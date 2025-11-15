2008 Krizinin Sebeplerine Ne Kadar Hakimsin?
2008 ekonomik krizi dünya için zorlu zamanlardan biriydi. Bankaları etkileyen kriz aynı zamanda insanların duyduğu güveni de sarstı. Peki bu kriz neden çıktı, biliyor musun? 2008 krizinin sebeplerine ne kadar hakimsin bakalım hadi!
1. Önce bir cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını seçer misin?
3. 2008 krizi denilince senin aklına ilk ne geliyor?
4. Bu kriz zamanında devletin bankaları kurtarması sence mantıklı mıydı?
5. Kriz sonrası yaşananları ne kadar hatırlıyorsun peki?
6. Kriz zamanında işsizlikle ilgili ne hatırlıyorsun?
7. Krizle ilgili belgesel ya da başka bir şeyler izledin mi?
8. 2008 krizinin dünyada kimleri nasıl etkilediği konusunda bir fikrin var mı?
9. Bu kriz bir daha olur mu sence?
Sen krizi ekonomi profesörü kadar iyi biliyorsun!
Sen krizin detaylarını iyi analiz etmişsin!
Sen bir kriz olduğunu biliyorsun sadece!
Sen kriz ne hiç bilmiyorsun!
