2008 Krizinin Sebeplerine Ne Kadar Hakimsin?

2008 krizinin bir dönüm noktası olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama hâlâ yerine oturmayan bazı şeyler var. Bu krize nelerin sebep olduğunu az çok biliyorsun aslında. Yine de kafana tam yatmayan bazı kısımlar var. Krizin nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldığını biraz anlıyorsun ama tam olarak şu nedenden diye de anlatamıyorsun. Yani sen bazı şeyleri analiz edebiliyorsun ama tam olarak da anlayabilmiş değilsin.