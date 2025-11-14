14 Kasım Cuma Günü Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Durumu Nasıl?
14 Kasım Cuma Antalya hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı az bulutlu, yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar gökyüzünde zaman zaman bulut geçişleri görülse de gün boyunca yağış beklenmiyor.
