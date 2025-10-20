onedio
20–26 Ekim 2025 Haftası Astrolojik Rehber

etiket 20–26 Ekim 2025 Haftası Astrolojik Rehber

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
20.10.2025 - 09:16

Bu hafta gökyüzünde meydana gelen gezegen geçişleri ve açılar, hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarımızda güçlü etkiler yaratabilir. Bu etkiler sembolik ve olasılıksal çerçevede değerlendirilmelidir; herkes için birebir geçerli olmayabilir ancak ruhsal bakış açılarıyla derin gözlemler sunabilir.

Büyük Kontekst: Temel Astrolojik Zemin

Plüton'un İleri Harekete Geçişi

13 Ekim’de Plüton ileri harekete geçiyor. Bu hareket, kolektif dönüşüm süreçlerini ve “yeniden yön alma” enerjisini güçlendiriyor. Devlet kurumları, finansal sistemler ve medya organları gibi yapılar bu enerjiden etkilenebilir.

Venüs'ün Terazi'ye Geçişi

Aynı tarihte Venüs Terazi burcuna geçiyor. Estetik, denge ve cazibe temaları ön plana çıkıyor. İlişkilerde uzlaşma ve denge arayışı artıyor.

Neptün'ün Balık'a Dönüşü

22 Ekim’de Neptün geri hareketle Balık burcuna dönüyor. Bu, mistisizm, kolektif bilinç ve sezgi temalarını vurguluyor. Rüyalar ve sezgisel bilgiler daha güçlü bir şekilde çalışabilir.

Güneş'in Akrep'e Geçişi

23 Ekim’de Güneş Akrep burcuna giriyor. Bu geçiş, gölge, derin içsel süreçler ve dönüşüm temalarını öne çıkarıyor.

20–26 Ekim Haftasının Gezegen Geçişleri ve Açıları

Dünya ve Türkiye Üzerindeki Yansımalar

Güç ve Dönüşüm

Plüton'un ileri harekete geçmesiyle, güç yapıları ve sistemsel kırılmalar yeniden gündeme gelebilir. Türkiye'de bu hafta, ekonomik reformlar ve dış politika gerilimleri daha belirgin hale gelebilir.

Finansal ve Para Piyasaları

Finansal piyasalarda ani bilgi akışları ve spekülatif kararlar öne çıkabilir. Döviz ve kripto piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcılar için fırsatlar ve tehlikeler bir arada olacaktır.

Siyaset ve Kültürel Ortam

Sanat ve medya dünyasında ilişkiler ve estetik konular yeniden tartışılabilir. Sansür ve ifade özgürlüğü gibi konular gündeme gelebilir. Sanatçılar için ilham verici ancak kriz dolu bir dönem olabilir.

Bireysel Yaşamlarımıza Yansımalar

İlişkiler ve Duygusal Yaşam

Yeni Ay Terazi’de ilişkilerde yeni başlangıçlar ve dönüm noktaları getirebilir. Duygusal iletişimde denge ve adalet arayışı artabilir.

Zihin ve İletişim

Merkür-Mars kavuşumu, zihinsel keskinliği artırabilir. Ancak aşırı düşünme ve paranoya tuzaklarına dikkat etmek önemli olacaktır.

Dönüşüm ve İçsel Derinlik

Güneş'in Akrep’e geçişi, ruhsal dönüşüm ve içsel derinlik konularını gündeme getirebilir. Plüton’un etkisiyle bastırılmış duygular su yüzüne çıkabilir.

Fırsatlar ve Uyarılar

Fırsatlar

  • Duygusal olgunlaşma ve krizleri fırsata çevirme

  • Sanatçılar için dönüştürücü projeler ve provokatif işler

  • Finansal dünyada cesur adımlar atma

Uyarılar

  • Ani tepkiler ve sabırsızlık

  • Gizli düşmanlar ve manipülasyon riski

  • Sağlıkta stres kaynaklı problemler

Bu hafta, astrolojik olarak derinleşme, meydan okuma ve dönüşüm enerjilerinin yoğunlaştığı bir dönem. Herkesin kendi yaşamında bu enerjilerle nasıl başa çıkacağına dair bilinçli bir yaklaşım geliştirmesi önemlidir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

