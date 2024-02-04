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Zekalarıyla Birçoğumuza Şapka Çıkarttıran Dünyanın En Zeki Hayvanları

Zekalarıyla Birçoğumuza Şapka Çıkarttıran Dünyanın En Zeki Hayvanları

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 23:31

Insanlar dünyadaki en zeki hayvanlardır. Zekamızı kullanarak, hayatımızı daha iyi bir hale getirmekten bilimsel keşiflere, hatta Ay'a insan göndermeye kadar her şeyde ustalaştık. Görevlerimizi başarıyla tamamladık ve büyük toplumlar kurmak için adımlar attık. Hayvanların zekasını değerlendirmek gerçekten karmaşık bir konu. Bir hayvanın zekâsı, öğrenme yeteneği, problem çözme kabiliyeti, alet kullanımı ve hatta kendi varlığı hakkında farkındalık gibi birçok farklı faktöre dayanabilir. En zeki hayvanları belirlemek ise genellikle tartışmalara ve bazı sürprizlere yol açabilir. Her hayvan türü kendi benzersiz yeteneklere sahiptir, bu yüzden her birinin zekasını farklı ölçütlere göre değerlendirmek gerekir.

Kaynak: https://www.britannica.com/story/whic...
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1. Ahtapotlar

1. Ahtapotlar

Ahtapotu düşünün. İlk bakışta çok zeki görünmeyebilir, ancak araştırmalar bazı kafadanbacaklı türlerinin büyük merak ve problem çözme yeteneklerine sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir deneyde, bir ahtapot içindeki lezzetli lokmayı almak için bir kabın kapağını nasıl açacağını bulmuştur. Başka bir deneyde ise bir ahtapot insan bireylerini tanımayı öğrenmiş, arkadaş canlısı bir kişiye olumlu tepki verirken, kişiliksiz davranan bir kişiyi görmezden gelmiştir.

2. Şempanzler

2. Şempanzler

En yakın genetik akrabalarımızdan biri olan şempanzelerin zekâ skalamızda yüksek puanlar alacağı varsayılabilir ve öyle de oldu. 2007 yılında yapılan bir çalışmada, araştırmacılar yetişkin şempanzelere, ergen şempanzelere ve üniversite öğrencilerine aynı bilişsel testi uygulamışlardır. Bu test, dokunmatik bir ekranda dokuz sayıyı bir saniyeden daha kısa bir süre gördükten sonra bu sayıların nerede olduğunu hatırlamayı içermektedir. Yetişkin şempanzeler ve üniversite öğrencileri hemen hemen aynı skorları elde etti, ancak ergen şempanzeler daha yüksek skor elde ederek sayı konumlarını çok daha doğru bir şekilde hatırladı.

3. Keçiler

3. Keçiler

Ahtapotlar gibi keçiler de problem çözmede, özellikle de ödülleri yiyecek olduğunda, usta olduklarını kanıtladılar. Bir testte, keçiler bir ipi aşağı çekmek için dişlerini kullanmak zorunda kaldılar ve daha sonra ağızlarıyla kaldırmaları gereken bir kolu harekete geçirdiler. Toplam 12 keçiden 9'u dört denemeden sonra mekanizmayı çözebildi ve çoğunluğu 10 ay sonra bile cihazın nasıl çalıştığını hala hatırlıyordu.

4. Kargalar

4. Kargalar

Çok sayıda hayvan, araçları etkili bir şekilde kullanma konusunda yeteneklidir. Görünüşe göre, kargalar da zekâ konusunda etkileyici bir yetenek sergiliyorlar. Bir testte, insan çocuklarından daha akıllı olduklarını kanıtlamışlar. Bu testte, içinde su bulunan bir silindir ve üstünde yüzen bir ödül bulunuyordu. Silindir o kadar inceydi ki, kargaların gagasıyla ulaşamayacağı veya çocukların elini sokamayacağı kadar. Sekiz yaşından küçük çocuklar bu bulmacayı çözmekte zorlandılar, ancak kargalar içgüdüsel olarak silindire taş ekleyerek su seviyesini kademeli olarak yükselterek ödüle ulaşacaklarını biliyormuş gibi davrandılar. Bu gerçekten dikkat çekici bir örnek!

5. Filler

5. Filler

Filler, diğer birçok hayvan gibi, karmaşık görevleri öğrenebilirler. Ancak, onları diğerlerinden ayıran şey, kendilerini bir aynada tanıyabilme yetenekleri olan öz farkındalıklarıdır. (Örneğin, köpekler ve kediler gibi diğer hayvanlar, yansımalarını başka bir hayvan olarak algılayabilir ve buna göre tepki verebilir.) Ayrıca filler, son derece sosyal ve merhametlidir. Genellikle sürüleri içindeki sorunları birlikte çözmek için iş birliği yaparlar.'

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6. Domuzlar

6. Domuzlar

Diğer zeki hayvanlar arasında domuzlar da bulunur. Domuzlar labirentleri çözebilir ve sembolik bir dil öğrenebilirler.

7. Fareler

7. Fareler

Fareler, ne bildiklerine ve bilmediklerine dayalı kararlar alabilirler.

8. Şişe burunlu yunuslar

8. Şişe burunlu yunuslar

Şişe burunlu yunuslar fillerle aynı derecede öz farkındalığa sahiptir.

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