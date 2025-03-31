Kitap Alması Yasaklanan Bir Çocuğun Uzaya Uzanan Gerçek Hikayesi: Ronald McNair
Kitap Alması Yasaklanan Bir Çocuğun Uzaya Uzanan Gerçek Hikayesi: Ronald McNair
Bir çocuğun sadece kitap okumak istemesi, ne kadar olağan bir şey gibi geliyor değil mi? Ama o çocuk Ronald McNair'di ve 1959 yılında sırf siyahi olduğu için kütüphaneye girmesine izin verilmemişti. Polis çağrılmış, annesi çağrılmış ama o küçük çocuk kitaplarını almadan kütüphaneden çıkmamıştı. İşte o inat, yıllar sonra onu yıldızlara kadar taşıyacak bir kararlılığın ilk işaretiydi. Gelin hikayesine bi' göz atalım...
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Yokluk içinde doğan bir çocuk, azimle evrenin sınırlarına yürüdü.
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Bilim insanıydı, sporcuydu, müzisyendi ama en önemlisi inançlıydı.
Uzayda kaydedilecek ilk müzik eserine imza atmak istiyordu...
Bugün, o küçükken kitap verilmemiş olan kütüphane artık onun adını taşıyor.
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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