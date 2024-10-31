05.50 Saat Anlamı Nedir?Asil ve Güçlü Ruhunuzu Ortaya Çıkarmak İçin Cesur Olun!

Uzun zamandır çevrenizde olan ve içten içe sizden hoşlanan biri var. Zaman zaman size karşı duygularını belli de ediyor. Siz de onun farkındasınız ancak ona hiç yüz vermiyorsunuz. Bunun iki nedeni olabilir, iyice düşünün ve güvensizliğinizin kaynağını bulun. Sonrası kolay çünkü bu aşk büyük olay...

Onu düşündüğünüzde kalbinizin nasıl da hızlı attığının farkında mısınız? Önce kendinize bu aşkı itiraf edin. Sonrası çorap söküğü gibi gelecek.