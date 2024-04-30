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Bebeğinizle Seyahate Çıkmak Gözünüzü Korkutmasın! Tatile Çıkmadan Önce Almanız Gereken Ürün Önerileri

etiket Bebeğinizle Seyahate Çıkmak Gözünüzü Korkutmasın! Tatile Çıkmadan Önce Almanız Gereken Ürün Önerileri

Sütlaç Sultan
Sütlaç Sultan - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 12:15

Bebeğinizle geçireceğiniz bir tatil, siz ebeveynler için elbette huzur dolu ve heyecan vericidir. Bu huzur dolu güzel anların tadını kaçırabilecek bazı durumlar için seyahata çıkmadan önce almamız gereken tedbirler olduğunu unutmamalıyız. Bir bebeğiniz varsa tatil hazırlığı yapmak her zamankinden daha çok dikkat gerektiriyor demektir. Bu içerikte bebekli bir tatilde yanınızda bulunması gereken bazı ürünleri sizler için paylaştık. Bebeğinizle tatilin tadını doyasıya çıkarmanız dileğiyle...

Bu içerik 30.04.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Ecowell SPF 50 Organik Bebek Güneş Kremi

Ecowell SPF 50 Organik Bebek Güneş Kremi

Bebeklerin cildi yetişkinlere göre daha hassastır ve güneşe karşı daha duyarlıdır. Bebeğinizle tatile çıkmadan önce yanınıza mutlaka bebeğinizin cildini güneşin zararlı etkilerinden koruyacak bir güneş kremi almalısınız. Ecowell SPF 50 Bebek Güneş Kremi bebeğinizin cildini güneşin zararlı etkilerine karşı korumaya yardımcı olacak organik ve vegan sertifikalı bir üründür. Ürünü satın alan bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Ürünü tavsiye ile aldım ve çok beğendim. Gayet memnun kaldım.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Chicco Baskılı Mayo Erkek Bebek

Chicco Baskılı Mayo Erkek Bebek

Tatilde bebeğinizi denizle tanıştırmak istiyorsanız almanız gereken ürünlerden biri mayo. Chicco markasına ait bu baskılı mayo ile erkek bebeğiniz suya girmeyi çok sevecek. Ürünü satın alan bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Renkleri canlı, çok güzel. Kumaşını, kalitesini beğendim.

Erkek bebeği için mayo arayışında olan ebeveynler bu ürüne mutlaka bakmalısınız.

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Chicco Mayo Kız bebek

Chicco Mayo Kız bebek

Ebeveynler! Yüzmeyi seven bir kız bebeğiniz varsa bu mayoyu kesinlikle almak isteyeceksiniz. Chicco markasına ait bu şık mayo bebeğinizin su içinde özgürce hareket ederek yüzmesini sağlar. Kız bebeğiniz için şık bir mayoya ihtiyacınız varsa link burada.

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Lansinoh Süt Saklama Poşeti

Lansinoh Süt Saklama Poşeti

Bebekli bir tatilde anneler için emzirme işini kolaylaştıran, annelere daha fazla esneklik ve hareket özgürlüğü sağlayan bu ürün sayesinde bebekleri anne sütü ile beslemek oldukça kolay. Ürünü satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Ürün baya kaliteli damlatma vs olmuyor. Çift çıtçıtlı.Tavsiye ederiz.

Ürünü detaylı incelemek isteyen ebeveynler için link burada.

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TOMY 27126 Keşfetme Kitabı

TOMY 27126 Keşfetme Kitabı

Tatilde bebeğiniz bu kitapla dokunma ve hissetme duyularını kullanarak dünyayı keşfederken siz de huzurlu bir şekilde kahvenizi içebilirsiniz. Yüksek kontrast renkler ile farklı doku ve kumaşlar içeren sürprizli bu kitabı bebeğiniz çok sevecek. Bebeğine bu ürünü satın almış bir ebeveyn yorumu şu şekilde:

Bebeğim 4 aylık ve çok sevdi. Ses olarak baya dikkatini çekiyor, dış sayfaları hışırtılı ikinci sayfasında basınca ses çıkan ses sistemi mevcut, son sayfada çıngırak var içinde. Bebekler için renkli ve dikkat çekici.

Bebeğiniz için bu ürünü satın almak isterseniz linke tıktık.

