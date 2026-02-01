2 Şubat'ta Okullar Açılacak mı, Tatil mi? Dersler 3 Saate mi Düşürüldü?

Son günlerde “15 tatil uzatıldı”, “okullar geç açılacak” gibi paylaşımlar sosyal medyada hızla yayılsa da bu iddiaların resmi bir dayanağı yok. MEB tarafından yapılmış herhangi bir ek tatil veya tarih değişikliği açıklaması bulunmuyor.

Kar Tatili Olabilir mi?

Bazı iller için hava durumu nedeniyle kar tatili ihtimali gündeme gelse de bu tür kararlar valilikler tarafından il veya ilçe bazında alınıyor. Şu ana kadar 2 Şubat için genel bir tatil kararı açıklanmadı. Olası gelişmeler yerel yönetimlerin duyurularıyla netleşecek.