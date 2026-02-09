onedio
14 Şubat'a Birkaç Gün Kala Aşksal Durumlarını Anlatan X Kullanıcıları

14 Şubat'a Birkaç Gün Kala Aşksal Durumlarını Anlatan X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.02.2026 - 08:37

14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla hayatında birileri olanlar planlamalara başlarken olmayanlar da işin muhasebesini tutmaya başladı. X'te bir kullanıcının 'Aşksal olarak nasılsınız?' sorusu ise bu duruma tuz biber ekti. Bakalım gönül meselelerini temsili görsellerle anlatıp keyiflendiren kullanıcılar kimler?

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Popüler yanıtlar şöyleydi;

Popüler yanıtlar şöyleydi;
twitter.com

Bazıları kendini başka paylaşımlarla ifade etti.

Bazıları kendini başka paylaşımlarla ifade etti.
twitter.com

Özgüveni düşük olanlar da damladı.

Özgüveni düşük olanlar da damladı.
twitter.com

Kimilerinin de kafası karışık...

Kimilerinin de kafası karışık...
twitter.com
Diğer yanıtlar şöyle;

Diğer yanıtlar şöyle;
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
