1800'lü Yıllarda Tabutlara Zil Konulmasının Arkasındaki Korkunç Sebep

19. yüzyılda insanların ölümünü kesin olarak tespit etmek tıbbın en karmaşık problemlerinden biriydi. Bu belirsizlik diri diri gömülme korkusunu doğurdu ve özellikle Avrupa ile Amerika'da canlı canlı gömülmemek için türlü yöntemler geliştirildi. Özellikle Almanya ve Amerika'da mezarlara yerleştirilen güvenlik tabutları ve içlerindeki çan mekanizmaları ölülerin hayata dönmesi halinde sinyal verebilmesi için tasarlandı. Tıbbi uygulamaların yetersizliği ve toplumsal korkular bugünün teknolojileriyle bile hayal edilemeyecek güvenlik sistemlerinin doğmasına yol açtı. İşte bir grup yaratıcı mucitin bu korkuyu yok etmek için bulduğu çözümler...

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