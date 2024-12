15 Aralık Merkür Retrosu Doğru Seyrinde ve Dolunay Geliyor!

*Farkındalığımız artacak

*Yolculuğumuz kalbimize olacak

*İkili ilişkiler yeniden yapılanacak

*Dürüst olan sevgiyi hayatının merkezine alanlar kazanacak

*Sezgiler güçlenecek, rüyalarımız yoğunlaşacak

*Adaletten herkes payına düşeni alacak

*Çalışanlar ile sorunlara dikkat

*İmzalar yeni anlaşmalarda duygular değil, akılcı yaklaşımlar önemli

*Alım satımlar, bilgi hırsızlıklaruna dikkat!

Affediyorum kendimi hayatımda olan biten her şeyi

Cesur olmayı seçiyorum

Deli dolu yüreğimi özgür bırakıyorum şimdi

Yeni başlangıçların içinde kararlılıkla yerimi alıyorum

Her gece nasibimde olan sabahıma

Uyanmak için uyurken gece de

Güneşin doğduğu sabahı şükürle

Güven ile karşılıyorum aldığım her nefesin

Kıymetini bilerek

Seviyorum kendimi tüm bütünlüğüm ile

Yenileniyorum her hücremle

Sevgi ile kucaklıyorum hayatımı

Zenginleştiren sayısız güzellikler ile

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

