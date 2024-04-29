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ŞOK'a Klima Geliyor! 1 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Klima Geliyor! 1 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra B.
Kübra B. - Onedio Editörü
29.04.2024 - 11:25 Son Güncelleme: 29.04.2024 - 12:38

ŞOK 1 Mayıs 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 1 Mayıs 2024 - 7 Mayıs 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor. ”

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Haftanın fırsatları;

Haftanın fırsatları;

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Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set 6.499 TL

  • Sinbo Çift Hazneli Airfryer 3.499 TL 

  • Airfryer Izgara Teli 149 TL 

  • Çöp Şiş 24,95 TL 

  • Airfryer Pişirme Kağıdı 59,95 TL

  • Mehtap Seramik Karnıyarık Tencere 599 TL 

  • Mehtap Seramik Tava 399 TL 

  • Mehtap Seramik Derin Tencere 649 TL 

  • Kare Yapraklı Tepsi 249 TL 

  • Rulo Havluluk 99,95 TL 

  • Cambu Bambu Kapak Frenchpress 199 TL

  • Sıyırıcılı Süzgeçli kase 99,95 TL 

  • Aynalı Peçetelik 99,95 TL 

  • Ekmeklik 129 TL 

  • Çelik Yemek Kaşığı / Çatalı 89,95 TL 

  • Çelik Yemek Bıçağı 59,95 TL 

  • Silikon Tencere Kapağı 69,95 TL 

  • Coolbox Silikon Basmalı Tuzluk 24,95 TL

  • Misket Sunum Düzenleme Tepsisi 129 TL 

  • Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL 

  • Bienwood Bie Ahşap Basamak 349 TL 

  • 3'lü Bienwood Bie Çok Amaçlı Raf 299 TL 

  • Kokusuz Metal Küllük 29,95 TL 

  • Katlanır Yatak 1.149 TL 

  • Katlanır Yaprak Masa 479 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak ürünlerinde yer alan indirimlerin tamamını sizin için buraya topladım.

Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL

Ahşap Saplı Rüzgar Gülü 69,95 TL

  • Greeenway Çiçek Tohum Çeşitleri 14,90 TL 

  • 500 ml Greenway Bitki Besini Çeşitleri 49,95 TL 

  • Bienwood Bie Ahşap Saksılık Seti 249 TL 

  • Çiçek Toprağı 29,90 TL 

  • Çift Römorklu Sök Tak Çeşitleri 199 TL 

  • Tohum Çeşitleri 59,90 TL 

  • Kuğu ve Fil Çiçek Sulama Kabı 49,95 TL 

  • Fısfıs Çiçek Sulama Spreyi 24,95 TL

Sizin için seçtiğimiz saksı çeşitlerine buradan göz atabilirsiniz.

Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modüllü 8.499 TL

Astro Mutfak Beyaz Erik ASP Modüllü 8.499 TL

  • Göcek Mutfak Dolabı Beyaz 7.599 TL

  • Beyaz Melamin Boy Dolap 2.799 TL

  • Ankastre Modülü 1.399 TL

  • Fokus Banyo Dolabı 4.999 TL

  • Mimoza Ada 4.299 TL

  • Arturo Tekli Kirli Sepeti 1.799 TL

  • Elison Tel Sepetli Çok Amaçlı Mutfak Dolabı 1.249 TL

İhtiyacınız olan mobilya ürünlerini almadan önce sizin için bir araya getirdiğimiz indirimli mobilya ürünlerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Samsung 75Q80C 4 UHD 75'' 190 Smart QLed TV 61.999 TL

Samsung 75Q80C 4 UHD 75'' 190 Smart QLed TV 61.999 TL

  • Samsung 75CU8000 4K UHD 75'' 190 Smart Led TV 40.999 TL

  • Samsung 55CU7200 4K UHD 55'' 140 Smart Led TV 22.399 TL

  • Samsung 1200 Devir 9 Kg Çamaşır Makinesi 14.999 TL

  • Citysmart CM17 500 Watt Çift Süspansiyonlu E-Scooter 19.999 TL

  • Reeder P13 Max 4 GB 64 GB Cep Telefonu 2.599 TL

  • Xiaomi Redmi Note 13 Pro 256 GB 8 GB Ram 14.999 TL

  • Samsung A346E A34 8/128 GB Awesome Graphite 12.399 TL

  • T800 Ultra Siyah + Turuncu Kordonlu Akıllı Saat 499 TL

  • Altus ALK 1270 12000 BTU Inverter Duvar Tipi Klima 18.999 TL

  • Mgm H2O Humidifier 300 ML Ultrasonik Hava Nemlendirici Buhar Makinesi ve Aroma Difüzörü 249 TL

  • Mgm Apple Uyumlu 20 W USB-C Güç Adaptörü 399 TL

En çok tercih edilen çamaşır makinelerine göz atmak isterseniz buradan ulaşabilirsiniz.

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