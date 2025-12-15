onedio
15-21 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

etiket 15-21 Aralık 2025 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
15.12.2025 - 19:12

Haftanın mottosu: Sessizce güçlen, doğru anda sahneye çık.

Bu hafta acele eden değil, istikrarlı ilerleyen kazanır.

Koç Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Koç Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Bu hafta Koç için hem hızlanan gündemler hem de içsel netleşme süreci aynı anda devrede. Mars desteği ile harekete geçme motivasyonun yükselirken, yeni ay senin için özellikle hedeflerini, kariyer yönünü ve ilişkilerdeki tavrını yeniden belirleme zamanı getiriyor. Ertelediğin ne varsa, bu hafta ya başlatman ya da bilinçli şekilde bırakman gerekiyor.

Aşk:

İlişkisi olan Koçlar için bu hafta, açık konuşma ve netleşme zamanı. Duygularını daha fazla bastırmadan, ne istediğini saklamadan ifade edersen, ilişkiyi ya daha sağlam bir zemine taşırsın ya da aslında bitmiş olan bir bağın içinden zarafetle çıkarsın. Bekar Koçlar için yeni ay, iş veya sosyal çevre bağlantıları üzerinden ani ve hızlı gelişen bir flört enerjisi getirebilir. Özellikle hafta ortası, bir anda dikkatini çeken, enerjisi yüksek bir kişiyle tanışma potansiyelin var.

İş ve kariyer:

Haftanın başında kariyer alanın hızlanıyor. Uzun süredir ertelediğin bir proje, sunum, başvuru ya da görüşme yeniden gündeme gelebilir. Mars desteği, cesur bir adım atarsan kapıların açılacağını vurguluyor. Haftanın ortasından itibaren yönetici figürler veya üstlerinle yapacağın diyaloglar kritik hale geliyor. Kararlarını aceleyle değil, stratejik düşünerek alman, uzun vadede seni daha güçlü bir pozisyona taşıyacaktır.

Para:

Beklenmedik bir masraf kapısı görünse de, aslında bu masraf seni daha düzenli ve kontrollü bir finans planına yönlendirmek için geliyor. Yeni ay, gelirlerini artırmak adına daha net hedefler koymanı istiyor. Ek gelir yaratabileceğin alanları (danışmanlık, proje bazlı işler, yan kazançlar gibi) gözden geçirebilirsin. Para harcarken dürtüsel davranmamaya özen göster; özellikle hafta ortasında lüks veya gösteriş amaçlı alışverişlerden kaçınman iyi olabilir.

Sağlık:

Enerjin yükselecek; ancak aynı anda zihinsel yorgunluk da artabilir. Orta düzeyde, düzenli fiziksel aktivite bu hafta en iyi ilacın. Hareketsiz kalmak, gerginliği artırabilir. Baş ve boyun bölgesinde hassasiyetler, baş ağrıları, tansiyon iniş çıkışları gündeme gelebilir; uyku düzenini koruman önemli.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde daha önce konuşulmamış bir konu tekrar gündeme gelebilir. Senin liderlik tavrın, bu konunun çözülmesinde belirleyici olacak. Tartışmalarda haklı çıkmaktan çok, çözüm odaklı kalmaya çalış. Ev içinde küçük değişiklikler, düzenlemeler, çalışma alanını yenilemek gibi adımlar ruhuna iyi gelir.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Bu haftaki yeni ay, senin için “yönünü seç” diyor. Artık ne istediğini biliyorsun; gökyüzü senden, kendini ertelemeyi bırakmanı bekliyor.

Gökyüzü mesajın: Cesaret ettiğin kadar büyürsün.

Boğa Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Boğa Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Bu hafta Boğa için sakin ama derin bir dönüşüm zamanı. Ay burcuna ilerlerken huzur, stabilite ve iç denge arayışını büyütüyor. Yeni ay ise maddi konular, ortak paylaşımlar, borç ve alacak meseleleri, içsel değer algın üzerinden çalışıyor. Sarsılmadan güçlenebileceğin bir gökyüzü zemini var.

Aşk:

İlişkisi olan Boğalar için haftanın ortaları, duygusal derinleşme ve içten konuşma zamanı. Partnerinle geleceğe dair planları, ortak hedefleri, güvende hissetmek için nelere ihtiyacınız olduğunu sakin bir dille konuşabilirsin. Bekar Boğalar için bu hafta, yakın çevre veya eski tanışıklıklar üzerinden yeniden canlanan bir duygusal gündem olabilir. Kimin yanında kendin gibi olabildiğine dikkat et; yeni ay, senin için “güvenilene yönel” diyor.

İş ve kariyer:

Haftanın başında planlı ve gerçekçi olursan, uzun zamandır bekleyen işler hızla toparlanabilir. Görev ve sorumluluklarını listelemek, iş ortamındaki verimliliği artırır. İş arkadaşlarınla daha uyumlu çalışacağın bir süreç başlıyor. Bazı Boğalar için, yurt dışı bağlantılı iş, eğitim, proje ya da yüksek öğrenim planları gündeme gelebilir.

Para:

Yeni ay, bütçe ve finans alanında yeni bir düzen kurman için çok güçlü. Borçlarını yapılandırmak, gereksiz harcamaları kesmek, birikim sistemini gözden geçirmek için ideal bir hafta. Sabırlı, istikrarlı ve planlı ilerlersen, birkaç ay içinde ortaya çıkan maddi rahatlamayı net görebilirsin. Gelecekte yatırım yapmak üzere küçük ama düzenli birikimler başlatmak için tam zamanı.

Sağlık:

Topraklayıcı aktiviteler sana çok iyi gelecek. Açık havada yürüyüş, hafif esneme, yoga gibi beden ile zihin arasındaki bağı güçlendiren çalışmalar bu hafta hem bedensel hem ruhsal dengeyi sağlayabilir. Boyun, boğaz ve ses telleri hassas olabilir; soğuktan, yorgunluktan ve fazla konuşmaktan kaçınman faydalı olur.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde daha sakin ama derin etkili bir enerji var. Özellikle ebeveynlerle ilgili sorumluluklar, ev düzeni, ev içi görev paylaşımı konuları gündeme gelebilir. Evde huzurlu bir atmosfer kurmak, bu hafta senin için dış dünyanın zorluklarına karşı bir sığınak etkisi yaratacak.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “kaynaklarını yeniden düzenle ve öz değerine göre hareket et” diyor. Maddi ve manevi olarak seni tüketen kalıplardan çıkma zamanı.

Gökyüzü mesajın: Kendi değerini bildiğinde, hayat da sana değer verir.

İkizler Burcu 15 – 21 Aralık 2025

İkizler Burcu 15 – 21 Aralık 2025

İkizler için bu hafta zihinsel hareketlilik, ilişkiler ve gelecek planları ana tema. Merkür’ün enerjisi ile yeni fikirler, yeni bağlantılar, yeni konuşmalar peş peşe gelirken, yeni ay özellikle ilişkiler, ortaklıklar ve ikili dengeler alanında yeni bir sayfa açma fırsatı sunuyor.

Aşk:

İlişkisi olan İkizler için bu hafta, konuşarak çözüm bulma dönemi. Aranızdaki mesafeleri, kırgınlıkları ve yanlış anlaşılmaları net, açık ve saklamadan konuşursan bağ güçlenebilir. Bekar İkizler için, özellikle hafta sonu sosyal ortamlar, arkadaş buluşmaları, davetler yeni bir tanışmaya zemin hazırlayabilir. Ancak gökyüzü, söz verirken acele etmemeni, karşındaki kişiyi gerçekten tanımadan duygusal karar almamanı tavsiye ediyor.

İş ve kariyer:

Haftanın başında iş yerinde fikirlerinle öne çıkabilirsin. Toplantılar, sunumlar, yeni proje önerileri için zihin oldukça açık. Yaratıcı sektörlerde çalışan İkizler için ilham verici bir süreç. Haftanın ortasında iş arkadaşlarınla olan iletişim trafiği artarken, organizasyon ve planlamaya önem vermen gerekecek. Hızlı akan bilgi akışı içinde detayı kaçırmadan ilerlemeye çalış.

Para:

Potansiyel yatırım fırsatları gündeme gelebilir, fakat bu hafta imza atmadan önce daha fazla araştırma yapmak akıllıca olur. Harcamalarında “anlık istek” yerine “uzun vadeli fayda” prensibiyle hareket etmelisin. Yeni ay, ortaklı finansal meseleleri (ortak hesaplar, ortak yatırımlar, eşin geliri vb) yeniden düzenlemen için bir kapı açıyor.

Sağlık:

Zihinsel hareketlilik, uykusuzluk ve odaklanma zorluklarını beraberinde getirebilir. Derin nefes egzersizleri, kısa meditasyonlar veya gün içinde kısa yürüyüşler zihnini sakinleştirmene destek olur. Sinir sistemini yoran gereksiz tartışmalardan uzak durman faydalıdır.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde dinleyen, anlayan ve arabulucu olan taraf olabilirsin. Yakın akrabalar, kardeşler, kuzenler ile ilgili bir haber veya gelişme gündeme gelebilir. Ev içinde iletişim trafiğinin artması, planlanan küçük bir yolculuğun konuşulması söz konusu.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “ilişkilerinde gerçekçi ve net ol” diyor. Kendini kandırdığın ya da görmezden geldiğin dinamikleri fark etme, değiştirme zamanı.

Gökyüzü mesajın: Net olduğun her ilişkide, kader de seninle net konuşur.

Yengeç Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Yengeç Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Yengeç için bu hafta duygusal derinleşme, ev ve aile temaları, iş ortamında düzen arayışı öne çıkıyor. Ay’ın güçlü etkisi sezgilerini büyütürken, yeni ay özellikle günlük hayat düzeni, iş, hizmet, sağlık ve beden dengesi üzerinden yeni başlangıçlara çağırıyor.

Aşk:

İlişkisi olan Yengeçler için ev, aile ve sorumluluklar bu hafta ilişkide belirleyici hale geliyor. Partnerinle birlikte ortak yaşam alanını düzenlemek, aile ile ilişkinizi dengelemek ön plana çıkabilir. Bekar Yengeçler için, iş ortamı, günlük rutinde tanışılan kişiler veya aile dostları üzerinden yeni bir tanışma ihtimali var. Güvende hissetmediğin hiçbir duygusal alana girmek istemediğin bir dönemdesin.

İş ve kariyer:

Haftanın başında ekip çalışmaları ve iş birliği içinde yürütülen projeler hız kazanıyor. Seni yoran, verim almadığın düzenleri değiştirmek isteyebilirsin. Masse, vardiya, iş bölümü, sorumluluk alanların gibi konularda yeniden yapılandırma enerjisi var. Yeni ay; iş hayatında yeni bir düzen, belki yeni bir görev, yeni bir çalışma modeli için gökyüzü desteği sunuyor.

Para:

Gelirlerini artırmak için daha düzenli, planlı ve stratejik hareket etme isteğin artacak. Küçük ama düzenli giderleri gözden geçirmek, gereksiz harcamaları kısmak ve bilinçli bütçe planı yapmak için çok uygun bir hafta. Çalıştığın alanda performansa dayalı prim, ek ödeme gibi bir kazanım söz konusu olabilir.

Sağlık:

Sağlığın bu hafta ana gündemlerden biri olabilir. Beslenme düzenini, uyku saatlerini ve bedensel hareketini gözden geçirme zamanı. Sindirim sistemi, mide ve duygusal dalgalanmaya bağlı yorgunluklar görülebilir. Kendine şefkat gösterdiğin, bedenine iyi baktığın ölçüde ruhun da dengelenir.

Aile ve ev hayatı:

Evde huzurlu atmosfer kurmak, senin için bu hafta adeta bir terapi etkisi taşıyacak. Aile bireyleri ile yapılacak ortak bir yemek, küçük bir ziyaret veya samimi bir sohbet, aranızdaki duygusal bağları kuvvetlendirebilir. Geçmişten kalan kırgınlıklar, yerinde ve doğru sözlerle yumuşayabilir.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “önce kendine iyi bak” diyor. Başkası için yorulurken kendini ihmal ettiğin alanları fark et ve dengeyi geri çağır.

Gökyüzü mesajın: Kendine şefkat gösterdiğinde, hayat da sana yumuşar.

Aslan Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Aslan Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Aslan için bu hafta sahne, görünürlük, aşk ve yaratıcılık öne çıkıyor. Güneşin desteği ile içsel gücün artarken, yeni ay duygusal hayatın, yaratıcı projelerin ve çocuklarla ilgili alanlarda yeni bir sayfa açma enerjisi getiriyor.

Aşk:

İlişkisi olan Aslanlar için, romantizm ve tutku yükseliyor. Partnerinle birlikte keyifli aktiviteler, kısa seyahatler, ortak hobiler planlayabilirsin. İlişkide heyecanı taze tutmak önemli. Bekar Aslanlar için yeni ay, ani bir aşk başlangıcını tetikleyebilir. Sosyal ortamlarda, sanatsal veya hobisel faaliyetlerde, kurs, etkinlik, organizasyonlarda tanışacağın biri hayatında önemli bir yer edinebilir.

İş ve kariyer:

Yaratıcı işlerle uğraşan Aslanlar için verimli, üretken ve ilham dolu bir hafta. İş yerinde liderlik tavrın, öncülüğün ve cesaretin ile göz önüne çıkabilirsin. Ancak egoyu fazla büyütmeden, ekip ruhunu koruyarak ilerlemen uzun vadede sana daha fazla destek ve saygı getirir. Proje ve sunumlar adına cesur adımlar atabilir, sahnede kendini gösterebilirsin.

Para:

Gelirlerini artırmak adına yeni fikirler, yan işler, yeteneklerini değerlendirebileceğin alanlar gündeme gelebilir. Ancak aynı anda lüks ve keyif harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Gökyüzü, “bu hafta harcama zevkini kontrol edebilirsen, önümüzdeki aylarda maddi olarak daha rahat edeceksin” diyor. Yatırım yaparken aceleci olmamakta fayda var.

Sağlık:

Enerji seviyen yüksek; ancak “hep yüksek performans” isteği bedenini zorlayabilir. Dinlenmeye, keyifli ama bedeni bitirmeyen aktivitelere alan aç. Kalp, sırt ve dolaşım sistemi üzerinde hassasiyetlerin artabileceği bir süreç, ritmi zorlamamaya çalış.

Aile ve ev hayatı:

Çocuk sahibi Aslanlar için çocuklarla ilişkiler, eğitim süreçleri, onların gelecek planları gündeme gelebilir. Aile içinde senin liderlik rolün daha belirgin hale geliyor. Evde organizasyon, misafir ağırlama, buluşma, kutlama gibi gündemler oluşabilir.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “kalbini sahneye çıkar” diyor. Gerçekten sevdiğin, tutkuyla bağlandığın şeyler için adım attığında gökyüzü yanında.

Gökyüzü mesajın: Kalbinin ışığıyla yürüdüğün yolda kaybolmazsın.

Başak Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Başak Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Başak için bu hafta düzen kurma, ev ve aile, kökler ve içsel güvenlik temaları ön planda. Göksel titreşimler detaycılığını desteklerken, yeni ay özellikle ev, aile, yerleşim, iç dünya ve duygusal köklenme alanında yeni başlangıçlara işaret ediyor.

Aşk:

İlişkisi olan Başaklar için bu hafta, düzen ve sorumluluk paylaşımı ilişkide belirleyici hale geliyor. Partnerinle ev, aile, iş yükü, gelecek planları konusunda daha yapıcı ve somut konuşmalar yapabilirsin. Bekar Başaklar için, aile çevresi, komşular, eski tanıdıklar veya geçmiş bağlantılar üzerinden gelişen bir yakınlaşma olabilir.

İş ve kariyer:

Haftanın başında iş ortamındaki verimliliği artıracak düzenlemeler yapma isteğin artacak. Dosyalar, projeler, takvim, randevular, iş ayrımları gibi konulara odaklanman, hem performansını hem de takdir edilme potansiyelini yükseltecek. Analitik zekan, kritik bir işi çözmen için ön plana çıkabilir.

Para:

Maddi konularda daha tedbirli, planlı ve hesaplı bir tavırdasın. Yeni ay, evle ilgili harcamaları, taşınma, tamirat, dekorasyon veya mülk alım satım gibi konuları gündeme taşıyabilir. Bütçeyi dengede tutmak için, duygusal ihtiyaçlarla maddi gerçeklik arasındaki dengeyi kurman önemli.

