12- 18 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Ötüken Yantra
12- 18 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Ötüken Yantra
Ötüken Şaman Yantra üzerindeki sembolleri ile aşk hayatımız ve aile yaşamımız üzerindeki tüm negatif enerjileri kaldırır.
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Ötüken Şaman Yantra:
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Haftanın kristali fuksit
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