04.04 Saat Anlamı Nedir? Yalnızca Bir Adımla Hayatınızın Seyri Değişebilir!

04.04 genel olarak aşkı temsil eder. Tekrar eren 4 rakamı aşk kapılarınızın açılacağı ve karşınıza çıkacak o kişiyle aşkı bulacağınız anlamına gelir. Hatta bazı saat yorumcularına göre, tam da şu an direkt karşınızda duran kişinin size karşı hisleri olabilir.

Bu kişi hayatınıza yeni girmiş ya da yıllardır sizin onu fark etmenizi bekliyor olabilir. Sizi her şeyden korumak isteyecek her an gözlerinizin içine bakacak. Bu kişinin kalbindeki sevgi o denli büyük olacak ki adeta sizi sizden çok sevecek.