13 Kasım Perşembe Adana Hava Durumu: Adana’da Hava Durumu Bugün Nasıl?

Adana hava durumu
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 09:59

13 Kasım Perşembe günü Adana'da hava nasıl olacak? Ülke genelinde düşen sıcaklıklar, Adana'da da etkisini göstermeye başladı. Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok şehirde olduğu gibi Adana'da da sağanak yağışlar bekleniyor. Verilere göre bugün kentte en yüksek sıcaklık 26 (öğle), en düşük sıcaklık ise 15 derece (gece) olacak. İşte 13 Kasım Perşembe gününe ait Adana hava durumu bilgileri…

13 Kasım Perşembe günü Adana'da öğleden sonra yağmurlu bir hava bekleniyor.

Bugün Perşembe günü Adana'da hava sıcaklıkları öğle saatlerine doğru yükselerek 26 dereceye ulaşacak. Saat 12:00'den itibaren yağmur bekleniyor ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. Akşam saatlerinde (18:00 - 24:00) sıcaklık 16-15 derece aralığına inerken, nem oranı %90 civarına yükselecek. Rüzgar hızı ise gece 32 km/sa hıza kadar ulaşabilir.

Özetlemek gerekirse Adana'da güne güneşli başlanacak, öğleden sonra yağmur başlayacak ve hava soğuyup nem artacak.

