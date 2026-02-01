onedio
2 Şubat'ta Okullar Açılacak mı, Tatil mi? Dersler 3 Saate mi Düşürüldü?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.02.2026 - 15:38

Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala “15 tatil uzadı mı?” sorusu öğrenciler ve veliler arasında yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar kafa karışıklığı yaratırken, 2 Şubat Pazartesi günü okulların açık olup olmayacağı Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi takvimiyle netlik kazandı.

2 Şubat Okullar Tatil mi?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim öğretim yılı resmi takvimine göre yarıyıl tatili 30 Ocak Cuma günü sona eriyor. Buna göre 2 Şubat Pazartesi günü okullar açılıyor ve ikinci dönem başlıyor. Yani ülke genelinde planlı bir tatil bulunmuyor.

Tatil Uzatıldı İddiaları Doğru mu?

Son günlerde “15 tatil uzatıldı”, “okullar geç açılacak” gibi paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılsa da bu iddiaların resmi bir dayanağı yok. MEB tarafından yapılmış herhangi bir ek tatil veya tarih değişikliği açıklaması bulunmuyor.

Kar Tatili Olabilir mi?

Bazı iller için hava durumu nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme gelse de bu tür kararlar valilikler tarafından il veya ilçe bazında alınıyor. Şu ana kadar 2 Şubat için genel bir tatil kararı açıklanmadı. Olası gelişmeler yerel yönetimlerin duyurularıyla netleşecek.

Dersler 3 Saate mi Düşürüldü?

“2 Şubat’ta dersler 3 saat mi olacak?” sorusu da öğrenciler ve veliler tarafından sıkça araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde, ikinci dönemin ilk günü için yarım gün ya da 3 saat ders uygulamasına dair herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Bu nedenle 2 Şubat Pazartesi günü derslerin normal ders programına göre, tam gün yapılması bekleniyor.

Ancak bazı okullarda rehberlik çalışmaları, uyum etkinlikleri veya okul yönetimlerinin inisiyatifiyle ders saatlerinde sınırlı değişiklikler yapılabiliyor. Bu tür uygulamalar ülke genelini kapsamaz ve okul yönetimlerinin duyurularına bağlıdır. Resmi bir açıklama yapılmadıkça, ders süreleriyle ilgili iddialar kesinlik taşımıyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
