14 Kasım Cuma Günü Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

14 Kasım Cuma Günü Antalya Hava Durumu: Antalya'da Bugün Hava Durumu Nasıl?

14.11.2025 - 08:33

14 Kasım Cuma Antalya hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji verilerine göre kentte bugün gün içinde parçalı az bulutlu, yağışsız bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinden gece geç saatlere kadar gökyüzünde zaman zaman bulut geçişleri görülse de gün boyunca yağış beklenmiyor.

14 Kasım Cuma günü Antalya’da hava genellikle parçalı az bulutlu geçecek, bölgede yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 14 Kasım Cuma günü Antalya’da günün en yüksek sıcaklığı 25°C, en düşük sıcaklığı 18°C civarında olacak. Nem oranının yüzde 25–60 bandında seyredeceği, rüzgarın ise ağırlıklı olarak kuzey yönlerden saatte 17–20 km hızla eseceği; yer yer kuvvetli hissedilebileceği öngörülüyor.

Antalya’da bugün genel olarak mevsim normallerine yakın, ılık ve güneşin zaman zaman kendini gösterdiği bir hava hakim olacak. Dışarıda vakit geçireceklerin rüzgara karşı tedbirli olması, günün sıcak saatlerinde ise hafif ve rahat kıyafetler tercih etmesi öneriliyor.