Sağlık:

Beden ve zihin bütünlüğünü korumak önemli. Beslenme düzenini iyileştirmek, sindirim sistemini yormayan yeme alışkanlıkları geliştirmek için destekleyici bir hafta. Hafif egzersiz, düzenli uyku ve zihni boşaltan uğraşlar seni dengeye getirir.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde senden beklenen sorumluluklar artabilir. Özellikle ebeveynler, yaşça büyük aile bireyleri veya ev içi düzenle ilgili konularda rol alman gerekebilir. Evde küçük ama huzur verici değişiklikler yapman, hem senin hem de aile üyelerinin duygusal dengesini olumlu etkiler.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “köklerini yeniden yapılandır” diyor. Ev, aile ve iç dünya dengesini kurduğunda, dış dünyada daha güçlü durursun.

Gökyüzü mesajın: Dışarıdaki fırtınayı durduramazsın ama içindeki evi sakinleştirebilirsin.

Terazi Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Terazi Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Terazi için bu hafta iletişim, yakın çevre, eğitim ve zihinsel hareketlilik ön planda. Denge arayışın, hem iş hem de ilişkiler alanında daha görünür hale geliyor. Yeni ay, zihnini, sözlerini ve kararlarını yeniden yapılandırman için güçlü bir zemin sunuyor.

Aşk:

İlişkisi olan Teraziler için, sevgi dilini ifade etmek, teşekkür etmek, takdir göstermek ilişkide sıcaklığı artıracak. Ufak jestler, kısa ama derin konuşmalar ilişkinin dengesini olumlu etkiler. Bekar Teraziler için, kısa seyahatler, eğitimler, seminerler veya sosyal çevre üzerinden yeni tanışmalar gündeme gelebilir. Özellikle entelektüel olarak seni besleyen kişiler bu dönem daha çok ilgini çekebilir.

İş ve kariyer:

Haftanın başında iş ortamında iletişim trafiği artıyor. Toplantılar, yazışmalar, proje değerlendirmeleri, sunumlar gündeme gelebilir. Diplomatik tarzın, özellikle gerginlik içeren konularda ortamı yumuşatacak en güçlü aracın. Yeni ay, yeni bir eğitim, yeni bir sertifika programı, seminer veya kendini geliştireceğin bir alanı hayatına dahil etmen için uygun bir kapı aralıyor.

Para:

Bu hafta, para kazanma yöntemlerini çeşitlendirmek adına yeni fikirler üretebilirsin. İnternet üzerinden satış, eğitim, danışmanlık, içerik üretimi gibi alanlar gündeme gelebilir. Ancak gökyüzü, acele imzalar, iyi araştırılmamış anlaşmalar konusunda dikkatli olmanı söylüyor. Gelir arttırıcı fikirleri olgunlaştırıp, zamana yayman daha sağlıklı olur.

Sağlık:

Zihinsel yorgunluk, odaklanma sorunu ve uykusuzluk zaman zaman kendini gösterebilir. Kısa molalar, nefes egzersizleri, ekran süresini sınırlamak gibi küçük adımlar bile iyi gelir. Boyun, omuz, sırt bölgesine dikkat etmen önemli.

Aile ve ev hayatı:

Kardeşler, kuzenler veya yakın komşularla ilgili bir gündem söz konusu olabilir. Aile içinde senin “denge kurucu” rolün yine öne çıkacak. Uyum ve adalet arayışın, aile ilişkilerinde daha sağlıklı sınır ve iletişim modelleri kurmana yardımcı olabilir.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “sözlerinle kader yazıyorsun” diyor. Ne söylediğine, nasıl söylediğine ve kime söylediğine dikkat et.

Gökyüzü mesajın: Dilini dengeye getirdiğinde, hayatın da dengelenir.

Akrep Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Akrep Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Akrep için bu hafta dönüşüm, derin iç görü ve maddi alanlarda yeniden yapılanma gündemde. Plüton etkisiyle ruhuna ağır gelen her şeyi temizleme sürecindeyken, yeni ay özellikle para, öz değer ve sahip olduğun kaynaklar alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Aşk:

İlişkisi olan Akrepler için bağları derinleştiren, samimiyeti artıran konuşmalar mümkün. Kıskançlık, güç savaşı ve kontrol ihtiyacı gibi gölge temaları fark edip dönüştürebilirsen, ilişkin bambaşka bir seviyeye taşınabilir. Bekar Akrepler için güçlü ve etkileyici bir tanışma gündeme gelebilir; ancak bu kişiye karşı aşırı hızlı bağlanmaktan kaçınman önemli.

