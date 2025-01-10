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Seni Neden Sevmedi?

Seni Neden Sevmedi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.01.2025 - 15:01

Birini sevmek, onunla özel anılar biriktirmek, onunla hayatın tüm zorluklarına karşı birlikte durmak... Bunlar hepimizin arzuladığı ve hayatımızın anlamını belirleyen duygusal deneyimler. Ancak bazen, tüm çabalarımıza rağmen, karşımızdaki kişi bizi sevmez. Bu durumda, genellikle kendimizi suçlar, değersiz hissederiz. Ancak unutmayın ki, birinin sizi sevmemesi sizin değerinizi belirlemez.

Seni Neden Sevmedi?

Haydiiii!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Onunla bir şeyler yaşadın mı?

3. Onunla bir şeyler yaşadın mı?

4. Seni sevmediğini hissediyor muydun?

5. İlişkinin içinde veya sonrasında hayatlarınızda başka biri oldu mu?

5. İlişkinin içinde veya sonrasında hayatlarınızda başka biri oldu mu?
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6. En çok hangi konuda eksiklik hissediyordunuz?

6. En çok hangi konuda eksiklik hissediyordunuz?

7. Ona olan sevginin karşılık bulduğunu düşünüyor muydun?

8. O, seninle birlikteyken kendini nasıl hissederdi?

8. O, seninle birlikteyken kendini nasıl hissederdi?

9. Son olarak onun burcunu seçer misin?

Çünkü senin hissettiğin sevgiyi hissetmiyor.

'Çünkü senin hissettiğin sevgiyi, o bir şekilde hissedemiyor. Belki de, senin içindeki o derin ve yoğun duygular, onun dünyasında karşılık bulamıyor. Çünkü insanlar, duygularını farklı şekillerde algılar ve ifade ederler. Senin kalbinin içinde bir okyanus gibi dalgalanan sevgiyi, o bir gölet gibi küçük ve sakin hissediyor olabilir. Belki de farklı bir dilde seviyor, belki de duygularını ifade etme biçimi senin alıştığından çok daha farklı. Ne kadar sevmeye çalışsan da, bazen kalpten kalbe giden yolu bulmak zor olabilir. Herkesin sevme kapasitesi ve tarzı farklıdır; bu yüzden bazen en derin hislerin bile karşı tarafta aynı yoğunlukta yankı bulmaması, seni kırabilir. Ama unutma, sevgi bir anlamda iki kişilik bir dil değil, bireysel bir deneyimdir. Senin hissettiğin, sadece senin içindir ve ona değer verir, varlığında bir iz bırakır. Belki de o, seni anlamıyor, ama senin hissettiklerin yine de gerçektir. Ve eninde sonunda, sevginin gücü zaman içinde herkesin yoluna dokunur.

Çünkü sen ona çok fazla geldin.

Çünkü sen ona çok fazla geldin, belki de seni taşıyamayacak kadar büyük bir duygunun içinde boğuldu. Bazen insanlar, birine duydukları ilgiyi ya da sevgiyi kaldıramazlar. Senin varlığın, onun sınırlarını zorladı; belki de seni kendine bu kadar yakın tutmak, ona ait olan alanı daraltıyordu. Sevgi ya da ilgi, bazı insanlar için bir yük haline gelebilir. Özellikle de kendi iç dünyasında halletmesi gereken şeyler varsa, dışarıdan gelen bu yoğun duygu seline karşı savunma mekanizmalarını devreye sokar. Belki de senin her adımın, her bakışın, her sözün onu boğuyordu; içinde bulunduğu karmaşanın üstüne bir de senin bu yoğun hislerin eklendiğinde, ne yapacağını bilemedi. Sana karşı bir şey hissetmediği için değil, sadece kendi duygusal kapasitesi o kadar fazla değil. İnsanlar bazen, başkalarının sevgisiyle bile baş edemeyebilirler, çünkü kendilerine dair eksik ya da çözülmemiş parçalar vardır. Bu, seni değersiz kılmak anlamına gelmez, aksine senin sevgini hissetmek, ona çok fazla gelir çünkü o, duygusal anlamda hazır hissetmiyor. Ve belki de tam o yüzden, uzaklaşmak istiyor; seni kaybetmek değil, sadece kendi içindeki huzuru bulmak için biraz nefes almak istiyor.

Çünkü seni sevmekten korktu.

Çünkü seni sevmekten korktu.

Çünkü seni sevmekten korktu. Belki de içinde yıllardır biriktirdiği kırıklar, acılar ve hayal kırıklıkları, ona sevmenin ne kadar zorlayıcı ve kırılgan bir şey olduğunu öğretmişti. Sevgi, onun için bir risk haline gelmişti; birini kalbinde barındırmak, duygusal bir açıdan kendisini savunmasız bırakmak demekti. Seni sevmenin, onu yeniden yaralayabileceği korkusu vardı. Belki de geçmişte sevdiği biri ona büyük bir acı yaşatmıştı, ya da sevgiye dair güvenini kaybetmişti. O yüzden, seni sevmenin getireceği derin duygular, onun için büyük bir tehdit gibi görünüyordu. Sevgi, ona özgürlük değil, bağlanma hissi veriyordu; oysa o, bağlanmaktan ve kendisini birine tam olarak açmaktan korkuyordu. Bu korku, onu hem seni hem de duygularını itmeye zorluyordu. Bazen insanlar, sevdikleri zaman kendilerini kaybedeceklerini düşünürler; sevgi, onlara bir tür bağımlılık gibi gelir. Oysa gerçek sevgi, insanı özgürleştirmeli, korkutmak yerine güçlendirmelidir. Ama o, henüz sevmenin nasıl bir şey olduğunu, gerçek anlamda sevmenin ne kadar güvenli ve dönüştürücü olabileceğini bilmiyordu. Ve bu yüzden seni sevmenin getireceği hislerden korktu. Kendi duygusal duvarlarını yıkıp seni içeri almanın, ona daha fazla acı vereceğini düşündü.

Çünkü aklı hala eski sevgilisinde.

Çünkü aklı hala eski sevgilisinde. Ne kadar seni seviyor gibi görünse de, kalbi bir yerlerde geçmişin gölgelerinde kalmıştı. Onun için eski ilişki, bitmiş olmasına rağmen hala bir iz bırakmıştı; o anı, o sevgiyi, o hissi tam anlamıyla bırakmak kolay olmamıştı. Eski sevgilisinin hatıraları, onun zihninde bir tür yankı olarak devam ediyordu. Belki de eski sevgilisiyle yaşadığı anlar, onun için bir ideal halini almıştı; o ilişkiyi, duygusal olarak bir tür referans noktası olarak kabul ediyordu. Seninle olan ilişkisini bu anılarla kıyaslıyor, her küçük farkı eski sevgilisiyle yaşadığı anlarla ölçüyordu. Belki de unutamadığı bir söz, ya da yaşadığı bir anı, hala zihninde dönüp duruyordu. Seni ne kadar sevse de, o geçmişten bir türlü sıyrılamıyordu. Bu, aslında sana karşı bir şey hissetmemesi değil, sadece eski ilişkisini bir türlü geride bırakamamasındandı. Bir yandan seninle yeni bir şeyler inşa etmeye çalışıyor, ama diğer yandan eski sevgilisinin hayaletleri, ona geçmişteki duyguları yeniden yaşatıyordu. Bu içsel çatışma, ona her yeni duyguyu kucaklamakta zorlanmasına sebep oluyordu. Çünkü aklı hala geçmişte, eski sevgilisinde takılı kaldığı için, kalbi yeni bir sevgiye tam anlamıyla yer açamıyordu.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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