika bir yoludur ve size benzersiz bir görünüm sunar. Dolabınıza eklediğiniz tasarımı farklı parçalarla, her zaman trend ve şık bir görünüm elde edebilirsiniz.

Tasarım t-shirt 899,00 TL burada.

Hepsiburada

Turuncu t-shirt

Turuncu t-shirt

Pantone Renk Enstitüsü, 2024'ün rengi olarak Peach Fuzz'u seçtiğini duyurdu. Bu narin ve sıcak ton, moda dünyasında büyük bir etki yaratacak.

Dolayısıyla, bu sezon peach fuzz renkli t-shirtlerin sıkça karşımıza çıkacağını göreceğiz. Bu yumuşak ve romantik renk, gardıroplarımıza tatlı bir dokunuş katacak. Şimdi, yaz aylarında bu renkli t-shirtleri dolabımıza eklemenin tam zamanı!

Turuncu t-shirt 399,99 TL burada.

Hepsiburada

Baskılı t-shirt

Baskılı t-shirt

Moda dünyasında baskılı t-shirtler, bu sezonun en çok konuşulan parçalarından biri olmaya aday. Canlı ve etkileyici baskılar, t-shirtleri sıra dışı kılıyor ve stilinizi ön plana çıkarıyor.

Sokaklarda ve sosyal medyada sıkça karşımıza çıkacak bu baskılı t-shirtler, tarzınıza bir doz eğlence ve özgünlük katıyor. Grafiklerden portrelere, çizimlerden yazılara kadar birçok farklı tarzda baskılarla karşılaşabilirsiniz. Dolabınızı bu sezonun trendi olan baskılı t-shirtler ile renklendirin ve tarzınızı ifade etmenin keyfini çıkarın!

Baskılı t-shirt 249,99 TL burada.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın