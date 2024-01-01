1 - 8 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları
Bir duruşu olmalı insansın
Yanlışıyla doğrusuyla
Karakterini değerlerini yansıtabildiği
Matruşka gibi şekilde şekle girmemeli
Büyükle büyük küçükle küçük olurken
Dengeyi korumalı
Sınırları olmalı
Bir duruşu bir tavrı bir kimliği olmalı
Bunu yansıtmalı
Ve kendini bilmeli
Kim olduğunu ne olduğunu
Başkalarının hatırlatmasına fırsat vermeden
Atılan taşla kendine gelmeden
Kendini bilmeli
Deliliği de aklın bilgeliğini de hayatına yansıtmalı
Aldığı her yaşın ruhuna kattıkları ile
Yaşının coşkusunu da olgunluğunu da taşıdığı
Bir Kimliği olmalı
Hatalarından dersler aldığı
Dengeye eriştiği
İnsan makamında demlendiği
Bir duruşu olmalı
Söylediği yaptıkları ile özü BİR olmalı
Masal aleminde harikalar diyarında gezerken
Başkalarının yalanlarının bir parçası olup
Bilmediği konularda ahkam kesmemeli
Unutmamalı
Bir bilen çıkar her zaman
Bilmediğini öğretir bilgisizlere
Kimliğini yolunu kaybetmemeli
Masallarla gerçekler birbirine karışmamalı
Kendine has özellikleri ile zenginleşmeli
Başkalarından saygı görmek istiyorsa bunu yaptıklarıyla duruşuyla kimliğiyle sağlamalı.
Yüce Allah hepimizi bin bir suratlı insan görünümlü şeytanlardan adam görünümlü madamlardan özü başka sözü bambaşka tüm kimliksizlerden korusun. Duruşu kimliği olan tüm güzel insanlara selam olsun
Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...
Akıl ve iletişimin gezegeni Merkür ve şans gezegeni Jüpiter enerjisine uyumlanın. Merkür'ün ilerleyişi şu temalar etrafınızda gelişen her türlü kafa karışıklığına açıklık getirecek: seyahat, akademisyenler, medya çabaları veya mesleki konular ile ilgilenen koçlar için şanslı bir hafta. 20 Ocak'a gelindiğinde her şeyi nasıl tekrar yoluna koyabileceğiniz konusunda daha iyi bir vizyona sahip olacaksınız. Bu hafta yeni iş fırsatları, terfiler ortaya çıkabilir; tereddüt etmeden değerlendirin. Mesleğinizden memnun değilseniz, yeni projeler başlatmak ya da yeni bir alana yönelmek istiyorsanız şimdi bu döngüyü iyi değerlendirin. Aşk hayatınızda ise tek taraflı fedakarlıklara dayalı ilişkiler noktalanabilir koçlar için.
Koç
Boğa
Bugün bu makaleyi okuduğunuz andan itibaren yeniden doğuşunuza odaklanarak ilerleyin. Sizler son aylardaki tüm gecikmeler zorluklar ile sınandınız şimdi bu enerjilerin hızla iyileştiğini göreceksiniz. hızla kaybolduğunu fark edeceksiniz. Gökyüzü sizleri güçlü enerjiler ile hayatınızda nasıl ilerleyeceğinize dair heyecan verici haberler ile yeni bir döngüye başlatıyor. Merkür ikramiye, yerleşim, varlıklar, yatırımlar veya miras gibi büyük parasal konular ve ardından yasal konular, akademisyenler, seyahat veya vatandaşlık hakları başvuruları ile ilgili konuları ve tv medya projeleri ve aşk hayatınızda güzel ve kalıcı başlangıçları getiriyor sizlere. Bu güçlü etkiler, Kişisel ve profesyonel olarak şifalanma büyüme arzunuza daha fazla ivme kazandıracak. Bu güçlü enerjiler ile hızla daha yükselecek şöhret, güç, otorite veya şöhret kazanabileceksiniz. Size zarar veren hırslarınızı, imajınızı ve bazı insanlar ile ilişkilerinizi tamamen bitirme tamamen zamanının geldiğine karar verip uygulamanızı sağlayacak. Özel yaşamınızda sürprizlere hazır olun olmaz dedikleriniz olacak ve mutluluğu yakalayacaksınız. 2018'den beri burcunuzda olan devrimlerin gezegeni Uranüs, ayın 27'sinde uyanacak. Aşk hayatınızda ani gelişmeler finansal anlamda büyüme, heyecan verici haberler veya atılımlar ortaya çıkabilir.
