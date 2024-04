Monotonluktan Kurtulup Eğlencenin Doruklarını Yaşayacağınız 15 Kutu Oyunu

What Do You Mood oyunu sevdiklerinizle beraber eğlenceli ve kaliteli vakitler geçirmek için alabileceğiniz bir kutu oyunudur. Oyuncular ellerindeki meme kartlarından en uygun olanı seçer ve bir resim kartı üzerindeki görüntüyle en komik veya en uygun şekilde eşleştirmeye çalışır. Diğer oyuncuların oy vermesiyle en komik veya en uygun eşleştirmeyi yapan oyuncu puan kazanır. Eğlenceli ve gülme dolu bir deneyim sunan bu oyun linki için tıktık.