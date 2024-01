1990 Dünya Kupası'nda Maradonalı Arjantin'in Napoli Şehrinde Yaşadığı Olağanüstü Olayı Mutlaka Okumalısınız

İtalya kaptanı Maldini maç sonrası yaptığı açıklamada; “bu maç Napoli’de oynanmasa biz kazandırdık” açıklamasını yapacaktı.

Maç sonrası San Paolo'da zafer turu atan Maradona’nın ise bir elinde Arjantin diğer elinde Napoli bayrağı vardı.

Maçı BBC için yorumlayan İngiliz gazeteci ise akıllara kazınan cümleyi o anda söyledi:

THE GOD AND HIS CITY