“Zero Waste” Yaşam Tarzının Ekonomik Yüzü: Gerçekten Daha mı Ucuz?

Ceren Özer
29.09.2025 - 14:04

“Zero Waste” yani sıfır atık yaşam tarzı son yılların yükselen değerlerinden biri. Önce çevre için başladı, sonra hayat felsefesine dönüştü. Ama şimdi herkesin aklında aynı soru: Gerçekten tasarruf ettiriyor mu? Yoksa bu da yeni bir ‘pahalı yaşam’ trendi mi? Bez çanta 150 TL, cam pipet seti 300 TL… Kafalar karışık.

Hadi gel, bu işin ekonomik yüzüne birlikte bakalım. Sıfır atık yaşamak gerçekten cüzdanı ferahlatıyor mu, yoksa sadece vicdanı mı rahatlatıyor?

İlk alışverişte biraz tuzlu ama uzun vadede kendini fazlasıyla amorti ediyor.

İtiraf edelim: cam saklama kabı, metal matara, bambu diş fırçası gibi ürünler ilk etapta biraz pahalı. Ama işin güzelliği şu ki, bir kez alıyorsun ve senelerce kullanıyorsun. Plastik su şişesi gibi her ay yeni almak yok. Streç film bitti, saklama kabı patladı gibi harcamalara veda.

Yani evet, başlangıçta minik bir yatırım yapıyorsun ama sonra bu ürünler seni uzun vadede sürekli harcamaktan kurtarıyor.

Tek kullanımlıklara harcadığın paranın farkında bile değilsin.

Islak mendil, pipet, plastik tabak, bardak, şeffaf poşet, ambalajlı ürünler, market poşetleri... Bunlar hep küçük masraflar gibi gözüküyor. Ama her ay düzenli olarak bunlara para harcadığını fark ettiğinde şok oluyorsun.

Zero waste yaşamak, bu görünmez ama düzenli akan musluğu kapatıyor. Bu da doğrudan 'ne harcadım ben ya?' sorusunu ortadan kaldırıyor.

Daha az tüketmek zaten başlı başına bir ekonomi.

Sıfır atık felsefesinin özü aslında şu: Gerçekten ihtiyacın olanı al. Yani “beğendin diye al” değil, “kullandığın için al.” Bu da alışverişe gitmeden önce Zaten elimde var mı? diye sorduruyor.

Sonuç? Dolap dolusu çöp yerine, sade bir yaşam ve gereksiz harcamaların ciddi anlamda azalması.

Paketli ürün değil, açık ürün. Hem daha ucuz hem daha çevreci.

Marketlerde ambalajlı her şey aslında ekstra fiyat demek. 500 gramlık bakliyat mı alacaksın? Plastik ambalajlı olan 60 TL, açıkta satılan 40 TL. Sıfır atık yaşam bu noktada devreye giriyor. Bez çantanı, cam kavanozunu alıp pazara ya da ambalajsız ürün satan yerlere gitmen, seni daha uygun fiyatlı, daha sağlıklı, daha sade bir yaşama yönlendiriyor.

Evde üretmek dışarıdan almaktan kat kat daha ekonomik.

Evde öncelikle tabii ki yemeğini kandin yapmak, sonra granola yapmak, kendi temizlik sirkeni hazırlamak, sabunu bile kendin üretmek kulağa radikal gelebilir ama...

Bunların maliyeti dışarıdan aldıklarının beşte biri kadar bile değil. Üstelik ne kullandığını biliyorsun, içinde ne olduğunu sen belirliyorsun. Yani hem sağlıklı yaşıyorsun hem de ürün başına ciddi tasarruf sağlıyorsun.

Sıfır atık yaşamak, cebine değil, sistemine yatırım yapmak gibi.

Zero waste yaşam tarzı bir günde hayatını değiştirmez ama zamanla alışveriş refleksini, harcama disiplinini ve hatta bütçe yönetimini bile şekillendirir.

Bu hayat biçimi sana “tasarruf et” diye bağırmaz ama alışveriş yaparken kendini “gerçekten lazım mı?” diye sorgularken bulursun. Ve işte bu soruyu ne kadar sık sorarsan, cüzdanın o kadar az harcamaya başlar.

