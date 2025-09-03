onedio
10 Soruda Sana Yaz Boyu Ne Kadar Fit Kalacağını Söylüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.09.2025 - 18:01

Yaz başlarken deniz, kum, güneş hevesiyle vücudunu yaza hazırladın ama bunu koruyabilecek misin? Kışın yaptıklarından farklı olarak nasıl bir yaşam tarzın olduğunu bizimle paylaş, yaz boyu bu vücudu koruyabilecek misin söyleyelim. 😉

1. Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey ne?

2. Yaz tatili senin için ne ifade ediyor?

3. Bir arkadaşın sana “Hadi sabah pilatesine gidelim!” dedi. Tepkin ne olur?

4. "Yaz gelince yemeyi bıraktım!" dediğin şey hangisi?

5. Hangi yaz aktivitesi daha çok hoşuna gidiyor?

6. Söyle bakalım, spor salonu üyeliğin ne durumda?

7. Peki, yazı nerede geçirmek istersin?

8. Yaz başlamadan önce en çok neye dikkat ettin?

9. Yaz akşamı bir yemeğe davet edildin, hangi tabağı sipariş edersin?

10. Son olarak, yazdan beklentin ne?

Senden fit biri bulunamadı!

Senin vücudun yaz moduna doğuştan ayarlanmış gibi! Hareket etmek senin için bir zorunluluk değil, yaşam tarzı. Yüzmeyi de seviyorsun, sabah koşularını da, hatta sağlıklı beslenmeyi bile bir görev değil, keyif olarak görüyorsun. Ne yediğine dikkat ediyorsun. Kendini boğmadan, dozunda kaçamaklar yapmayı da biliyorsun. Yaz boyu enerjin yüksek, tenin bronz, keyfin yerinde! İnsanlar seni görünce “Nasıl bu kadar enerjik olabiliyor?” diye merak ediyor olabilir çünkü sen hem fiziksel hem ruhsal olarak ışık saçıyorsun!

Sen gayet fit sayılırsın!

Sen dengeli yaşamanın kitabını yazmışsın. Ne tamamen disiplinsiz ne de takıntılısın. Haftada birkaç spor, biraz sağlıklı beslenme, bazen de soğuk kahveler ve tatlı kaçamaklar... Hayat zaten tam da böyle yaşanmalı diyorsun! Yaz aylarını keyifli geçirmenin yollarını biliyorsun ama vücuduna da ihanet etmiyorsun. Bazen abartıyorsun ama ertesi gün toparlamayı da biliyorsun. Bu yaz bikiniye girmekle kalmayacak, bir sonraki yaza bile şimdiden hazır olacaksın!

Yaz gelince bir canlanıyorsun ama devamı olur mu?

Yaz senin için bir motivasyon kaynağı olsa da, bu motivasyonu sürekli canlı tutmakta zorlanıyorsun. İlk günlerde “Yeni bir ben geliyor!” gazıyla başlasan da, bir bakıyorsun, yine dondurma kuyruklarındasın. Bir hevesle spor salonu üyeliği alıp sonra önünden geçmiyorsun bile!  Ama bu kötü bir şey değil, sadece daha fazla planlamaya ve biraz motivasyona ihtiyacın var. Sosyal biriysen bir arkadaşla yürüyüş planı yapmak seni çok daha disiplinli hale getirebilir. Yaz boyu fit kalmak istiyorsan küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklar edinmelisin. Yoksa “Yaz bitti ben hala yazın başındaki kilodayım.” diye düşünür durursun...

Bu yaz senin tek amacın, şezlong keyfi!

Senin yaz motton belli: Serin bir gölge, soğuk bir içecek ve bir de şezlong! Spor, sağlıklı beslenme gibi kelimeler sana uzak geliyor olabilir. Bu da bir tercih, neticede herkes fit olmak zorunda değil! Ama hayatına biraz hareket katarsan, enerjinin artacağını ve ruh halinin iyileşeceğini bir hatırlatmak isteriz. Üstelik bu aktif olmak demek illa spor salonuna gitmek değil; sahilde yürüyüş, hafif bir yüzme bile sana çok iyi gelir. Bu yaz birazcık kıpırdanırsan, hem kendini daha iyi hisseder hem de tatilini daha dolu dolu yaşarsın. Şezlongdan kalkmak zor ama sonrasında “İyi ki kalkmışım” deme ihtimalin çok yüksek!

İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
