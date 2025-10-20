20–26 Ekim 2025 Haftası Astrolojik Rehber

Güç ve Dönüşüm

Plüton'un ileri harekete geçmesiyle, güç yapıları ve sistemsel kırılmalar yeniden gündeme gelebilir. Türkiye'de bu hafta, ekonomik reformlar ve dış politika gerilimleri daha belirgin hale gelebilir.

Finansal ve Para Piyasaları

Finansal piyasalarda ani bilgi akışları ve spekülatif kararlar öne çıkabilir. Döviz ve kripto piyasalarında dalgalanmalar yaşanabilir. Yatırımcılar için fırsatlar ve tehlikeler bir arada olacaktır.

Siyaset ve Kültürel Ortam

Sanat ve medya dünyasında ilişkiler ve estetik konular yeniden tartışılabilir. Sansür ve ifade özgürlüğü gibi konular gündeme gelebilir. Sanatçılar için ilham verici ancak kriz dolu bir dönem olabilir.