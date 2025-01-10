Fotoğraf Çekilmek İçin Bir Trene Binen Influencer Trendeki Herkesin Influencer Olduğunu Farketti

Günümüzde sosyal medya, birçok kişi için bir meslek dalı olarak kabul ediliyor. Son yıllarda, dijital platformların hızla artan popülaritesi, sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, birçok kişi için gelir kapısı haline gelmesine olanak sağladı. Bu durum, sosyal medyanın sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda profesyonel bir kariyer yolu olarak da görülebileceğini gösterdi. Çoğu kişi sosyal medyayı tam zamanlı bir işe dönüştürdü.
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Bir influencer, fotoğraf çekilmek için nostaljik dekorasyona sahip bir trene bindi.
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Fakat trende kendisi gibi çok sayıda influencer görünce neye uğradığını şaşırdı.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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