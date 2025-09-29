“Zero Waste” Yaşam Tarzının Ekonomik Yüzü: Gerçekten Daha mı Ucuz?
“Zero Waste” yani sıfır atık yaşam tarzı son yılların yükselen değerlerinden biri. Önce çevre için başladı, sonra hayat felsefesine dönüştü. Ama şimdi herkesin aklında aynı soru: Gerçekten tasarruf ettiriyor mu? Yoksa bu da yeni bir ‘pahalı yaşam’ trendi mi? Bez çanta 150 TL, cam pipet seti 300 TL… Kafalar karışık.
Hadi gel, bu işin ekonomik yüzüne birlikte bakalım. Sıfır atık yaşamak gerçekten cüzdanı ferahlatıyor mu, yoksa sadece vicdanı mı rahatlatıyor?
İlk alışverişte biraz tuzlu ama uzun vadede kendini fazlasıyla amorti ediyor.
Tek kullanımlıklara harcadığın paranın farkında bile değilsin.
Daha az tüketmek zaten başlı başına bir ekonomi.
Paketli ürün değil, açık ürün. Hem daha ucuz hem daha çevreci.
Evde üretmek dışarıdan almaktan kat kat daha ekonomik.
Sıfır atık yaşamak, cebine değil, sistemine yatırım yapmak gibi.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
