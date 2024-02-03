Karşı Cins Hakkında Linç Edilme Riski Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılardan Yorumlar
Karşı Cins Hakkında Linç Edilme Riski Alarak İtiraflarda Bulunan Kullanıcılardan Yorumlar
Son dönemde sosyal medyada 'linç edilecek fikirler' akımı gündemden düşmezken, @melisahinmm adlı kullanıcının 'Karşı cins hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle' paylaşımına yanıt yağdı.
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@melisahinmm adlı kullanıcının "Karşı cins hakkında söylersen linç edilebileceğin bir fikrini söyle." paylaşımına onlarca linçlemelik yorum geldi.
İşte onlardan bazıları:
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