İş ve kariyer:

Profesyonel hayatında stratejik düşünme becerilerin ödüllendiriliyor. Derin analiz gerektiren işlerde, kriz çözme süreçlerinde, araştırma ve planlama gerektiren görevlerde ön plana çıkabilirsin. Haftanın ortasında iş yerinde önemli bir konuşma, karar veya yön değişimi gündeme gelebilir.

Para:

Yeni ay, parasal alanlarda yeni bir sistem kurma zamanı olduğunu söylüyor. Gelirlerini artırmak için daha cesur adımlar atabilirsin. Uzun vadeli yatırım, birikim, sigorta, miras, tazminat gibi alanlarda yeni gelişmeler olabilir. Gelir gider dengesini yeniden kurman, ilerleyen dönemde maddi anlamda daha güvenli hissetmeni sağlayacaktır.

Sağlık:

Enerjini temizlemek, bedenindeki toksinleri atmak ve ruhsal arınma çalışmaları yapmak için çok uygun bir hafta. Bol su tüketmek, hafif beslenmek, meditasyon, dua, içe dönüş pratikleri sana çok iyi gelir. Psikolojik yükleri hafifletmek için güvendiğin biriyle konuşmak, terapi veya destek almak da rahatlatıcı olabilir.

Aile ve ev hayatı:

Aile içi ilişkilerde derinleşen konular gündeme gelebilir. Özellikle geçmişle ilgili bir sır, saklanan bir konu ya da uzun süredir konuşulmayan bir mesele açığa çıkabilir. Bu süreçte tepkilerini kontrol etmek ve duygularını sağlıklı ifade etmek önemli.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “değerini parayla değil, ruhunla ölç” diyor. Maddi alanları güçlendirirken, öz değerini kaybetmemen gerektiğini hatırlatıyor.

Gökyüzü mesajın: Kendi gücünü fark ettiğinde, hiçbir dış güç seni zayıflatamaz.

Yay Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Yay Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Yay için bu hafta adeta yeni bir döngünün kapısı açılıyor. Jüpiter desteği ve burcundaki yeni ay, yaşam yönünü, imajını, ilişkilerini ve hayat duruşunu kökten yenilemen için güçlü fırsatlar getiriyor. Bu, “ben kimim ve nasıl bir hayat yaşamak istiyorum” sorusunu samimiyetle soracağın bir dönem.

Aşk:

İlişkisi olan Yaylar için, ilişkiyi daha üst bir seviyeye taşıma isteği artabilir. Birlikte alınacak büyük kararlar (taşınma, evlilik kararı, ortak yatırım vb) gündeme gelebilir. Bekar Yaylar için yeni ay, bizzat hayat sahnesine bir “kadersel tanışma” olasılığı bırakıyor. Kendin oldukça, maskesiz durdukça doğru kişi seni daha net görecek.

İş ve kariyer:

Profesyonel hayatında yeni projeler, yön değişimi, terfi, yeni iş fırsatı gibi gelişmeler bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Cesur ama plansız değil, vizyoner ama gerçekçi adımlar atman gerekiyor. Uluslararası bağlantılar, eğitimler, seyahatler veya hukuki süreçlerle ilgili konular da gündeme gelebilir.

Para:

Yeni ay, para konularını da hareketlendiriyor. Yeni kazanç kapıları, farklı iş modelleri, projeler, eğitim veya danışmanlık üzerinden gelir elde etme imkanların artabilir. Ancak gelir artarken, harcama isteğin de artabilir. Gökyüzü, “kazandığın kadarını değil, tutabildiğini önemse” diyor.

Sağlık:

Enerjin yüksek; ancak aşırıya kaçma riski var. Yorgunluk sınırını görmezden gelmek bağışıklığını zorlayabilir. Hareketli yaşam tarzın güzel, fakat bedenini dinlemeyi ihmal etme. Bel, kalça, uyluk bölgesine dikkat etmen önemli.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde senin kararlarını yakından etkileyecek bir gelişme olabilir. Kendi yolunu seçmeye çalışırken, aile beklentileri ile kendi isteklerin arasında kalabilirsin. İkisinin ortasında seni tüketmeyecek bir denge kurmaya çalış.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “yeni hayat seninle başlıyor” diyor. Geçmişi bırakıp, kendi gerçek kimliğinle, özgürce ve cesurca yürümeye niyet et.

