15-21 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta Koç için hem hızlanan gündemler hem de içsel netleşme süreci aynı anda devrede. Mars desteği ile harekete geçme motivasyonun yükselirken, yeni ay senin için özellikle hedeflerini, kariyer yönünü ve ilişkilerdeki tavrını yeniden belirleme zamanı getiriyor. Ertelediğin ne varsa, bu hafta ya başlatman ya da bilinçli şekilde bırakman gerekiyor.

Aşk:

İlişkisi olan Koçlar için bu hafta, açık konuşma ve netleşme zamanı. Duygularını daha fazla bastırmadan, ne istediğini saklamadan ifade edersen, ilişkiyi ya daha sağlam bir zemine taşırsın ya da aslında bitmiş olan bir bağın içinden zarafetle çıkarsın. Bekar Koçlar için yeni ay, iş veya sosyal çevre bağlantıları üzerinden ani ve hızlı gelişen bir flört enerjisi getirebilir. Özellikle hafta ortası, bir anda dikkatini çeken, enerjisi yüksek bir kişiyle tanışma potansiyelin var.

İş ve kariyer:

Haftanın başında kariyer alanın hızlanıyor. Uzun süredir ertelediğin bir proje, sunum, başvuru ya da görüşme yeniden gündeme gelebilir. Mars desteği, cesur bir adım atarsan kapıların açılacağını vurguluyor. Haftanın ortasından itibaren yönetici figürler veya üstlerinle yapacağın diyaloglar kritik hale geliyor. Kararlarını aceleyle değil, stratejik düşünerek alman, uzun vadede seni daha güçlü bir pozisyona taşıyacaktır.

Para:

Beklenmedik bir masraf kapısı görünse de, aslında bu masraf seni daha düzenli ve kontrollü bir finans planına yönlendirmek için geliyor. Yeni ay, gelirlerini artırmak adına daha net hedefler koymanı istiyor. Ek gelir yaratabileceğin alanları (danışmanlık, proje bazlı işler, yan kazançlar gibi) gözden geçirebilirsin. Para harcarken dürtüsel davranmamaya özen göster; özellikle hafta ortasında lüks veya gösteriş amaçlı alışverişlerden kaçınman iyi olabilir.

Sağlık:

Enerjin yükselecek; ancak aynı anda zihinsel yorgunluk da artabilir. Orta düzeyde, düzenli fiziksel aktivite bu hafta en iyi ilacın. Hareketsiz kalmak, gerginliği artırabilir. Baş ve boyun bölgesinde hassasiyetler, baş ağrıları, tansiyon iniş çıkışları gündeme gelebilir; uyku düzenini koruman önemli.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde daha önce konuşulmamış bir konu tekrar gündeme gelebilir. Senin liderlik tavrın, bu konunun çözülmesinde belirleyici olacak. Tartışmalarda haklı çıkmaktan çok, çözüm odaklı kalmaya çalış. Ev içinde küçük değişiklikler, düzenlemeler, çalışma alanını yenilemek gibi adımlar ruhuna iyi gelir.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Bu haftaki yeni ay, senin için “yönünü seç” diyor. Artık ne istediğini biliyorsun; gökyüzü senden, kendini ertelemeyi bırakmanı bekliyor.

Gökyüzü mesajın: Cesaret ettiğin kadar büyürsün.