2008 Krizinin Sebeplerine Ne Kadar Hakimsin?

Meryem Hazal Çamurcu
15.11.2025 - 17:01

2008 ekonomik krizi dünya için zorlu zamanlardan biriydi. Bankaları etkileyen kriz aynı zamanda insanların duyduğu güveni de sarstı. Peki bu kriz neden çıktı, biliyor musun? 2008 krizinin sebeplerine ne kadar hakimsin bakalım hadi!

1. Önce bir cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını seçer misin?

3. 2008 krizi denilince senin aklına ilk ne geliyor?

4. Bu kriz zamanında devletin bankaları kurtarması sence mantıklı mıydı?

5. Kriz sonrası yaşananları ne kadar hatırlıyorsun peki?

6. Kriz zamanında işsizlikle ilgili ne hatırlıyorsun?

7. Krizle ilgili belgesel ya da başka bir şeyler izledin mi?

8. 2008 krizinin dünyada kimleri nasıl etkilediği konusunda bir fikrin var mı?

9. Bu kriz bir daha olur mu sence?

Sen krizi ekonomi profesörü kadar iyi biliyorsun!

Sen finans dünyasına çok hakimsin, sanki bir ekonomi profesörü gibi. Geçmişten günümüze ekonomide ne olmuş, ne bitmiş çok iyi biliyorsun. 2008 ekonomik krizi de en iyi bildiğin konulardan. 2008 krizinde ne yaşandı, bu krize neler sebep oldu senden sorulur. Sen bu krizin sadece ekonomik olmadığını, arkasındaki politik ve psikolojik sebepleri de çok iyi biliyorsun. 2008 krizinin perde arkasında neler olduğunu senden iyi bilen yoktur desek yeridir!

Sen krizin detaylarını iyi analiz etmişsin!

2008 krizinin bir dönüm noktası olduğunu çok iyi biliyorsun. Ama hâlâ yerine oturmayan bazı şeyler var. Bu krize nelerin sebep olduğunu az çok biliyorsun aslında. Yine de kafana tam yatmayan bazı kısımlar var. Krizin nasıl bir anda tüm dünyaya yayıldığını biraz anlıyorsun ama tam olarak şu nedenden diye de anlatamıyorsun. Yani sen bazı şeyleri analiz edebiliyorsun ama tam olarak da anlayabilmiş değilsin.

Sen bir kriz olduğunu biliyorsun sadece!

2008 yılında bir kriz yaşandığını sen biliyorsun ama buna tam olarak nelerin sebep olduğunu o kadar da iyi bilmiyorsun. Yani bankaların battığını ve mortgage ile ilgili şeyler olduğunu duymuşsun ama o kadar! Bunun ötesinde pek bir bilgin yok. Genel olarak krize hakim olsan da sebepleri konusunda pek bilgin yok diyebiliriz.

Sen kriz ne hiç bilmiyorsun!

2008 krizi neymiş, nasıl olmuş, kimler etkilenmiş senin hiçbir fikrin yok. 2008'de bir kriz olduğundan bile haberin yok. Bırak krizin nedenlerini, sen bir krizin varlığından bile haberdar değilsin. Senin için kriz olmuş ya da olmamış pek fark etmiyor. Çünkü sen bunun etkilerini pek de anlamıyorsun. Senin için ekonomik krizin bir anlamı yok yani. O yüzden de çok ilgilendiğin ve bildiğin bir alan değil.

