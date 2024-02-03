Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Çöle Düşse Kutup Ayılarıyla Karşılaşıp Birtakım Tatsız Olaylar Yaşayabilecek Bahtsız Kişiler
Bazı insanlar gerçekten şanssız olmak için doğmuşlar, öyle ki çöle düşseler karşılarına kutup ayısı çıkabilir. Böyle tipleri görünce şanssızlıkları karşısında 'Çok şükür bugün de başımıza bir şey gelmedi' diyoruz.
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1. Hazırsanız başlayalım...
2. "Kullanabileceğim tek yol burasıydı."
3. "Şu manzarayı eve gelince fark ettim."
4. "Artık bir arabam yok."
5. "Tam evden çıkmadan önce elime krem süreyim demiştim ki üstümde patladı."
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6. "Yeni telefon alamıyorum arkadaşlar. Param yok."
7. "Kurutucuya yanlışlıkla deterjan şişesini atmışım."
8. "Tutun kollarımdan düşerim şimdi..."
9. "Koruyucu cam olmasına rağmen telefonumun ekranı kırıldı."
10. "Üstüme sıcak çikolata döküldü."
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11. "Kulaklığımı düşürdüm."
12. "Komşum, güneşli havada arabasında ayna unutmuş."
13. Haftaya görüşmek üzere...👋
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