10 Soruda Bir Sebze Olsan Hangisi Olurdun Buluyoruz!

Olgun, derin ve güçlü bir karakterin var. İlk bakışta dışarıdan soğuk gibi görünsen de seni tanıyanlar içindeki sıcaklığı ve zenginliği keşfetmeden duramıyor. Patlıcan gibi, her duruma adapte olabiliyorsun, ister mangal başında bir yıldız ol ister fırında zeytinyağlı bir şaheser! Güçlü ve kararlı duruşunla insanlar sana hayranlıkla bakıyor. Her ne kadar mütevazı olsan da senin olduğu yerde gözler hep üstünde.