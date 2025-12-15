15-21 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

Terazi için bu hafta iletişim, yakın çevre, eğitim ve zihinsel hareketlilik ön planda. Denge arayışın, hem iş hem de ilişkiler alanında daha görünür hale geliyor. Yeni ay, zihnini, sözlerini ve kararlarını yeniden yapılandırman için güçlü bir zemin sunuyor.
Aşk:
İlişkisi olan Teraziler için, sevgi dilini ifade etmek, teşekkür etmek, takdir göstermek ilişkide sıcaklığı artıracak. Ufak jestler, kısa ama derin konuşmalar ilişkinin dengesini olumlu etkiler. Bekar Teraziler için, kısa seyahatler, eğitimler, seminerler veya sosyal çevre üzerinden yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Özellikle entelektüel olarak seni besleyen kişiler bu dönem daha çok ilgini çekebilir.
İş ve kariyer:
Haftanın başında iş ortamında iletişim trafiği artıyor. Toplantılar, yazışmalar, proje değerlendirmeleri, sunumlar gündeme gelebilir. Diplomatik tarzın, özellikle gerginlik içeren konularda ortamı yumuşatacak en güçlü aracın. Yeni ay, yeni bir eğitim, yeni bir sertifika programı, seminer veya kendini geliştireceğin bir alanı hayatına dahil etmen için uygun bir kapı aralıyor.
Para:
Bu hafta, para kazanma yöntemlerini çeşitlendirmek adına yeni fikirler üretebilirsin. İnternet üzerinden satış, eğitim, danışmanlık, içerik üretimi gibi alanlar gündeme gelebilir. Ancak gökyüzü, acele imzalar, iyi araştırılmamış anlaşmalar konusunda dikkatli olmanı söylüyor. Gelir arttırıcı fikirleri olgunlaştırıp, zamana yayman daha sağlıklı olur.
Sağlık:
Zihinsel yorgunluk, odaklanma sorunu ve uykusuzluk zaman zaman kendini gösterebilir. Kısa molalar, nefes egzersizleri, ekran süresini sınırlamak gibi küçük adımlar bile iyi gelir. Boyun, omuz, sırt bölgesine dikkat etmen önemli.
Aile ve ev hayatı:
Kardeşler, kuzenler veya yakın komşularla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Aile içinde senin “denge kurucu” rolün yine öne çıkacak. Uyum ve adalet arayışın, aile ilişkilerinde daha sağlıklı sınır ve iletişim modelleri kurmana yardımcı olabilir.
Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:
Yeni ay, senin için “sözlerinle kader yazıyorsun” diyor. Ne söylediğine, nasıl söylediğine ve kime söylediğine dikkat et.
Gökyüzü mesajın: Dilini dengeye getirdiğinde, hayatın da dengelenir.