İkizler
Son haftalarda sizin için ortaklıklar, müzakereler, sözleşmeler, mali konular ve bağlantılar konusunda yaşadığınız sıkıntılar bu hafta ile birlikte düzelmeye başlıyor. Özel yaşamınızda ani olaylar yeni başlangıçlara neden olabilir. Son dönemlerde çok daha fazla para harcıyor olabilirsiniz, bu yüzden mali durumunuza dikkat edin. Bunun yerine, bir krediyi, risk sermayesini, bursu, kredi limitini veya mirası finanse etmeye, ödemeye veya almaya odaklanabilirsiniz. Bu hafta yerleşim değişikliği ile ilgili konular gündeminizde yer alabilir. Eğer bunu yaparsanız hayatınızın sonsuza dek değiştiğini fark edebilirsiniz. Şans gezegeni Jüpiter enerjisi ile, sezgi duygunuzu, canlı rüyalarınızı ve psişik yeteneklerinizi güçlendirecek. Sanki son on yılı ve bunun sizi nereye getirdiğini düşünürken, aynı zamanda önünüzde ne olacağına dair güçlü sezilerinizi dikkate alın ve yeniden başlayabilmek için değerlendirin.
Yengeç
Aslan
Bu hafta Jüpiter'in uyanmasıyla, her geçen gün daha hızlı bir tempo sizleri karşılıyor. Merkür şu temalara kafa karışıklığı getiriyordu: romantizm, doğurganlık, çocuk meseleleri, flört, yaratıcılık, istihdam veya sağlığınız ile ilgili konularda zorlandınız. Şimdi bu alanlarda her şey yoluna girmeye başlıyor. Aşk hayatınızda heyecanlı gelişmelere hazır olun ve akışta kalın. Ayrıca, son aylarda kariyerinizde gecikmeler, kafa karışıklığı veya kaçırılan fırsatlar yaşadıysanız, işlerin nasıl ilerlediğine dair ani haberler bir kez daha karşınıza çıkabilir iyi değerlendirin. Fırsatlar her zaman gelmez. Bu, mükemmel bir iş ve yaşam dengesi elde etmek ve hatta yeni bir hayata başlamak için mükemmel bir dönem. Hafta boyunca bazı arkadaşlıklarınızı noktalayacak vicdan azabı çektiğiniz konuların üzerinde titizlikle duracaksınız. Aldığınız kararlar en yüce hayrınıza olsun. Ruhunuzu şifalandırın evrenin mesajlarını dikkate alın ve ilerleyin.
Başak
Gökyüzü bu hafta birçok yeni başlangıçlar getiriyor gezegen yöneticiniz Merkür ve büyüme gezegeni Jüpiter, ayın başında uyanıyor. Merkür'ün gerilemesi ile ev ve aile meseleleri, emlak, geçmişiniz, romantizm ile ilgili alanlarda yaşadığınız zorluklar ile sınandınız ve bunların tümü düzelmeye başlıyor. Ayrıca Jüpiter enerjisi ile, yasal konular eğitim faaliyetleri ve ilişkide yaşadığınız sorunlarda benzer konulara dikkat etmeli daha tedbirli davranmalısınız. Özel yaşamınızda ayrılık yaşadıysanız yeniden başarabilirsiniz birlikte güleceğiniz aşkınızı en güzel hali ile yaşayabileceğiniz bu güçlü etkileri iyi değerlendirin. Bu hafta gezegen geçişleri, işinizin ve istihdamınızın giderek yoğunlaşmasına neden olabilir sağlığınızda, formda kalmanızda, diyetinizde, sağlık ile ilgili konularda büyük değişiklikler sizleri karşılıyor. Zorluklar ortaya çıksa bile, bunun sizi daha güçlü, daha uyumlu bir yöne yönlendireceğini bilin.
Terazi
Akrep
Bu hafta Merkür'ün enerjisi para, harcamalar, işiniz veya iletişimle ilgili konuları çözmenize yardımcı olacak. Son aylarda Jüpiter uyuyordu, bu nedenle ortaklıklar, sözleşmeler veya müzakerelerde gecikmeler, durgunluklar yaşadınız, bu alanlardaki sorunlar ortadan kalkmaya başlıyor. Bu, bekarların uzun vadeli potansiyeli olan ilişkilere adım atabilir evli ve ilişkisi devam eden çiftlerin daha uzun vadeli sözler vermesine, taşınmasına, nişanlanmasına veya evlenmesine yardımcı olabilir. Bir sevgili, iş ortağı, ruh eşi yolunuza çıkabilir! Ayrıca bu hafta travmalarınızı şifalandırmak için güçlü enerjiler var ruhunuzu dönüşüm yolculuğuna bırakmanızın zamanı. İş hayatınızda profesyonel yükselişinize ve iş hayatınıza büyük fırsatlar söz konusu yaşadığınız zorluklara rağmen çok çalışıyorsanız ve doğru yoldaysanız, bu yeni bir işe, terfiye, ödüle veya zafere ulaşmanıza yardımcı olabilir. Aksi takdirde işten çıkarılma gibi mesleki bir kaybınız olabilir dikkatli davranın.