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Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici ve Blender

Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici ve Blender

Tatilde bebeğinin beslenme düzeninin bozulmasını istemeyen anne babalar bu ürünü çok sevecek. Tatile giderken yanınızda götürebileceğiniz bu ürün ile bebeğinize istediğiniz her an sağlıklı ve taze gıdalar hazırlayabilirsiniz. nÜrün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çok pratik kolay ve taşınabilir olması çok kullanışlı. Fiyatına bakmadan alın derim.

Ürünü detaylı incelemek isteyen ebeveynler için link burada.

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Chicco Tırnak Bakım Seti

Chicco Tırnak Bakım Seti

Tatilde, bebekler tırnaklarını daha fazla kirletebilir. Deniz suyu, kum veya toprak gibi dış etkenler tırnakların temizlenmesini ve düzenli bakımını gerektirebilir. Chicco Tırnak Bakım Seti içerdiği 4 farklı ürün ile ihtiyacınızı kolayca gidermenize yardımcı olur. Ayrıca setin pembe rengi de mevcut.

Ürünü satın almak için buraya tıklayınız.

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Beurer FT 90 temassız dijital kızılötesi bebek termometresi

Beurer FT 90 temassız dijital kızılötesi bebek termometresi

Bebekler yaz aylarında pek çok farklı sebepten dolayı ateşlenebilir ve hasta olabilirler. Bu nedenle bebeğinizin sağlığı için yanınıza ateş ölçer almayı ihmal etmemelisiniz. Beurer marka kızılötesi termometre ile ateş ölçümünüzün sonuçlarını saniyeler içinde alırsınız. Hijyenik ve güvenli bu ürün için linke tıklayınız.

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Chicco Tazeleyici ve Koruyucu Sprey

Chicco Tazeleyici ve Koruyucu Sprey

Tatilde sinekler ve diğer böcekler bebekler için rahatsız edici olabilir. Yeni Chicco Koruyucu Serisi bebeğinizin cildini tazeler, nemlendirir ve kimyasal kovucu kullanmadan doğal bir şekilde korur. Ürün ile ilgili bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Almadan önce şüphem vardı ama bu yaz çok test etme şansımız oldu. Kesinlikle sinekleri oğlumdan uzak tuttu. Tavsiye ederim.

İçeriğinde doğal kovucular olarak bilinen melisa ve andiroba cevizi yağı bulunan bu temiz içerikli ürünü satın almak için linke tıklayınız.

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Mama Yoyo Baby&Kids UV Korumalı Erkek Çocuk Şapka

Mama Yoyo Baby&Kids UV Korumalı Erkek Çocuk Şapka

Bebeklerin cildi yetişkinlere göre daha hassastır ve güneşin zararlı UV ışınlarına karşı daha duyarlıdır. Bebeklerin yaz aylarında UV korumalı şapka takması yüzlerine direkt gelen güneş ışınlarından korunmaları için son derece önemlidir. UV koruma uygulanmış özel kumaşıyla güneşe karşı ekstra koruma sağlayan bu şapkayı satın almak için buraya tıklayınız.

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RUVALINO Anne Bebek Bakım Çantası

RUVALINO Anne Bebek Bakım Çantası

Tüm seyahatlerinizde size büyük kolaylık sağlayacak bu çanta ile bebeğinizin eşyalarına istediğiniz her an pratik bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu çantayı satın alan bir kullanıcı yorumu şu şekilde:

Çanta kalitesi çok iyi. İçi çok geniş ve çok gözlü. Bebeğimin eşyalarını koymak için ideal. Çok beğendim.

Tüm annelerin ihtiyaç duyacağı bu çantanın linki için tıktık.

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Mustela Vitamin Barrier Cream 1 2 3 Pişik Kremi

Mustela Vitamin Barrier Cream 1 2 3 Pişik Kremi

Bebekli bir tatil geçirecekseniz bebek bakım çantanızda olması gereken ilk ürünlerden biri tabiki pişik kremi. Tahriş ve kızarıklığa neden olan faktörleri gidermeye yardımcı olmak için özel olarak formüle edilmiş Mustela markasına ait bu krem bebeğinizin rahat bir tatil geçirmesine yardımcı olacak. Ürün ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayınız.

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