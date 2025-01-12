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12- 18 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Ötüken Yantra

etiket 12- 18 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Ötüken Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
12.01.2025 - 07:01

Ötüken Şaman Yantra üzerindeki sembolleri ile aşk hayatımız ve aile yaşamımız üzerindeki tüm negatif enerjileri kaldırır.

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Ötüken Şaman Yantra:

Ötüken Şaman Yantra:

Sevdiğimiz insanlar ile iletişimi, sevgi, saygı, sadakat bağımızı güçlendiren bağlarımızı yapılandıran, köklerimizin güçlenmesi, atalarımızdan bizlere yansıyan akaşik kodların şifalanmasında etkilidir. 22, 24, 26 sayı sekansları ile kodlanmıştır. Doğum haritalarımızda 4., 8. ve 7. evleri iyileştiren enerjiye sahiptir. 

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantraların tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

Haftanın kristali fuksit

Haftanın kristali fuksit

Kalp çakrası, fuksit taşının parlak ve göz kamaştırıcı canlılığı tarafından terapötik frekanslarla şifalanır ve sessiz uykuyu ve yenilikçi, hoş fikirleri teşvik eder. Fuksitin mükemmel titreşimleri, hayatımızın her anının, her zaman en iyi seçeneği seçmek için bir şansınız olduğunu da hatırlatır. Fuksit ŞİFA enerjisinin taşıdır. Adlandırıp adlandıramadığımız pek çok korkudan bizleri şifalandırır, irademizi bedenimizi güçlendirir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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