14 Şubat'a Birkaç Gün Kala Aşksal Durumlarını Anlatan X Kullanıcıları
14 Şubat Sevgililer Günü'nün yaklaşmasıyla hayatında birileri olanlar planlamalara başlarken olmayanlar da işin muhasebesini tutmaya başladı. X'te bir kullanıcının 'Aşksal olarak nasılsınız?' sorusu ise bu duruma tuz biber ekti. Bakalım gönül meselelerini temsili görsellerle anlatıp keyiflendiren kullanıcılar kimler?
Başlayalım!
Popüler yanıtlar şöyleydi;
Bazıları kendini başka paylaşımlarla ifade etti.
Özgüveni düşük olanlar da damladı.
Kimilerinin de kafası karışık...
Diğer yanıtlar şöyle;
👇
👇
👇
