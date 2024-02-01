Gördükten 10 Saniye Sonra Kayıp Düşmenizi Sağlayan Saten Nevresim Takımı Goygoycuların Mizahına Meze Oldu

Twitter'ın olayı genellikle yeni akımlara katılmak veya gündemi yorumlamakla ilgili. Ancak kimi zaman alakasız bir görsel veya video düşünce de mizahşörler kendilerini alıntılamaktan şaka yapmaktan alıkoyamıyor. Bunun son örneği de saten nevresim takımı.