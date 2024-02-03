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Karşı Cins Hakkında Linç Edilme Riski Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılardan Yorumlar

Karşı Cins Hakkında Linç Edilme Riski Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılardan Yorumlar

Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 15:54

Son dönemde sosyal medyada 'linç edilecek fikirler' akımı gündemden düşmezken, @melisahinmm adlı kullanıcının 'Karşı cins hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle' paylaşımına yanıt yağdı.

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@melisahinmm adlı kullanıcının "Karşı cins hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle." paylaşımına onlarca linçlemelik yorum geldi.

@melisahinmm adlı kullanıcının "Karşı cins hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle." paylaşımına onlarca linçlemelik yorum geldi.
twitter.com

İşte onlardan bazıları:

İşte onlardan bazıları:
twitter.com

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