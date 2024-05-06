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Ev Sahibine Sormaya Gerek Kalmadan Evde Yenilik Yapmanızı Sağlayacak Bütçe Dostu Ürünler

etiket Ev Sahibine Sormaya Gerek Kalmadan Evde Yenilik Yapmanızı Sağlayacak Bütçe Dostu Ürünler

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
06.05.2024 - 16:53

Kiralık bir konutta yaşıyorsanız ve kendi tarzınızı yansıtan, evinizde keyif alacağınız değişiklikler yapmak istiyorsanız bazen ev sahibine sormak ve onay almak gerekebilir ya da yapmak istediğiniz değişikliklerin maliyeti fazla olabilir. Böyle durumlarda ev sahibine sormaya gerek kalmadan birçok bütçe dostu ürün ve yöntem ile hayalimizdeki değişiklikleri kolayca gerçekleştirebiliriz. Bu içerikte ev sahibinizi mutsuz etmeyecek kullanıcının cebine dost birbirinden kullanışlı dekorasyon ürünlerini sizlerle paylaşacağız.

Bu içerik 06.05.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ayna Duvar Çıkartmaları

Ayna Duvar Çıkartmaları

Aynalar, odanızın daha geniş ve ferah görünmesini sağlar. Özellikle küçük alanlarda kullanıldığında, odanın boyutunu artırır ve ışığı odaya daha iyi yayarak atmosferi iyileştirir. Ayrıca ayna duvar çıkartmaları duvarlarınıza zarar vermeden kolayca uygulanabilir ve çıkarılabilir. Aynalar ile odanızın dekorasyonuna estetik bir katkı sağlamak isterseniz buraya tıklayınız.

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Paslanmaz Çelik Fırçalanmış Mutfak Filmi

Paslanmaz Çelik Fırçalanmış Mutfak Filmi

Gerçek paslanmaz çelik mutfak ekipmanları oldukça pahalı olabilirken, paslanmaz çelik görünümlü film daha uygun fiyatlı bir alternatiftir. Bu ürün ile mutfak dekorasyonunuzu yenileyebilir ve daha modern bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu film sayesinde mutfak tezgahları, dolap kapakları veya diğer yüzeyler pahalı paslanmaz çelik malzemelerden yapılmış gibi görünebilir. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak isterseniz link burada.

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Mermer Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

Mermer Desenli Kendinden Yapışkanlı Folyo

Mermer desenli kendinden yapışkanlı folyo, ev dekorasyonunda kullanılan pratik ve ekonomik bir malzemedir. Mevcut tezgahlarınızı veya mobilyalarınızı yenilemek istediğinizde, tamamen değiştirmek yerine mermer desenli kendinden yapışkanlı folyo kullanarak ekonomik bir yenileme yapabilirsiniz. Bu folyo, gerçek mermer görünümü sağlar ancak gerçek mermerden çok daha uygun fiyatlıdır. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Mutfak masasıyla mutfak tezgahına kullandım çok güzel oldu teşekkürler.

Ürünü detaylı incelemek için linke tıklayınız.

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Gri Taş Desen Duvar Kağıdı

Gri Taş Desen Duvar Kağıdı

Gri taş desenli duvar kağıdı, odanıza doğal ve rustik bir hava katarken aynı zamanda modern bir estetik görünüm sunar. Taş deseni, duvarlarınıza derinlik ve karakter katarak odanızın dekorasyonunu güçlendirir. Kendinden yapışkanlı veya kolay uygulanabilen yapısı ile dekorasyon projenizi hızlıca tamamlamanıza yardımcı olur. Sizde duvarlarınızda bir değişiklik yapma ihtiyacı hissediyorsanız ürüne göz atmak için buraya tıklayınız.

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Kendinden Yapışkanlı Fayans Çıkartması

Kendinden Yapışkanlı Fayans Çıkartması

Kiralık bir konutta yaşıyorsanız evinizdeki çirkin ve eski fayansları değiştirmek istiyorsanız bu ürüne mutlaka göz atın. Kendinden yapışkanlı, su geçirmez ve ısıya dayanıklı bu ürün mutfak, oturma odası ve banyo için idealdir. Duvara zarar vermez ayrıca daha uygun maliyetli bir seçenektir. Ürünü satın almak için buraya tıktık.

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Kaymaz Yer Karosu Çıkartmaları

Kaymaz Yer Karosu Çıkartmaları

Hammadde olarak yüksek kaliteli PVC ile üretilmiş yapışması kolay ve hızlı yer karosu çıkartmaları ile evinizin zeminini yeniden dekore edebilirsiniz. Hem de daha az maliyetle. Parlak renkli su geçirmez bu ürün ile evinizin dekorasyonuna kişisel bir dokunuş ekleyebilirsiniz. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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Dekoratif Saçak Led

Dekoratif Saçak Led

Herhangi bir elektrik montajına ihtiyaç duymadan direkt evinizdeki prize takarak kullanabileceğiniz saçak LED aydınlatmaları ile evinizin istediğiniz alanlarına  modern ve etkileyici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

2 tane aldım, birbirine bağlanabilir şekilde bağlantılarının düşünülmüş olması süper.

Evinizin bu dekoratif ledler ile aydınlanmasını isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

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Duvar Dekorasyonu "Yapraklar"

Duvar Dekorasyonu "Yapraklar"

Farklı renklerden oluşan metal malzemeden üretilmiş yaprak desenli duvar dekorasyonu ile evinizin tarzını ve karakterini yansıtabilirsiniz. Duvarınız için dekoratif bir ürün arayışındaysanız linke tıklayabilirsiniz.

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Merdiven Çıkartmaları

Merdiven Çıkartmaları

Merdiven çıkartmaları, evinizdeki alanı en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olabilir. Özellikle küçük bir alana sahipseniz veya merdivenlerinizin dikkat çekici görünmesini istiyorsanız, çıkartmalarla merdivenlerinizi özelleştirebilirsiniz. Kendinden yapışkanlı kolay uygulanabilir bu ürünü incelemek isterseniz link burada.

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Ahşap Desenli Kapı Çıkartması

Ahşap Desenli Kapı Çıkartması

Kendinden yapışkanlı kapı duvar kağıdı ile odanıza derinlik ve boyut kazandırarak etkileyici bir görsel etki yaratabilirsiniz. Farklı desenler, manzaralar, sanat eserleri veya soyut tasarımlar arasından seçim yaparak, evinizin tarzını ve karakterini yansıtabilirsiniz. Ürünü satın almak için buraya tıktık.

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Buzlu Cam Pencere Filmi

Buzlu Cam Pencere Filmi

Buzlu cam pencere filmi, evinizin veya ofisinizin pencerelerine estetik bir dokunuş eklerken mahremiyet sağlar ve güneş ışığını kontrol eder. Kolay uygulanabilirliği ve bütçe dostu olmasıyla da ev dekorasyonunda popüler bir tercihtir. Ürünü detaylı incelemek ve satın almak için linke tıklayınız.

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