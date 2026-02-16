onedio
16 – 22 Şubat 2026 Haftasının Kristali: Himalaya Tuz Lambası

Dr.Astrolog Şenay Devi
16.02.2026 - 21:26

16 – 22 Şubat 2026 haftası, tutulma etkisiyle birlikte hem zihinsel hem de duygusal alanda arınma, sadeleşme ve gerçeklerle yüzleşme temasını çok güçlü şekilde çalıştırıyor. Özellikle Satürn ile Neptün’ün Koç burcundaki vurgusu, hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi netleştirirken, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamların enerjisinin temiz ve dengeli olması bu hafta her zamankinden daha kritik hale geliyor. Bu nedenle haftanın kristali olarak seçtiğimiz çalışma aracı Himalaya Tuz Lambasıdır.

Himalaya Tuz Lambası yalnızca dekoratif bir obje değil, haftanın gökyüzü frekansını doğrudan destekleyen güçlü bir enerji düzenleyicisidir. Milyonlarca yıl önce oluşmuş doğal kaya tuzlarından elde edilen bu kristal, içinden yayılan sıcak ve amber tonlu ışığıyla hem fiziksel ortamın hem de elektromanyetik alanın dengelenmesine destek olur.

Haftalık Gökyüzü Etkileri ve Tuz Lambasının Gücü

Tutulma haftasında kararsızlık, iç konuşmalar, zihinde büyüyen senaryolar ve gelecek kaygısı belirgin şekilde hızlanır. Himalaya Tuz Lambasının bu özel haftadaki etkileri oldukça kapsamlıdır. Özellikle Merkür ve Neptün tetiklenmeleri altında zihinsel dağınıklığı azaltan bu kristal, düşünce akışını sadeleştirerek içsel berraklığı destekleyen bir alan oluşturur.

Bu hafta bastırılmış duyguların çok daha kolay yüzeye çıkması beklenir. Tuz lambası bulunan ortamlarda ağlama ihtiyacı, içsel çözülme ve kabullenme süreçleri daha sağlıklı şekilde çalışır. Ayrıca bilgisayar, modem ve telefon yoğunluğunun sinir sistemini zorladığı bu günlerde, ofis ortamında baş ağrısı ve gerginlik üzerinde dengeleyici bir etki yaratır. AstrodehA sisteminde koruyucu frekans taşıyıcısı olarak kabul edilen Himalaya tuzu; nazar, başkalarının duygusal yüklerini üzerine alma ve kolektif korku alanına karşı pasif fakat güçlü bir kalkan görevi görür.

Kullanım Alanları ve Öneriler

Ev Yaşamı:

Salonlarda kullanıldığında aile içi gerilimleri yumuşatır ve atmosferi güvenli hale getirir. Yatak odasında ise uykuya geçişi kolaylaştırarak rüya yoğunluğunu dengeler ve bilinçaltı yük boşaltımını destekler; bu noktada lambanın odanın köşelerinden birine yerleştirilmesi önerilir. Evin giriş alanına konumlandırılan tuz lambası, dışarıdan taşınan duygusal yüklerin iç mekâna sızmasını engeller. Giriş alanı evin enerjisel kapısı olduğu için bu nokta özellikle önemlidir.

Ofis ve Çalışma Alanları:

Zihinsel dayanıklılığı artırır ve karar verme süreçlerinde daha net düşünmeye destek olur. Yerleştirirken ekran ile aranıza çapraz gelecek bir noktaya konumlandırılması önerilir. Bu kullanım biçimi, yoğun toplantı günlerinde biriken gerilimi düşürmeye yardımcı olur.

AstrodehA Haftalık Uygulaması

16 – 22 Şubat haftasına özel olarak; Pazartesi günü lambayı ilk yaktığınız anda şu niyet cümlesini tekrarlayabilirsiniz:

“Bu alanın enerjisi benim için arınsın, sadeleşsin ve güvenli hale gelsin.”

Tutulma haftası boyunca lambanın her gün açık kalması, etkisini daha istikrarlı ve güçlü kılacaktır.

Burçlara Göre Tek Kelimelik Etkisi

Himalaya Tuz Lambası bu hafta burçlar üzerinde şu enerjileri aktive eder:

  • Koç: Cesaret 

  • Boğa: Güven 

  • İkizler: Netlik 

  • Yengeç: Huzur 

  • Aslan: Sakinlik 

  • Başak: Denge 

  • Terazi: Uyum 

  • Akrep: Arınma 

  • Yay: Farkındalık 

  • Oğlak: Toparlanma 

  • Kova: Sadeleşme 

  • Balık: Korunma

Haftanın Ana Mesajı: Bu hafta her şey hızla değişirken asıl ihtiyaç dış dünyayı kontrol etmek değil, bulunduğun alanı güvenli ve dengeli hale getirmektir. Gökyüzü hızla çalışırken, senin enerjin sakin ve dengede kalabilsin diye.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
