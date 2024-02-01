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Goygoy
Gördükten 10 Saniye Sonra Kayıp Düşmenizi Sağlayan Saten Nevresim Takımı Goygoycuların Mizahına Meze Oldu

Gördükten 10 Saniye Sonra Kayıp Düşmenizi Sağlayan Saten Nevresim Takımı Goygoycuların Mizahına Meze Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.02.2024 - 17:16

Twitter'ın olayı genellikle yeni akımlara katılmak veya gündemi yorumlamakla ilgili. Ancak kimi zaman alakasız bir görsel veya video düşünce de mizahşörler kendilerini alıntılamaktan şaka yapmaktan alıkoyamıyor. Bunun son örneği de saten nevresim takımı.

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Paylaşım şöyle...

Paylaşım şöyle...
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Alıntıların çoğu da Türkiye'den...

Alıntıların çoğu da Türkiye'den...
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Canı çeken de oldu...

Canı çeken de oldu...
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Benzetme yapan da...

Benzetme yapan da...
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Alışmamış kafada durmuyor diyen de...

Alışmamış kafada durmuyor diyen de...
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Genel şikayet bu.

Genel şikayet bu.
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mamamia

Zengin dizi karakterinin yatak odasında olan o takım, genelde hep siyah olur. Ve o yatak odasında mutlaka seks yapılır kadın üstüne sararak peşinden sürüye s... Devamını Gör

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Karabasan gelse kaymaktan üzerine çökemez yazmış yukarıda birisi 😅😅