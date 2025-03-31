Kitap Alması Yasaklanan Bir Çocuğun Uzaya Uzanan Gerçek Hikayesi: Ronald McNair

1950 yılında Güney Carolina’da, elektriği bile olmayan bir evde doğan Ronald McNair, yağmur yağdığında tavanından su damlayan bir evde büyüdü. Ailesi geçim sıkıntısı içindeydi ama McNair’in içinde parlayan merak, hiçbir zaman sönmedi. İlkokuldan liseye kadar hep en iyisi olmayı başaran McNair, lise mezuniyetinde okul birincisiydi.

Üniversite hayatında da aynı azmi sürdüren McNair, fizik alanında önce North Carolina A&T State University’de dereceyle mezun oldu, ardından dünyanın en prestijli kurumlarından MIT’de doktorasını tamamladı. Henüz 26 yaşında, lazer fiziği üzerine yaptığı çalışmalarla bilim dünyasında tanınmaya başlamıştı bile.