Arkadaşlık Bitirir: Oyunculara Zorlu Cinsel Görevler Veren Kutu Oyunu Çok Konuşuldu
Arkadaşlık Bitirir: Oyunculara Zorlu Cinsel Görevler Veren Kutu Oyunu Çok Konuşuldu
X'te @holybutnotdivertarafından yapılan bir paylaşım ortalığı epey karıştırdı. Oyunculara zorlu cinsel görevler veren kutu oyunu kaç arkadaşlık bitirir apayrı bir konu olurken, söz konusu oyuna tepki yağdı.
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Tüm arkadaşlar toplanıp kutu oyunu oynamak çok eğlenceli olurken, kutu oyunu sektörüne her gün farklı farklı oyunlar dahil oluyor.
Oyunculara cinsel görevler veren bir kutu oyununu "Kendimizi Amerikan gençlik dizilerinde sanma isini azaltalım çocuklar" yazarak paylaşan X kullanıcı, oyundan kareler paylaşmayı da ihmal etmedi.
İşte oyundaki sorulardan birkaçı:
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40 yıllık arkadaşlıkları bile bitirme garantili oyundaki sorulara haliyle tepki yağdı. İşte onlardan bazıları:
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