15 – 21 Aralık 2025 Haftalık Numereskobunuz

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
15.12.2025 - 19:53

Bolluk – Bereket – Aşk Mührü ve Sayı Sekansı Çalışması

15–21 Aralık 2025 haftası, numerolojik olarak tamamlanma, kaderle yüzleşme ve yeni bir döngüye hazırlanma frekansını taşır. Haftanın ana titreşimi olan 9, kapanışları ve karmanın temizlenmesini; 21, ilahi koruma ve doğru zamanlamayı; 15, çekim gücü ve arzunun aktive olmasını; 6, sevgi, yuva ve uyumu; 3, bereketli ifade ve çoğalmayı; 2 ise kader ortaklıklarını ve ilişkilerde dengeyi temsil eder.

Bu hafta, yalnızca dış koşulları değil, içsel niyetleri de hızla somutlaştıran bir enerji alanı oluşturur. Bu nedenle bilinçli uygulamalarla çalışıldığında aşk, para, iş ve şans alanlarında net açılımlar yaratır.

Haftanın Sayı Sekansı İle Bolluk – Bereket – Aşk Mührü Çalışması

(Suya Okunarak Uygulanır)

Bu çalışma 7 gün boyunca, tercihen sabah uyanınca ya da gece uyumadan önce yapılır.

Bir bardak içme suyunun karşısına geçilir.

Zihin sakinleştirilir.

Suya bakarak, yavaş ve net bir sesle aşağıdaki niyet okunur:

“9 – 21 – 15 – 6 – 3 – 2

Hayatımdaki tüm bolluk, bereket, aşk, uyum ve şans alanları şimdi ilahi düzenle açılıyor.

Hak ettiğim sevgi bana doğru akıyor.

Emeklerimin karşılığı bana kolaylıkla ulaşıyor.

Para, iş ve fırsatlar benim için güvenli ve hayırlı yollarla çoğalıyor.

İlişkilerimde denge, sadakat ve huzur yerleşiyor.

Bu niyet şimdi ve bu hafta boyunca aktif.”

Okuma tamamlandıktan sonra su yavaşça içilir.

Bu uygulama hafta boyunca her gün aynı sayı sekansı ile yapılır.

Doğum Yılı Sayısına Göre 9 – 21 – 15 – 6 – 3 – 2 Etkileri

Aşağıdaki yorumlar, doğum yılınızın numerolojik toplamına göre haftanın etkilerini açıklar.

Doğum Yılı Sayısı 1 Olanlar

Bu hafta sizin için liderlik ve yeni bir yön belirleme haftasıdır.

9’un etkisi geçmişte yarım kalan bir kararın tamamlanmasını ister.

21 ve 15 birleşimi, özellikle iş ve para alanında cesur bir hamlenin karşılığını alma potansiyeli taşır.

Aşk ve ilişkilerde, kontrol etmek yerine akışa izin verdiğinizde daha hızlı sonuç alırsınız.

Şans, bireysel adım attığınız alanlarda çalışır.

Para, bağımsız bir karar sonrası açılır.

Doğum Yılı Sayısı 2 Olanlar

Bu hafta sizin için ilişkiler ve kader ortaklıkları ön plandadır.

2 ve 6’nın birlikte çalışması, duygusal bağları güçlendirir.

Aşkta netleşme yaşanır.

Kararsız kalan ilişkiler ya derinleşir ya da kapanır.

İş hayatında ortaklı işler, iş birlikleri ve destekler önemlidir.

Para, yalnız değil birlikte hareket ettiğiniz alanlardan gelir.

Şans, doğru kişiyle aynı anda aynı yerde olmaktan doğar.

Doğum Yılı Sayısı 3 Olanlar

Bu hafta bereketli ifade ve görünürlük haftasıdır.

3 ve 15 birleşimi, sözlerinizin ve niyetlerinizin hızla karşılık bulmasına neden olur.

Aşk hayatında flört, iletişim ve yakınlaşma artar.

