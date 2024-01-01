1 - 8 Ocak 2024 Haftalık Burç Yorumları

Bu hafta son 6 ayda yaşadığınız zorlu enerjiler dönüşüyor ve sizler için hayat hızlanmaya başlıyor pek çok konuda ani bir değişim fark edeceksiniz. Aklın gezegeni Merkür ve şans gezegeni Jüpiter yeni yılın ilk haftası ile uyanacak ve ilerleyen her günün daha fazla aktivite getirmesini sağlayacak. Merkür sosyal yaşamınızda ve arkadaşlıklarınızda kargaşaya neden oluyor ve uzun vadede gerçekten neyi inşa etmek istediğinizi düşünmenize neden oldu. Geçmişte kalması gereken akraba ve arkadaşlarınız ile ilgili kararlar alacaksınız şimdi hayatınızda neyin kalıcı olduğu ve neyin arkanızda kalması gerektiğini fark edecek kararlı olacaksınız. Bekar kovalar aşk enerjisi sizler ile yeni başlangıçlara hazır olsun. Bu hafta her konuda h er şeyden önce, sezgilerinizi dinleyerek kararlar alın. Bu hafta hemen her şeyi gözlemleyin. Güneş Dönüşünüz (doğum gününüz) geldiğinde, hayallerinizdeki yaşamı inşa etmek için harekete geçin. Plüton size daha güçlü, odaklanmış ve en içteki ihtiyaçlarınızın farkında olmayı öğretiyor. Olumlu bir gelişme olarak, hayatlarının sorumluluğunu üstlenmeye hazırsınız özellikle ev, aile ve emlak konularında ev hayatınıza şans ve neşe getirecek. Şimdi veya önümüzdeki aylarda taşınabilir, sorunlu bir ilişkiyi noktalayabilir, yeni başlangıçlara yürüme kararı alabilirsiniz. Bu hafta iş veya aşkta önemli bir ilişki, ani bir haber, dönüm noktasına işaret eden enerjiler ile dolu. Bazılarınız taşınabilir, uzun vadeli planlar yapabilir, nişanlanabilir veya evlenebilir. Bekarlar, uzun vadeli potansiyeli olan bir ruh eşiyle tanışabilirsiniz.