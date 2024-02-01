Ayrılık Mesajını Yapay Zeka Botuna Yazdıran Kişi Viral Oldu
Ayrılık Mesajını Yapay Zeka Botuna Yazdıran Kişi Viral Oldu
Yapay zeka medyadan mühendisliğe pek çok sektöre yenilikler getirdi. Ancak her kabiliyetiyle şaşırtan bu yeni teknolojiyi gönül işlerinde kullanan da var. Bir X kullanıcısının kardeşi ayrılık mesajını ChatGPT'ye yazdırınca hem şaşkınlık hem gülümseme yarattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Paylaşım ve mesaj şöyle 👇
Pişman olanlar...
Kendi yapay zekası olanlar...
Bu işin burcu yok.
Doğru!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda