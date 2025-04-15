onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat’a Destek Verdiği İçin Dizisinden Çıkarılan Furkan Andıç’tan Paylaşım Geldi

Teşkilat'tan Çıkarılan Aybüke Pusat’a Destek Verdiği İçin Dizisinden Çıkarılan Furkan Andıç’tan Paylaşım Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2025 - 09:07 Son Güncelleme: 15.04.2025 - 09:41

TRT’de yayınlanan Teşkilat dizisinde Neslihan karakterini canlandıran ünlü oyuncu Aybüke Pusat, CHP’nin boykot kampanyasına destek verdiği gerekçesi ile diziden çıkarılmıştı. Aybüke Pusat’ın paylaşımına destek veren sevgilisi oyuncu Furkan Andıç da TRT’nin Tabii platformundaki diziden çıkarılmıştı. Furkan Andıç, yaşanan bu olaylardan günler sonra sosyal medya hesabından ilk kez bir paylaşım yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Furkan Andıç, sevgilisine destek paylaşımı yaptığı için TRT’nin Tabii platformunda yer alan dizisinden çıkarılmıştı.

Furkan Andıç, sevgilisine destek paylaşımı yaptığı için TRT’nin Tabii platformunda yer alan dizisinden çıkarılmıştı.

Aybüke Pusat’ın TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılmasının ardından kız arkaşına destek paylaşımı yapan oyuncu Furkan Andıç, Tabii’deki muhbir dizisinden çıkarılmıştı. 

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç, Pusat'a 'Yanındayım gülüm' paylaşımıyla destek olmuştu.

Furkan Andıç, sosyal medyadaki sessizliğini günler sonra bozdu.

Furkan Andıç, sosyal medyadaki sessizliğini günler sonra bozdu.

Günlerdir sessiz olan oyuncu Instagram hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Furkan Andıç paylaşımında 83 öğrencinin hâlâ tutuklu olduğunu vurgu yaparak dikkat çekti.

Furkan Andıç’ın paylaşımı:

Furkan Andıç’ın paylaşımı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
2
2
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın