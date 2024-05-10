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Son Dönemlerde En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar ve Markaları

etiket Son Dönemlerde En Çok Tercih Edilen Beyaz Eşyalar ve Markaları

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
10.05.2024 - 12:41

Modern yaşamın vazgeçilmezi haline gelen beyaz eşyalar, evlerimizin en önemli parçalarından biri haline geldi. Hem şıklığıyla dikkat çeken hem de fonksiyonellikleriyle hayatımızı kolaylaştıran beyaz eşyalar, son dönemlerde trendlerin  odağında yer alıyor. Bu içerikte evlerimizi güzelleştiren ve yaşam alanlarımızı daha konforlu hale getiren son dönemin en çok tercih edilen beyaz eşyaları ve markalarını sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 09.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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1. Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 Btu A++ Duvar Tipi Inverter Klima

1. Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 Btu A++ Duvar Tipi Inverter Klima

Arçelik Ekolojik 12325 A 12000 Btu A++ Duvar Tipi Inverter Klima, çevre dostu tasarımı, yüksek verimliliği ve kullanım kolaylığıyla evinizde konforlu bir iklimlendirme deneyimi sunar. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlı bir tercih yapmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Yaz aylarında evinizin demirbaşı olmaya aday bu ürünü satın almak isterseniz buraya tıklayınız.

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2. Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

2. Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi

Grundig GDH 92 PKS 9 kg A++ Kurutma Makinesi, geniş kapasitesi, enerji verimliliği ve çeşitli programlarıyla çamaşırlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur. Enerji tasarrufu sağlayarak çevreye duyarlı bir seçenek olmasıyla da öne çıkan bu ürün kurutma makinesi arayışında olanları mutlu edecek bir seçenek. Siz de ürünü detaylı incelemek ve satın almak isterseniz buraya tıklayınız.

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3. Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

3. Hoover NDEH 10A2TSBE-17 10 kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı sayesinde, akıllı telefon veya tablet üzerinden kontrol edebileceğiniz bu kurutma makinesi ile  kurutma programlarını seçmek ve ayarlamak daha kolay ve pratiktir. Farklı kumaş türlerine uygun çeşitli kurutma programları bulunur. Hassas kumaşlar için özel programlar, kıyafetlerinizi zarar vermeden kurutmanızı sağlar. 10 kg kapasitesi ile büyük aileler veya yoğun yaşam tarzına sahip kişiler için ideal bu makineyi satın almak isterseniz linke tıklayınız.

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4. Altus AL 81 IC 8 kg Kurutma Makinesi

4. Altus AL 81 IC 8 kg Kurutma Makinesi

Çok tercih edilen kurutma makineleri arasında yer alan Altus AL 81 IC 8 kg Kurutma Makinesi pratik kullanımı, geniş kapasitesi ve etkili performansıyla öne çıkan bir üründür. Yüksek performansı ve kullanım kolaylığıyla çamaşırlarınızı hızlı ve etkili bir şekilde kurutmanıza yardımcı olur. Ürünü satın almak isteyenler için linke tıktık.

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5. Kumtel LX-6331 (2ın1) 2000W - Sıcak & Soğuk Hava Akışıyla Ikili Kullanım: Vantilatör Fan & Isıtıcı Bej

5. Kumtel LX-6331 (2ın1) 2000W - Sıcak & Soğuk Hava Akışıyla Ikili Kullanım: Vantilatör Fan & Isıtıcı Bej

Hem sıcak hava akışıyla ısıtıcı olarak hem de soğuk hava akışıyla vantilatör olarak kullanılabilen bu ürün yazın serinlemek ve kışın ısınmak için tek bir cihazla çözüm sunar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün geldi 10 dakika denedim, ürün mükemmel. Daha önce avox kullanıyordum çok sesli çalışıyordu. Şimdi Kumtel klima gibi geldi 😊 sessiz ve konforlu. Evimiz doğalgazlı fakat yenidoğan bebeğimizi banyo yaptırırken ısıtıyoruz içeriyi sıcacık oluyor.

Ürünü satın almak için buraya tıktık.

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6. Dijitsu DB60 Minibar Buzdolabı

6. Dijitsu DB60 Minibar Buzdolabı

Ofislerde, otel odalarında  hatta oturma odalarında bile kullanılabilen bu minibar buzdolabı, esnekliği ve çok yönlülüğü ile dikkat çekiyor. Misafirlerinize veya çalışma ortamındaki arkadaşlarınıza serinletici içecekler sunmak artık çok daha kolay ve keyifli. Kompakt boyutu ve kullanışlı tasarımıyla ihtiyacınız olan içecek ve atıştırmalıkları düzenli bir şekilde saklamanıza imkan tanıyacak bu ürünü detaylı incelemek için buraya tıklayınız.

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7. Dijitsu DBD200 TMF Statik Buzdolabı

7. Dijitsu DBD200 TMF Statik Buzdolabı

Dijitsu DBD200 TMF Statik Buzdolabı, geniş depolama alanı, homojen soğutma özelliği ve şık tasarımıyla mutfaklarınıza değer katar. Gıdalarınızı taze tutmak ve organize etmek için güvenilir bir çözüm arıyorsanız, bu buzdolabı tam da ihtiyacınız olan şey olabilir. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün tam bir fiyat performans ürünü. Cihazı büro tarzı ürün yerine tercih ettik hacim bakımından gayet yeterli, boyutları fazla yer kaplamaması ile birlikte sessiz çalışıyor ve enerji noktasında standartlara uygun.

Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız. Link burada.

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8. Kumtel Beyaz Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set - 8 Programlı

8. Kumtel Beyaz Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set - 8 Programlı

Kumtel Beyaz Cam Digital / Dokunmatik Ankastre Set, şık tasarımı, kullanım kolaylığı ve etkili pişirme performansıyla modern mutfaklar için ideal bir seçenektir. Hem görsel açıdan şık bir görünüm sunar hem de pratik fonksiyonlarıyla mutfak işlerinizi kolaylaştırır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Eğer benim gibi fiyat performans oranı ile takıntınız var ise çok doğru bir tercih. Fırının bir çok özelliği var, zaten artık bazı şeyler airfryer ile yapıldığı için her türlü ihtiyacınızı karşılar. Eşim başarılı tarifler yapabiliyor. 

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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9. Vestel CMI 87302 Wıfı 8 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi

9. Vestel CMI 87302 Wıfı 8 kg 1000 Devir Çamaşır Makinesi

WiFi özelliği sayesinde, çamaşır makinenizi akıllı telefonunuz veya tabletiniz aracılığıyla uzaktan kontrol edebilirsiniz. Bu özellik, çamaşır yıkama programlarını ve ayarlarını istediğiniz zaman ve herhangi bir yerden yönetmenizi sağlar. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Makine gayet sessiz ve güzel yıkıyor, performans çok iyi WiFi ile istediğin her yerden rahatlıkla çalıştır. 

Ürünü detaylı incelemek için linke tıklayınız.

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10. Dijitsu DCM 9800 Çamaşır Makinesi 9 Kg

10. Dijitsu DCM 9800 Çamaşır Makinesi 9 Kg

Dijitsu DCM 9800 çamaşır makinesi, çeşitli yıkama programlarına sahiptir. Bu programlar arasında pamuk, sentetik, hızlı yıkama, elde yıkama gibi seçenekler bulunur. Bu da çeşitli kumaş türlerine uygun bir yıkama sağlar. Dijitsu DCM 9800 çamaşır makinesi, kullanıcı dostu bir tasarıma sahiptir. Kullanımı kolay kontrol paneli ve program seçenekleri ile çamaşır yıkama işlemini basitleştirir. Yeni bir çamaşır makinesi arayışındaysanız ürüne göz atmak için buraya tıklayınız.

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11. Vestel CDM601 E Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

11. Vestel CDM601 E Çekmeceli Dikey Derin Dondurucu

Vestel derin dondurucu hızlı dondurma modu sayesinde gıdalarınızı daha çabuk dondurur. Tazeliklerini uzun süre ilk günkü gibi korur. Ayrıca Vestel derin dondurucunun değiştirilebilir kapı açılış yönü özelliğiyle istediğiniz yönden açabilirsiniz. Dikey bir derin dondurucuya ihtiyacınız varsa bu ürünü linke tıklayaraksatın alabilirsiniz.

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12. Hoover Hle H9A2Te-17 9 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

12. Hoover Hle H9A2Te-17 9 Kg Wi-Fi + Bluetooth Bağlantılı Isı Pompalı Kurutma Makinesi

Isı Pompalı Çamaşır Kurutma Makineleri, kondenserli çamaşır kurutma makinelerine benzer şekilde çalışır. Normalde kaybedilen sıcak havayı yeniden kullanmak için bir ısı pompası kullanırlar ve bu havayı tamburdan geri dönüştürürler. Enerjinin bu yeniden kullanımı, ısı pompalı çamaşır kurutma makinelerini en verimli çamaşır kurutma makinesi türü yapar. Hoover markasına ait bu kurutma makinesi ile giysilerinizin liflerini zorlamadan kurutma yapmak çok kolay. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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