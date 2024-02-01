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Ayrılık Mesajını Yapay Zeka Botuna Yazdıran Kişi Viral Oldu

Ayrılık Mesajını Yapay Zeka Botuna Yazdıran Kişi Viral Oldu

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.02.2024 - 16:43

Yapay zeka medyadan mühendisliğe pek çok sektöre yenilikler getirdi. Ancak her kabiliyetiyle şaşırtan bu yeni teknolojiyi gönül işlerinde kullanan da var. Bir X kullanıcısının kardeşi ayrılık mesajını ChatGPT'ye yazdırınca hem şaşkınlık hem gülümseme yarattı.

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Paylaşım ve mesaj şöyle 👇

Paylaşım ve mesaj şöyle 👇
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Pişman olanlar...

Pişman olanlar...
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Kendi yapay zekası olanlar...

Kendi yapay zekası olanlar...
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Bu işin burcu yok.

Bu işin burcu yok.
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Doğru!

Doğru!
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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