1990 Dünya Kupası'nda Maradonalı Arjantin'in Napoli Şehrinde Yaşadığı Olağanüstü Olayı Mutlaka Okumalısınız

İtalya öyle bir ülke ki; Rönesans'ın, aydınlanmanın, modanın, sanatın, tarihin, romantizmin, şıklığın ve gösterişin merkezi olduğu gibi, aynı zamanda mafyanın, sokak cinayetlerinin, yoksul gettoların, çaresiz göçmenlerin, varoş mahallelerin de merkezi.

Ülkelerin çok büyük kısmında, halkın arasında sosyal, kültürel, sınıfsal farklar vardır. Ancak çok az ülkede bu farklar bu kadar büyük bir uçurum oluşturup; karşılıklı nefret bu denli körüklenmektedir.