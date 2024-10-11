17.17 Saat Anlamı Nedir? Sadece 17 Saniyede Şansınız Dönebilir!

İşinizde başarılı ve yetenekli biri olduğunuz kesin, fakat şu aralar egonuzun size sorun yaşatmasına engel olmalısınız. Etrafınızdaki beceriksizlikler sizi kızdırıyor olabilir. Siz yine de sakin kalın! Sakinleşmek için bir süre kendinizi insanlardan soyutlamaya ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yalnız kalarak, kendinize odaklanabilir ve işinize sakince bir kez daha göz atarak orijinal fikirler ortaya koyabilirsiniz. Zira, sizin için zor günler geride kalmak üzere.