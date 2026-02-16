16 – 22 Şubat 2026 Haftasının Kristali: Himalaya Tuz Lambası
16 – 22 Şubat 2026 haftası, tutulma etkisiyle birlikte hem zihinsel hem de duygusal alanda arınma, sadeleşme ve gerçeklerle yüzleşme temasını çok güçlü şekilde çalıştırıyor. Özellikle Satürn ile Neptün’ün Koç burcundaki vurgusu, hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi netleştirirken, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların enerjisinin temiz ve dengeli olması bu hafta her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bu nedenle haftanın kristali olarak seçtiğimiz çalışma aracı Himalaya Tuz Lambasıdır.
Himalaya Tuz Lambası yalnızca dekoratif bir obje değil, haftanın gökyüzü frekansını doğrudan destekleyen güçlü bir enerji düzenleyicisidir. Milyonlarca yıl önce oluşmuş doğal kaya tuzlarından elde edilen bu kristal, içinden yayılan sıcak ve amber tonlu ışığıyla hem fiziksel ortamın hem de elektromanyetik alanın dengelenmesine destek olur.
Haftalık Gökyüzü Etkileri ve Tuz Lambasının Gücü
Burçlara Göre Tek Kelimelik Etkisi
