Son Dönemlerde En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar ve Markaları
Son Dönemlerde En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar ve Markaları
Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen beyaz eşyalar, evlerimizin en önemli parçalarından biri haline geldi. Hem şıklığıyla dikkat çeken hem de fonksiyonellikleriyle hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşyalar, son dönemlerde trendlerin odağında yer alıyor. Bu içerikte evlerimizi güzelleştiren ve yaşam alanlarımızı daha konforlu hale getiren son dönemin en çok tercih edilen beyaz eşyaları ve markalarını sizlerle paylaşacağız.
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1. Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 Btu A++ Duvar Tipi Inverter Klima
2. Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi
3. Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
4. Altus AL 81 IC 8 kg Kurutma Makinesi
5. Kumtel LX-6331 (2ın1) 2000W - Sıcak & Soğuk Hava Akışıyla Ikili Kullanım: Vantilatör Fan & Isıtıcı Bej
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6. Dijitsu DB60 Minibar Buzdolabı
7. Dijitsu DBD200 TMF Statik Buzdolabı
8. Kumtel Beyaz Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set - 8 Programlı
9. Vestel CMI 87302 Wıfı 8 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi
10. Dijitsu DCM 9800 Çamaşır Makinesi 9 Kg
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11. Vestel CDM601 E Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu
12. Hoover Hle H9A2Te-17 9 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
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