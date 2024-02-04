Zekalarıyla Birçoğumuza Şapka Çıkarttıran Dünyanın En Zeki Hayvanları

En yakın genetik akrabalarımızdan biri olan şempanzelerin zekâ skalamızda yüksek puanlar alacağı varsayılabilir ve öyle de oldu. 2007 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar yetişkin şempanzelere, ergen şempanzelere ve üniversite öğrencilerine aynı bilişsel testi uygulamışlardır. Bu test, dokunmatik bir ekranda dokuz sayıyı bir saniyeden daha kısa bir süre gördükten sonra bu sayıların nerede olduğunu hatırlamayı içermektedir. Yetişkin şempanzeler ve üniversite öğrencileri hemen hemen aynı skorları elde etti, ancak ergen şempanzeler daha yüksek skor elde ederek sayı konumlarını çok daha doğru bir şekilde hatırladı.