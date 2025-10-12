10-16 Ekim Bursa Su Kesintisi Listesi: Bursa'da Bugün Su Kesintisi Var mı, Hangi İlçelerde Sular Kesilecek?

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklıkla mücadele etmek için planlı su kesintileri uygulanıyor. Ülke genelindeki baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle alarm seviyesine geçildi. Özellikle büyükşehirlerde planlı su kesintileri uygulanmaya başlandı. Bu illerden birisi de Bursa oldu. BUSKİ, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde 1 Ekim'den itibaren planlı su kesintilerine başladı.

BUSKİ, 10-16 Ekim arasında da Bursa'da su kesintileri yapılacağını açıkladı.

Peki bugün Bursa'da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde sular kesilecek?

İşte Bursa 10-16 Ekim su kesintisi listesi.