Ayrılık Mesajını Yapay Zeka Botuna Yazdıran Kişi Viral Oldu

Yapay zeka medyadan mühendisliğe pek çok sektöre yenilikler getirdi. Ancak her kabiliyetiyle şaşırtan bu yeni teknolojiyi gönül işlerinde kullanan da var. Bir X kullanıcısının kardeşi ayrılık mesajını ChatGPT'ye yazdırınca hem şaşkınlık hem gülümseme yarattı.