Gökyüzü mesajın: Kendi yolunu seçtiğinde, gökyüzü senin için yolu aydınlatır.

Oğlak Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Oğlak Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Oğlak için bu hafta içe dönüş, kapanış, ruhsal temizlik ve perde arkasında şekillenen gelişmeler ön planda. Satürn desteği ile sorumluluk bilincin güçlü; yeni ay ise bilinçaltı, gizli konular, ruhsal hallerin üzerinden yeni bir arınma sürecini başlatıyor.

Aşk:

İlişkisi olan Oğlaklar için, bu hafta ilişkide perde arkası duygular gündeme gelebilir. Söyleyemediklerin, içine attıkların, ertelediğin konuşmalar ruhunda birikmiş olabilir. Bunları yıkıcı olmadan, sakince ifade etmeye çalış. Bekar Oğlaklar için gizli hayranlıklar, platonik duygular veya arka plandan ilerleyen bir ilişki ihtimali var. Ancak bu süreçte hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi iyi görmen gerekiyor.

İş ve kariyer:

Kariyer alanında bu hafta görünenden çok görünmeyen çalışıyor. Perde arkasında hazırlık, planlama, strateji kurma, yeni bir sürecin temelini atma gündeme gelebilir. Yalnız çalışmak, sakin bir ortamda iş üretmek bu hafta sana daha iyi gelebilir. İleride ortaya çıkacak bir başarıya dair zemin hazırlıyorsun.

Para:

Maddi alanlarda ani büyük değişiklikler yerine, yavaş ama kalıcı adımlar söz konusu. Eski borçları kapatma, geçmişten gelen bir alacağı tahsil etme, unutulmuş bir ödeme ile ilgili haber alma ihtimalin var. Harcamalarını mümkün olduğunca kontrollü tutmak en doğrusu.

Sağlık:

Uyku düzeni, sinir sistemi, bağışıklık bu hafta hassas. Geçmişten gelen yorgunluklar bedenine vurabilir. Molaya, dinlenmeye, ruhsal detoksa ihtiyacın var. Dua, meditasyon, içe dönüş pratikleri, yalnız kalmaya alan açmak ruhunu besler.

Aile ve ev hayatı:

Aile içinde geçmişten gelen bir mesele tekrar gündeme gelebilir. Özellikle geçmiş kırgınlıklar, konuşulmamış duygular, aile sırrı niteliğindeki konular açığa çıkabilir. Sabırlı, yapıcı ve yargılamadan dinleyen taraf olmak, bu süreci daha sağlıklı geçirmeni sağlar.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “bitmesi gerekenleri sevgiyle bırak” diyor. Eski defterleri kapattıkça, yeni döngüye daha hafif gireceksin.

Gökyüzü mesajın: Bıraktığın her yük, gelecekteki yükselişine alan açar.

Kova Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Kova Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Kova için bu hafta sosyal çevre, dostluklar, kolektif projeler ve gelecek planları ön planda. Uranüs etkisi ile yenilik enerjisi yükselirken, yeni ay özellikle arkadaşlıklar, ekip çalışmaları ve hayallerini yapılandırma alanında yeni bir dönem başlatıyor.

Aşk:

İlişkisi olan Kovalar için, birlikte sosyal ortamlara girmek, ortak arkadaş çevresi ile bir araya gelmek ilişkinin enerjisini tazeleyebilir. İlişkide arkadaşlık boyutunu güçlendirmek, tutkudan daha kalıcı bir bağ yaratır. Bekar Kovalar için arkadaş ortamlarından doğan bir aşk ihtimali oldukça yüksek. Özgür ruhlu, farklı, sıradan olmayan kişiler dikkatini çekebilir.

İş ve kariyer:

Takım çalışması, proje bazlı işler, dernek, vakıf, organizasyon gibi kolektif alanlarda aktif olabilirsin. Yeni ay, yeni bir proje, ekip değişimi veya iş içinde yeni bir rol alman için destekleyici. Farklı, yenilikçi fikirlerinle dikkat çekebilirsin; ancak bu fikirleri hayata geçirmek için somut plan ve disiplin de gerektiğini unutma.

