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15 Aralık Merkür Retrosu Doğru Seyrinde ve Dolunay Geliyor!

etiket 15 Aralık Merkür Retrosu Doğru Seyrinde ve Dolunay Geliyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
11.12.2024 - 20:09

Bu hafta maskeler düşecek, kötü niyetlerini açığa vuran insan görünümlü şeytanlar gün yüzüne çıkacak ve herkes İLAHİ ADALETTEN payına düşeni alacak dünya tiyatrosunda. Kendi değerimizin farkına varacak ışığımızda yürüme cesaretini yaşam sahnesine yansıtabileceğiz.

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Hafta boyunca;

Hafta boyunca;

*Farkındalığımız artacak 

*Yolculuğumuz kalbimize olacak

*İkili ilişkiler yeniden yapılanacak

*Dürüst olan sevgiyi hayatının merkezine alanlar kazanacak

*Sezgiler güçlenecek, rüyalarımız yoğunlaşacak

*Adaletten herkes payına düşeni alacak

*Çalışanlar ile sorunlara dikkat

*İmzalar yeni anlaşmalarda duygular değil, akılcı yaklaşımlar önemli

*Alım satımlar, bilgi hırsızlıklaruna dikkat!

Affediyorum kendimi hayatımda olan biten her şeyi

Cesur olmayı seçiyorum

Deli dolu yüreğimi özgür bırakıyorum şimdi

Yeni başlangıçların içinde kararlılıkla yerimi alıyorum

Her gece nasibimde olan sabahıma

Uyanmak için uyurken gece de 

Güneşin doğduğu sabahı şükürle 

Güven ile karşılıyorum aldığım her nefesin 

Kıymetini bilerek 

Seviyorum kendimi tüm bütünlüğüm ile 

Yenileniyorum her hücremle 

Sevgi ile kucaklıyorum hayatımı 

Zenginleştiren sayısız güzellikler ile

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
Onedio Üyesi
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