1990 Dünya Kupası'nda Maradonalı Arjantin'in Napoli Şehrinde Yaşadığı Olağanüstü Olayı Mutlaka Okumalısınız
1990 Dünya Kupası'nda Maradonalı Arjantin'in Napoli Şehrinde Yaşadığı Olağanüstü Olayı Mutlaka Okumalısınız
”Futbol, asla sadece futbol değildir” sözünü kullanabileceğiniz yüzlerce örnek bulabilirsiniz. Bu örneklerin pek azı; 1990 Dünya Kupası’nda Napoli’de yaşanan olağanüstü olay ile boy ölçüşebilir.
Bu içeriğimizde size bir futbol hikayesi değil bir insanın bir şehirle bütünleşme serüvenini anlatacağız.
Bu sadakat ve vefa öyküsünü yüreğinizde hissedeceksiniz.
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Sosyal, sınıfsal, dini, politik, kültürel ayrışmaların spor takımı taraftarları ve rekabetleri üstündeki etkisi kanıtlanmış bir gerçek. 1990 Dünya Kupası’nda oynanan İtalya-Arjantin maçında yaşananlar ise tüm ayrışmaların zirvesinde bir isyanı temsil ediyor.
Tahmin edeceğiniz üzere Kuzey-Güney İtalya ayrımından bahsediyoruz...
Güney İtalya’nın sembol şehirlerinden olan Napoli için futbol, ülkenin kuzeyine karşı sergilenen bir şahsiyet gösteridir.
Tüm Napolilerin, öz evladı gibi sevdiği Maradona’nın kaderinde 1990 Dünya Kupası’nda Arjantin formasıyla Napoli’ye gelmek de vardı. Ancak bu sefer rakip olarak.
Tüm planları bozan ise maçtan bir gün önce Maradona’nın yaptığı açıklama oldu. Napolilere seslendi Maradona:
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Maç saati geldiğinde San Paolo tribünleri tıklım tıklım doluydu. Ancak kale arkasında yerini alan Napoli Ultras tribünlerinin üstünde İtalya değil Napoli formaları vardı. Sırtlarında 10 Numara ve Maradona yazan Napoli formaları. Maç boyunca Maradona’yı destekleyen Napoli taraftarları, o gün İtalya’nın penaltı atışları sonrası elenmesine tanıklık etti.
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