Para:

Gelirin toplu projeler, grup çalışmaları, komisyon ve primler üzerinden artabilir. Dostlarla ortak iş veya yatırım fikri gündeme gelebilir, ancak bu konuda aceleci adımlardan kaçınmak önemli. Para söz konusu olduğunda, net sözleşme ve net sınır prensibinden şaşma.

Sağlık:

Teknoloji ile iç içe olman, hareketsizliğe yol açabilir. Vücudu harekete geçirecek kısa egzersizler, yürüyüşler, esneme çalışmaları sana iyi gelir. Sinir sistemi ve dolaşım üzerinde stres kaynaklı hassasiyetler olabilir; kendine nefes alanları yarat.

Aile ve ev hayatı:

Bu hafta aileden çok sosyal çevre ön planda olsa da, aile bireylerinin fikir ve desteği senin için önemli olabilir. Evde kendini toparlayacağın, yalnız kalıp düşüneceğin kısa zaman dilimleri yaratmak, sosyal yoğunluğun yorgunluğunu alır.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “hayallerini yeniden yaz” diyor. Kiminle yürümek istediğini, hangi projeye gerçekten inanarak emek verdiğini gözden geçir.

Gökyüzü mesajın: Gerçek hayalin, seni özgürleştiren hayaldir.

Balık Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Balık Burcu 15 – 21 Aralık 2025

Balık için bu hafta kariyer, toplum önü duruş, sorumluluklar ve hedefler öne çıkıyor. Neptün’ün vizyoner etkisi, sezgilerini büyütürken, yeni ay özellikle kariyer hayatında yeni bir yön, yeni bir sorumluluk ya da statü değişimi enerjisi getiriyor.

Aşk:

İlişkisi olan Balıklar için, ilişkinin geleceği, sorumluluk paylaşımı ve birlikte yürünecek yol haritası gündeme gelebilir. Partnerinle ciddi, gerçekçi ve geleceğe dönük konuşmalar yapabilirsin. Bekar Balıklar için, iş ortamı veya kariyer bağlantılı kişilerle duygusal yakınlaşma ihtimali var. Ancak bu tür ilişkilerde rol karışıklığı ve beklenti yönetimine dikkat etmek gerekir.

İş ve kariyer:

Kariyer alanında görünürlük artıyor. Üstlerinle, otorite figürleriyle yapacağın görüşmeler önem kazanıyor. Terfi, görev değişikliği, yeni bir projeye liderlik etme, yeni bir iş teklifi gibi etkiler gündemde olabilir. Sezgilerin güçlü; ancak tamamen sezgiye değil, aynı zamanda somut veri ve planlara da yaslanman önemli.

Para:

Kariyer üzerinden gelen gelirlerin artma potansiyeli var. Daha fazla sorumluluk daha fazla kazanç getirebilir. Fakat harcamalarının da statüye bağlı olarak artma riski var. Gösteriş odaklı harcamalardan ve seni gereksiz borca sokacak adımlardan kaçınman faydalı olur.

Sağlık:

Duygusal dalgalanmalar, bedeninde yorgunluk ve kırgınlık olarak kendini gösterebilir. Su ile temas, yüzme, hafif egzersiz, müzik ve sanatsal aktiviteler bedenini ve ruhunu dengeleyebilir. Uyku düzenine özen göstermek, bu süreçte özellikle önemli.

Aile ve ev hayatı:

Aile, senin kariyer kararlarını yakından etkileyebilir. Senden beklentiler artarken, sen kendi yolunu çizmeye çalışıyorsun. Aileye her şeyi yetiştirmek zorunda olmadığını, kendi merkezini koruman gerektiğini kendine hatırlat.

Haftanın yeni ay etkisi ve gökyüzü mesajın:

Yeni ay, senin için “hayat sahnesinde yeni bir perde açılıyor” diyor. Kendini küçültmek yerine, sahip olduğun yetenekleri sahiplenerek ilerle.

Gökyüzü mesajın: Kendine inandığında, gökyüzü de sana kapılarını açar.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

