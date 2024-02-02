10 Soruluk Karakter Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?
10 Soruluk Karakter Testine Göre Sen Hangi Kişilik Tipine Sahipsin?
Karakter testine göre sen hangi kişilik tipine sahipsin?
Haydi teste!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Yaşadığın yerden ayrılmak zorundasın. Nereye gideceksin?
4. Senin fikirlerine ters düşen bir ortamdasın. Burada ne yaparsın?
5. Birinin senin doğun gününü unutması sana nasıl hissettirir?
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6. İki yakın arkadaşın var ve onlar sevgili oldular. Ama aralarında bazı sorunlar oldu. Sen ne yaparsın?
7. Bir ortama girdiğinde fark edilen biri misin?
8. Gergin bir ortamda sen kimsin?
9. Peki bu yollardan birini seçer misin?
10. Son olarak kendi düğününde muhtemelen sen ne yapıyorsundur?
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Mantıkçı!
Tartışmacı!
Savunmacı!
Yönetici!
Maceracı!
Eğlenceli!
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