10 Soruda Sana Yaz Boyu Ne Kadar Fit Kalacağını Söylüyoruz!
Yaz başlarken deniz, kum, güneş hevesiyle vücudunu yaza hazırladın ama bunu koruyabilecek misin? Kışın yaptıklarından farklı olarak nasıl bir yaşam tarzın olduğunu bizimle paylaş, yaz boyu bu vücudu koruyabilecek misin söyleyelim. 😉
1. Sabah uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey ne?
2. Yaz tatili senin için ne ifade ediyor?
3. Bir arkadaşın sana “Hadi sabah pilatesine gidelim!” dedi. Tepkin ne olur?
4. "Yaz gelince yemeyi bıraktım!" dediğin şey hangisi?
5. Hangi yaz aktivitesi daha çok hoşuna gidiyor?
6. Söyle bakalım, spor salonu üyeliğin ne durumda?
7. Peki, yazı nerede geçirmek istersin?
8. Yaz başlamadan önce en çok neye dikkat ettin?
9. Yaz akşamı bir yemeğe davet edildin, hangi tabağı sipariş edersin?
10. Son olarak, yazdan beklentin ne?
Senden fit biri bulunamadı!
Sen gayet fit sayılırsın!
Yaz gelince bir canlanıyorsun ama devamı olur mu?
Bu yaz senin tek amacın, şezlong keyfi!