İş alanında sunum, yazı, konuşma, paylaşım yapanlar için güçlü fırsatlar vardır.

Para, iletişim ve yaratıcılık yoluyla çoğalır.

Şans, kendinizi ifade etmekten çekinmediğinizde açılır.

Doğum Yılı Sayısı 4 Olanlar

Bu hafta düzen kurma ve sağlamlaştırma teması çalışır.

9’un etkisiyle gereksiz yükler bırakılır.

6 ve 21, güvenli bir yapı kurmanıza destek olur.

İş hayatında uzun vadeli planlar netleşir.

Para, disiplinli davranışların sonucunda gelir.

Aşk ve ilişkilerde ise net sınırlar huzur getirir.

Şans, sabırlı olduğunuz alanlarda açılır.

Doğum Yılı Sayısı 5 Olanlar

Bu hafta değişim ve hareket enerjisi yüksektir.

15 ve 3, sizi yeni deneyimlere çeker.

Aşk hayatında ani tanışmalar, sürpriz mesajlar mümkündür.

İş alanında kısa vadeli ama kazançlı fırsatlar doğabilir.

Para hızlı gelir, hızlı gider; denge kurmak önemlidir.

Şans, risk aldığınız ama bilinçli davrandığınız alanlarda çalışır.

Doğum Yılı Sayısı 6 Olanlar

Bu hafta sizin için aşk, aile ve duygusal denge haftasıdır.

6’nın güçlü çalıştığı bu süreçte kalp konuları öne çıkar.

Aşkta bağlanma, evlilik, barışma gibi temalar aktive olur.

İlişkilerde güven duygusu derinleşir.

Para, aileyle veya evle ilgili konulardan gelebilir.

İş hayatında sorumluluklar artsa da karşılığı alınır.

Şans, sevgiyle yapılan seçimlerde gizlidir.

Doğum Yılı Sayısı 7 Olanlar

Bu hafta içsel farkındalık ve sezgi ön plandadır.

9 ve 21, ruhsal olarak önemli bir kapanışı işaret eder.

Aşk hayatında iç sesinizi dinlemek gerekir.

Zorlayan bağlar çözülür, ruhsal uyum arayışı artar.

İş ve para alanında acele etmeyin.

Şans, geri çekilip doğru zamanı beklediğinizde gelir.

Doğum Yılı Sayısı 8 Olanlar

Bu hafta güç, para ve kaderle yüzleşme haftasıdır.

15 ve 21, maddi alanda güçlü açılımlar sunar.

İş hayatında otorite kurma, yönetme ve karar alma öne çıkar.

Para, hakkınızı talep ettiğinizde gelir.

Aşk ve ilişkilerde güç savaşlarından kaçınmak önemlidir.

Şans, etik ve adil davrandığınız sürece büyür.

Doğum Yılı Sayısı 9 Olanlar

Bu hafta sizin için kapanış ve yeni döngüye hazırlık zamanıdır.

9’un ana etkisiyle geçmiş defterler kapanır.

Aşkta eski bağlar sonlanabilir ya da şifalanır.

İş ve para alanında tamamlanan bir süreç sonrası yeni bir yol açılır.

Şans, bırakabildiğiniz ölçüde gelir.

Ruhsal hafifleme maddi alanlara da yansır.

Genel Hafta Mesajı

15–21 Aralık 2025 haftası, ne istediğini bilen ve niyetini netleştirenler için güçlü bir eşiktir.

Sayı sekansı ile yapılan su çalışması, bu haftanın enerjisini bedene, kalbe ve zihne eş zamanlı olarak indirir.

Bu hafta şu ilke çalışır:

Net olan kazanır.

Bırakan hafifler.

Sevgiyle niyet eden çoğaltır.

Hafta boyunca sayı sekansı ile uyumlanmak, bolluk, bereket, aşk ve şans kapılarını görünür kılar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Facebook

Web

Instagram 

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

