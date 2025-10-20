20–26 Ekim 2025 Haftası Astrolojik Rehber
Bu hafta gökyüzünde meydana gelen gezegen geçişleri ve açılar, hem bireysel hem de toplumsal yaşamlarımızda güçlü etkiler yaratabilir. Bu etkiler sembolik ve olasılıksal çerçevede değerlendirilmelidir; herkes için birebir geçerli olmayabilir ancak ruhsal bakış açılarıyla derin gözlemler sunabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Büyük Kontekst: Temel Astrolojik Zemin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
20–26 Ekim Haftasının Gezegen Geçişleri ve Açıları
Dünya ve Türkiye Üzerindeki Yansımalar
Bireysel Yaşamlarımıza Yansımalar
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video