12- 18 Ocak 2025 Haftanın Yantrası Şaman Yantra Koleksiyonundan Ötüken Yantra

Kalp çakrası, fuksit taşının parlak ve göz kamaştırıcı canlılığı tarafından terapötik frekanslarla şifalanır ve sessiz uykuyu ve yenilikçi, hoş fikirleri teşvik eder. Fuksitin mükemmel titreşimleri, hayatımızın her anının, her zaman en iyi seçeneği seçmek için bir şansınız olduğunu da hatırlatır. Fuksit ŞİFA enerjisinin taşıdır. Adlandırıp adlandıramadığımız pek çok korkudan bizleri şifalandırır, irademizi bedenimizi güçlendirir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Facebook

Web

Instagram

YouTube

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.