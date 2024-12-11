15 Aralık Merkür Retrosu Doğru Seyrinde ve Dolunay Geliyor!
15 Aralık Merkür Retrosu Doğru Seyrinde ve Dolunay Geliyor!
Bu hafta maskeler düşecek, kötü niyetlerini açığa vuran insan görünümlü şeytanlar gün yüzüne çıkacak ve herkes İLAHİ ADALETTEN payına düşeni alacak dünya tiyatrosunda. Kendi değerimizin farkına varacak ışığımızda yürüme cesaretini yaşam sahnesine yansıtabileceğiz.
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