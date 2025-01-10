Fotoğraf Çekilmek İçin Bir Trene Binen Influencer Trendeki Herkesin Influencer Olduğunu Farketti

Günümüzde sosyal medya, birçok kişi için bir meslek dalı olarak kabul ediliyor. Son yıllarda, dijital platformların hızla artan popülaritesi, sosyal medyanın sadece bir iletişim aracı olmaktan çıkıp, birçok kişi için gelir kapısı haline gelmesine olanak sağladı. Bu durum, sosyal medyanın sadece kişisel kullanım için değil, aynı zamanda profesyonel bir kariyer yolu olarak da görülebileceğini gösterdi. Çoğu kişi sosyal medyayı tam zamanlı bir işe dönüştürdü.