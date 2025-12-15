onedio
15 – 21 Aralık 2025 Haftanın Yantrası

Dr.Astrolog Şenay Devi
15.12.2025 - 19:26

SHIVA YANTRA – Korkuyu çözen, gücü uyandıran kozmik kalkan

Shiva Yantra, insanın hayatında “artık böyle gitmez” dediği noktada devreye giren güçlü bir dönüşüm kapısıdır. Bu yantra, yıkıcı olanı temizleyip temiz bir sayfa açma, korkuyu cesarete, dağınıklığı iç disiplene dönüştürme enerjisi taşır.

Shiva bilincinin titreşimiyle çalışan bu yantra, özellikle bu alanlarda etkilidir:

Koruma ve Negatif Enerjileri Temizleme

  • Ortamdaki ağır, baskılayan, huzursuz hisleri dağıtmaya yardımcı olur.

  • Kıskançlık, nazar, beddua, dedikodu ve düşük titreşimli enerjilere karşı adeta görünmeyen bir kalkan gibi çalışır.

  • Evde, ofiste, terapi odasında ya da çalışma alanında asıldığında, alanın enerjisini toparlayıp sakinleştirmeye destek olur.

Kadersel Dönüşüm ve Eski Döngüleri Bitirme

  • Sürekli aynı tip insanları, aynı sorunları, aynı krizleri çektiğini hissedenler için güçlü bir dönüşüm aracıdır.

  • Bitmesi gereken ilişkileri, tükenmiş ortaklıkları, sona gelmiş iş düzenlerini fark etmeyi ve bırakmayı kolaylaştırır.

  • “Ben artık eski ben değilim” diyerek yeni bir hayata adım atmak isteyenlere içsel güç verir.

Korku, Kaygı ve Takıntıları Serbest Bırakma

  • Ölüm korkusu, yalnız kalma korkusu, kaybetme korkusu gibi derin korkuları yumuşatmaya yardımcı olur.

  • Gece uykuya dalamama, sürekli en kötüsünü düşünme, kontrol ihtiyacı, takıntılı düşünceler gibi zihni yoran kalıpları dönüştürmeye destek olur.

  • İçten içe güçlü olduğunu bilen ama adım atmaya cesaret edemeyen kişi için içsel “tamam, şimdi zamanı” tuşu gibidir.

Ruhsal Disiplin, İç Güç ve Karar Verme Yetisi

  • Yarım bırakılan işlerde, sürekli ertelenen planlarda, başlanamayan projelerde güçlü bir itici güç oluşturur.

  • Kararsızlık, gelgit, dağınık hedefler yerine netlik, odak ve kararlılık getirir.

  • Liderlik, yöneticilik, girişimcilik gibi rol alanlar için “dik duruş, net sınır ve sağlam otorite” enerjisini güçlendirir.

Kök ve Taç Çakra Hattını Dengeleme

  • Bir yandan kök çakrayı güçlendirerek hayatta kalma, güven, ayakta durma konularını destekler.

  • Diğer yandan taç çakra üzerinden ilahi rehberlik ve sezgisel farkındalığı artırır.

  • “Hem ayakları yere basan, hem gökyüzüyle bağlantıda” bir duruş geliştirmeye yardımcı olur.

Şifa Süreçleri, Ameliyat ve Zor Dönemlerde Destek

  • Hastalıklarla mücadele edenler, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte olanlar, uzun süren tedavilerle uğraşanlar için moral ve dayanıklılık enerjisi sunar.

  • “Neden ben?” isyanını “Bu süreçten güçlenerek çıkıyorum” bilincine dönüştürmeye yardımcı olur.

  • Yoğun stres, tükenmişlik, travma sonrası toparlanma döneminde ruhsal desteği güçlendirir.

Ev ve İş Yeri Enerjisini Yenileme

  • Sık tartışma yaşanan, bereketin tutunmakta zorlandığı, sık sık bozulmaların, arızaların, kayıpların yaşandığı alanlarda enerjiyi toparlar.

  • Ev veya iş yerinin merkezine, girişine veya çalışma masasına yakın bir noktaya yerleştirildiğinde alanın titreşimini yukarı çeker.

  • Yeni başlangıç yapılan evlerde ve işlerde “bu mekan benim için güvenli, bereketli, korunmuş bir alan” niyetini güçlendirir.

Kimler İçin Uygundur?

  • Hayatında köklü bir değişim başlatmak isteyenler

  • Sürekli aynı sorunları tekrar tekrar yaşayanlar

  • Enerji çalışmaları, meditasyon, yoga ve ruhsal disiplinle ilgilenenler

  • Yüksek stres, sorumluluk ve baskıyla çalışan yöneticiler, girişimciler

  • Evini ve iş yerini görünmeyen düzeyde de korumak ve güçlendirmek isteyenler

Shiva Yantra, Hint Yantra Koleksiyonunuzda “koruyan, temizleyen, dönüştüren güç” olarak çalışır.

Her bakışta sahibine şunu hatırlatır:

“Yıkılanın yerine daha sağlamı gelir. Eski ben biter, güçlü ben doğar.”

Yasal Uyarı: Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

