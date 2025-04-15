Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat’a Destek Verdiği İçin Dizisinden Çıkarılan Furkan Andıç’tan Paylaşım Geldi
TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aybüke Pusat, CHP’nin boykot kampanyasına destek verdiği gerekçesi ile diziden çıkarılmıştı. Aybüke Pusat’ın paylaşımına destek veren sevgilisi oyuncu Furkan Andıç da TRT’nin Tabii platformundaki diziden çıkarılmıştı. Furkan Andıç, yaşanan bu olaylardan günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı.
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Furkan Andıç, sevgilisine destek paylaşımı yaptığı için TRT’nin Tabii platformunda yer alan dizisinden çıkarılmıştı.
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Furkan Andıç, sosyal medyadaki sessizliğini günler sonra bozdu.
Furkan Andıç’ın paylaşımı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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