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15 Bin Liralık Zeytinyağ Çalan Kişi Dizi Oyuncusu Çıktı: Ekipler Gözaltına Aldı

15 Bin Liralık Zeytinyağ Çalan Kişi Dizi Oyuncusu Çıktı: Ekipler Gözaltına Aldı

Zeytinyağı Beylikdüzü
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
02.11.2024 - 10:34

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalan kişi dizi oyuncusu çıktı.  

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Bir marketten yapılan hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi.

Bir marketten yapılan hırsızlık ihbarı polisleri harekete geçirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı ortaya çıktı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı ortaya çıktı.

Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam saatlerinde yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam saatlerinde yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

İşte o anlar:

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