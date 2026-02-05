onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
14 Şubat Menüsünde "Aşk" Var, Peki Hesapta Ne Var? İlişkilerin Mum Işığında Saklanan "Gölge"si

etiket 14 Şubat Menüsünde "Aşk" Var, Peki Hesapta Ne Var? İlişkilerin Mum Işığında Saklanan "Gölge"si

Ece Benligiray
Ece Benligiray - yazio
05.02.2026 - 10:26

Şubat ayı geldiğinde şehir kırmızıya boyanıyor. Vitrinler, reklamlar, sosyal medya tek bir ağızdan o bildik şarkıyı söylüyor: 'Sevdiğini göstermek için harca!'

Mum ışığında yenen o şık yemeklerde gözler birbirine kilitleniyor, romantizm dorukta. Ama o masada, sessizce oturan ve çoğu zaman görmezden gelinen üçüncü bir misafir daha var: Finansal Gerçeklerimiz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlişkinin Görünmeyen Odası

İlişkinin Görünmeyen Odası

İstatistikler soğuktur ama gerçekleri söyler: Boşanan çiftlerin %88,6’sı gerekçe olarak 'Geçimsizlik' diyor. Hukuki bir terim olarak çok geniş dursa da, bu şemsiyenin altında çoğu zaman 'para yetersizliği' değil; 'parayı konuşamama tedirginliği' yatıyor.

Çiftler aşkın bittiğinden değil; birbirlerinin finansal kaygılarını, korkularını ve beklentilerini yönetemedikleri, o görünmeyen odanın kapısını açamadıkları için uzaklaşıyor.

Büyük Paradoks: Dışarıyı Konuşuyor, İçeriyi Susuyoruz

Toplumsal olarak ilginç bir 'sessiz anlaşma' içindeyiz. Takside, ofiste, arkadaş sohbetlerinde herkes ekonomi uzmanı. Enflasyon, kurlar, zamlar... 'Makro Ekonomi'yi (Dış Dünyayı) konuşmak bizi birleştiriyor, bir tür 'kader ortaklığı' yaratıyor.

Ama kapı kapanıp eve girdiğimizde, 'Kendi Ekonomimiz' (Mikro Dünya) hakkında derin bir sessizlik başlıyor.

  • Kadınlar: Bazen 'sorun çıkarmayan uyumlu eş' olmak, bazen de 'güçlü duruşunu' bozmamak adına endişelerini içine atıyor.

  • Erkekler: Toplumsal rollerin sırtlarına yüklediği o ağır 'her şeye yeten güç' baskısı altında, yetersizlik hissini saklayarak sessizce yoruluyor.

Sonuç? 'Finansal Mesafe.' Eşinden gizli harcama yapmak ya da borçları saklamak... Uzmanlar buna 'Finansal Sadakatsizlik' dese de, biz buna daha yumuşak bir isim verelim: 'Korkudan doğan gizlilik.' Çünkü temelinde, 'Gerçeğimi seninle paylaşırsam, beni yargılar mısın?' endişesi yatıyor.

Bu 14 Şubat’ta En Pahalı Hediyeyi Değil, En "Gerçek" Hediyeyi Seçin

Bu 14 Şubat’ta En Pahalı Hediyeyi Değil, En "Gerçek" Hediyeyi Seçin

Sevgililer Günü, sadece bir tüketim ritüeli olmak zorunda değil. Bu günü, ilişkinizdeki o 'sessiz gerginliği' bitirmek için bir fırsata çevirebilirsiniz.

Resmi konuşmalara, 'gel seninle toplantı yapalım' ciddiyetine gerek yok. Belki sadece kahvenizi içerken, laf arasında şu iki basit ama sihirli cümleyi kurmak yeterlidir:

1. Yükü Paylaşın (Destek Cümlesi): 'Canım, şu aralar seni maddi olarak en çok geren şey ne? Kredi kartı mı, yoksa genel piyasa mı? Gel tek başına stres yapma, ne yapabiliriz birlikte bakalım.' (Bu cümle, 'Ben senin yanındayım, seni yargılamıyorum' demenin en doğal yoludur.)

2. Hedefe Odaklanın (Hayal Cümlesi): 'Gel bu sene birbirimize pahalı hediyeler almayalım. Onun yerine o çok istediğimiz tatil (ya da eşya/yatırım) için ortak bir hesap açıp oraya atalım.'

Son Söz

Yakınlık sadece romantik anları değil, hayatın yükünü de paylaşabilmektir.

Bu 14 Şubat’ta birbirinize verebileceğiniz en kıymetli hediye; 'Merak etme, her koşulda biz bir takımız ve bunu birlikte çözeriz' duygusudur.

Aşkınız daim, bereketiniz bol olsun :)

Instagram

Facebook

X

Web

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ece Benligiray
Ece Benligiray
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam