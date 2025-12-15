15 – 21 Aralık 2025 Haftanın Yantrası

Hayatında köklü bir değişim başlatmak isteyenler

Sürekli aynı sorunları tekrar tekrar yaşayanlar

Enerji çalışmaları, meditasyon, yoga ve ruhsal disiplinle ilgilenenler

Yüksek stres, sorumluluk ve baskıyla çalışan yöneticiler, girişimciler

Evini ve iş yerini görünmeyen düzeyde de korumak ve güçlendirmek isteyenler

Shiva Yantra, Hint Yantra Koleksiyonunuzda “koruyan, temizleyen, dönüştüren güç” olarak çalışır.

Her bakışta sahibine şunu hatırlatır:

“Yıkılanın yerine daha sağlamı gelir. Eski ben biter, güçlü ben doğar.”

Yasal Uyarı: Tüm yantra görselleri ve içerikleri AstrodehA adına tescillenmiş olup Türk ve uluslararası patent koruması altındadır. İzinsiz kullanımı yasal olarak saklıdır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA