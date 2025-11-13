13 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

13 Kasım Perşembe günü Adana'da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Adana'da da etkisini göstermeye başladı. Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Adana'da da sağanak yağışlar bekleniyor. Verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 26 (öğle), en düşük sıcaklık ise 15 derece (gece) olacak. İşte 13 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri…