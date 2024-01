1 - 8 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta Jüpiter'in uyanmasıyla, her geçen gün daha hızlı bir tempo sizleri karşılıyor. Merkür şu temalara kafa karışıklığı getiriyordu: romantizm, doğurganlık, çocuk meseleleri, flört, yaratıcılık, istihdam veya sağlığınız ile ilgili konularda zorlandınız. Şimdi bu alanlarda her şey yoluna girmeye başlıyor. Aşk hayatınızda heyecanlı gelişmelere hazır olun ve akışta kalın. Ayrıca, son aylarda kariyerinizde gecikmeler, kafa karışıklığı veya kaçırılan fırsatlar yaşadıysanız, işlerin nasıl ilerlediğine dair ani haberler bir kez daha karşınıza çıkabilir iyi değerlendirin. Fırsatlar her zaman gelmez. Bu, mükemmel bir iş ve yaşam dengesi elde etmek ve hatta yeni bir hayata başlamak için mükemmel bir dönem. Hafta boyunca bazı arkadaşlıklarınızı noktalayacak vicdan azabı çektiğiniz konuların üzerinde titizlikle duracaksınız. Aldığınız kararlar en yüce hayrınıza olsun. Ruhunuzu şifalandırın evrenin mesajlarını dikkate alın ve ilerleyin.