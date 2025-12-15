15 – 21 Aralık 2025 Haftanın Yantrası
SHIVA YANTRA – Korkuyu çözen, gücü uyandıran kozmik kalkan
Shiva Yantra, insanın hayatında “artık böyle gitmez” dediği noktada devreye giren güçlü bir dönüşüm kapısıdır. Bu yantra, yıkıcı olanı temizleyip temiz bir sayfa açma, korkuyu cesarete, dağınıklığı iç disiplene dönüştürme enerjisi taşır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Shiva bilincinin titreşimiyle çalışan bu yantra, özellikle bu alanlarda etkilidir:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kimler İçin Uygundur?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video