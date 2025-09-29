“Zero Waste” Yaşam Tarzının Ekonomik Yüzü: Gerçekten Daha mı Ucuz?

“Zero Waste” yani sıfır atık yaşam tarzı son yılların yükselen değerlerinden biri. Önce çevre için başladı, sonra hayat felsefesine dönüştü. Ama şimdi herkesin aklında aynı soru: Gerçekten tasarruf ettiriyor mu? Yoksa bu da yeni bir ‘pahalı yaşam’ trendi mi? Bez çanta 150 TL, cam pipet seti 300 TL… Kafalar karışık.

Hadi gel, bu işin ekonomik yüzüne birlikte bakalım. Sıfır atık yaşamak gerçekten cüzdanı ferahlatıyor mu, yoksa sadece vicdanı mı rahatlatıyor?