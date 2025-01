Seni Neden Sevmedi?

Çünkü sen ona çok fazla geldin, belki de seni taşıyamayacak kadar büyük bir duygunun içinde boğuldu. Bazen insanlar, birine duydukları ilgiyi ya da sevgiyi kaldıramazlar. Senin varlığın, onun sınırlarını zorladı; belki de seni kendine bu kadar yakın tutmak, ona ait olan alanı daraltıyordu. Sevgi ya da ilgi, bazı insanlar için bir yük haline gelebilir. Özellikle de kendi iç dünyasında halletmesi gereken şeyler varsa, dışarıdan gelen bu yoğun duygu seline karşı savunma mekanizmalarını devreye sokar. Belki de senin her adımın, her bakışın, her sözün onu boğuyordu; içinde bulunduğu karmaşanın üstüne bir de senin bu yoğun hislerin eklendiğinde, ne yapacağını bilemedi. Sana karşı bir şey hissetmediği için değil, sadece kendi duygusal kapasitesi o kadar fazla değil. İnsanlar bazen, başkalarının sevgisiyle bile baş edemeyebilirler, çünkü kendilerine dair eksik ya da çözülmemiş parçalar vardır. Bu, seni değersiz kılmak anlamına gelmez, aksine senin sevgini hissetmek, ona çok fazla gelir çünkü o, duygusal anlamda hazır hissetmiyor. Ve belki de tam o yüzden, uzaklaşmak istiyor; seni kaybetmek değil, sadece kendi içindeki huzuru bulmak için biraz nefes almak istiyor.