Yay
Evren bu hafta tüm belirsizliklere netlik kazandıracak. Hayatınızın her açıdan nasıl ilerlediğini oldukça hızlı bir şekilde yapılandıracağınız enerjiler ile karşı karşıyasınız. En önemlisi, Merkür burcunuzda geri hareketteydi, bu nedenle kafa karışıklığının, gecikmelerin ve yanlış iletişimin getirdiği her zorluğu yaşadınız. Bu hafta hedefleriniz, planlarınız ve paranız konusunda daha fazla netliğe kavuşuyorsunuz. Jüpiter'in enerjisi ile işiniz ve yaşam dengenize, istihdamınıza ve fiziksel sağlığınıza şifa bereket şans getiriyor iyi bir iş arıyorsanız veya daha fazla proje ya da müşteri üstlenmek istiyorsanız, bu enerjileri doğru yönlendirin. İş hayatınızda önemli kararlar almanın yeniden başlamanın tam zamanı. Ancak harcamalarınızın da tavan yapabileceğini unutmayın. Bu dönemde uzun vadede daha fazla para kazanabileceğiniz üzerinde durmalısınız. Özellikle yasal sorunlarınız varsa bunların üzerinde titizlikle çalışmalısınız. Medyayla ilgileniyorsanız, basında yer almak, bir kitap yazmak yayınlamak veya bir televizyon dizisinde yer almak için seçmelere katılmak gibi düşünceleriniz varsa haftanın enerjilerini iyi değerlendirin. Özel yaşamınızda ise dikkatli olmalı keskin kararlar almalısınız.
Oğlak
Kova
Bu hafta son 6 ayda yaşadığınız zorlu enerjiler dönüşüyor ve sizler için hayat hızlanmaya başlıyor pek çok konuda ani bir değişim fark edeceksiniz. Aklın gezegeni Merkür ve şans gezegeni Jüpiter yeni yılın ilk haftası ile uyanacak ve ilerleyen her günün daha fazla aktivite getirmesini sağlayacak. Merkür sosyal yaşamınızda ve arkadaşlıklarınızda kargaşaya neden oluyor ve uzun vadede gerçekten neyi inşa etmek istediğinizi düşünmenize neden oldu. Geçmişte kalması gereken akraba ve arkadaşlarınız ile ilgili kararlar alacaksınız şimdi hayatınızda neyin kalıcı olduğu ve neyin arkanızda kalması gerektiğini fark edecek kararlı olacaksınız. Bekar kovalar aşk enerjisi sizler ile yeni başlangıçlara hazır olsun. Bu hafta her konuda h er şeyden önce, sezgilerinizi dinleyerek kararlar alın. Bu hafta hemen her şeyi gözlemleyin. Güneş Dönüşünüz (doğum gününüz) geldiğinde, hayallerinizdeki yaşamı inşa etmek için harekete geçin. Plüton size daha güçlü, odaklanmış ve en içteki ihtiyaçlarınızın farkında olmayı öğretiyor. Olumlu bir gelişme olarak, hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeye hazırsınız özellikle ev, aile ve emlak konularında ev hayatınıza şans ve neşe getirecek. Şimdi veya önümüzdeki aylarda taşınabilir, sorunlu bir ilişkiyi noktalayabilir, yeni başlangıçlara yürüme kararı alabilirsiniz. Bu hafta iş veya aşkta önemli bir ilişki, ani bir haber, dönüm noktasına işaret eden enerjiler ile dolu. Bazılarınız taşınabilir, uzun vadeli planlar yapabilir, nişanlanabilir veya evlenebilir. Bekarlar, uzun vadeli potansiyeli olan bir ruh eşiyle tanışabilirsiniz.
Balık
Bu hafta, Topluluklara katılmak, iş hayatınızda yeni oluşumlar oluşturmak ve sizi sevenlerle vakit geçirmek, hepsi son derece iyi sonuç verecektir. Bu hafta gezegen geçişleri size kesinlikle daha derin bir farkındalık getirecek. Bu enerji sezgilerinizin ve psişik yeteneklerinizin muazzam bir şekilde güçlendiğini hissetmenize neden olabilir. Her şeyin birdenbire eşzamanlı hale geldiğini fark edebilirsiniz; iyi, kötü, hayaller, kazançlar ve kayıplar. Her şeye dikkat edin. Bir projeyi veya işi değiştirip bırakabilirsiniz. Herhangi bir nedenle ayrılmak zorunda kalırsanız, bu enerjiyi hızla başka bir yere başvurmak için kullanmalısınız; daha da iyi bir şey bulabilirsiniz. Ayrıca sağlıkla ilgili hastalık gibi herhangi bir şey ortaya çıkarsa mutlaka uzman bir doktorun tavsiye ve tedavisine başvurun. Özel yaşamınızda ise konuşmaktan çok dinlemeyi seçin ve yaşanan gelişmelere karşı adil davranarak keskin kararlar almayın.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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