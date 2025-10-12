onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
10-16 Ekim Bursa Su Kesintisi Listesi: Bursa'da Bugün Su Kesintisi Var mı, Hangi İlçelerde Sular Kesilecek?

10-16 Ekim Bursa Su Kesintisi Listesi: Bursa'da Bugün Su Kesintisi Var mı, Hangi İlçelerde Sular Kesilecek?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 09:42

İklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan kuraklıkla mücadele etmek için planlı su kesintileri uygulanıyor. Ülke genelindeki baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle alarm seviyesine geçildi. Özellikle büyükşehirlerde planlı su kesintileri uygulanmaya başlandı. Bu illerden birisi de Bursa oldu. BUSKİ, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde 1 Ekim'den itibaren planlı su kesintilerine başladı. 

BUSKİ, 10-16 Ekim arasında da Bursa'da su kesintileri yapılacağını açıkladı.

Peki bugün Bursa'da sular ne zaman kesilecek, ne zaman gelecek? Bursa hangi ilçelerde sular kesilecek? 

İşte Bursa 10-16 Ekim su kesintisi listesi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa Güncel Su Kesintisi Listesi

Bursa Güncel Su Kesintisi Listesi

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği neticesinde ortaya çıkan kuraklık sonucu su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sebebiyle, planlı su kesintisi yapılması mecburiyeti/ihtiyacı doğmuştur.' ifadelerine yer verildi. Ekim ayının başından itibaren Bursa'da planlı su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Bursa'nın ilçelerinde 12 saati geçmeyen kesintiler uygulanıyor. 

Son olarak BUSKİ, 10-16 Ekim Bursa su kesintisi listesini açıkladı. Buna göre, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya, Kestel, Karacabey gibi ilçelerde 12 saati günlük geçmeyecek şekilde su kesintileri yapılacak.

Planlı su kesintilerinden, Uludağ Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve Devlet Hastaneleri etkilenmeyecek.

Bursa'da Sular Ne Zaman Gelecek?

Bursa'da Sular Ne Zaman Gelecek?

Bursa Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey su kesintileri 10 Ekim 2025 Cuma günü saat 17.00'de başlayacak ve 11 Ekim 2025 Cumartesi günü 05.00'te bitecek. 

Bursa 13 Ekim Pazartesi (17.00) Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Kestel ve Karacabey su kesintisi 14 Ekim Salı 05.00'de sona erecek.

Bursa su kesintileri 12 saatlik periyodlar halinde uygulanacak. Dolayısıyla Bursa'da sular ilk kesildiği andan itibaren 12 saat içerisinde gelecek.

10-11 Ekim Bursa Su Kesintisi

10-11 Ekim Bursa Su Kesintisi

  • Bursa 10 Ekim 2025 Cuma 17.00'de başlayan su kesintisi 11 Ekim 2025 Cumartesi 05.00'te sona erecek.

  • 13 Ekim Pazartesi 17.00'de başlayan su kesintisi, 14 Ekim Salı 05.00'te sona erecek. 

Etkilenecek olan ilçeler ve mahalleler görseldeki gibidir.

14-15 Ekim Bursa Su Kesintisi

14-15 Ekim Bursa Su Kesintisi

15-16 Ekim Bursa Su Kesintisi Listesi

15-16 Ekim Bursa Su Kesintisi Listesi

  • 12 Ekim Pazar 17.00'de başlayan su kesintisi 13 Ekim Pazartesi 05.00'te sona erecek.

  • 15 Ekim Çarşamba 17.00'de başlayan su kesintisi 16 Ekim Perşembe 05.00'te sona erecek.

Bursa 12-13 Ekim ve 15-16 Ekim su kesintilerinden etkilenecek olan ilçeler ve mahalleler ise görseldeki gibidir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın