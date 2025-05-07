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Ezgi Mola Kimdir? Ezgi Mola Kaç Yaşında Ve Nereli? Kimle Evli, Çocuğu Var mı?

Ezgi Mola Kimdir? Ezgi Mola Kaç Yaşında Ve Nereli? Kimle Evli, Çocuğu Var mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
07.05.2025 - 20:48

Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş 2: Diriliş, Canım Ailem, Arkadaşım Hoşgeldin gibi dizi ve filmlerde severek izlediğimiz güzel ve yetenekli oyuncu Ezgi Mola sevdiğimiz oyunculardan biri. 

En son Başka Bir Gün dizisi ve Başka Bir Sen filminde izlediğimiz ama şu sıralar en çok da anneliğiyle konuştuğumuz Ezgi Mola hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik! Samimi ve eğlenceli karakteri ile herkese kendini sevdiren Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

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Ezgi Mola Kimdir?

Ezgi Mola Kimdir?

Türk televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının en sevilen yüzlerinden biri olan Ezgi Mola, hem oyunculuğuyla hem de samimi kişiliğiyle izleyicilerin gönlünde taht kurmuş bir isim. 

İlk çıkışını genç yaşta yaptığı projelerle yakalayan Mola, zamanla dramdan komediye pek çok farklı rolde başarısını kanıtladı. Geniş kitlelerce tanınması, yer aldığı televizyon dizileri ve gişe rekorları kıran sinema filmleriyle oldu.

Doğallığı, sivri dili ve mizah duygusuyla ekran dışında da dikkat çeken oyuncu, zamanla sadece bir oyuncu değil; bir duruş, bir karakter haline geldi.

Ezgi Mola Kaç Yaşında?

Ezgi Mola Kaç Yaşında?

Ezgi Mola, 29 Mart 1983'te doğan Ezgi Mola, 2025 yılı itibarıyla 42 yaşındadır ve Koç burcudur. Boyu 1.63 cm, kilosu ise yaklaşık 58 kg'dır.

Ezgi Mola Aslen Nereli?

Ezgi Mola Aslen Nereli?

Baba tarafından aslen Malatyalı olan Ezgi Mola, İstanbul'da doğmuştur. Aile hayatını pek göz önünde tutmamayı tercih eden ünlü oyuncunun yalnızca, geçtiğimiz senelerde annesi Jale Erkan rahatsızlığı ile öne çıkmıştır. 

İlk ve ortaöğrenimini İstanbul'da tamamlayan Mola, lise yıllarında oyunculuğa olan ilgisiyle Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim almaya başlamıştır. 

Burada dört yıl süren kapsamlı bir oyunculuk eğitimi almış ve bölüm birincisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca, Aydoğan Temel'den iki yıl tiyatro eğitimi alarak sahne deneyimini pekiştirmiştir.

Ezgi Mola'nın Kariyer Başlangıcı

Ezgi Mola'nın Kariyer Başlangıcı

Sahne tozunu yutmaya daha gençlik yıllarında karar veren Ezgi Mola, oyunculuk tutkusunu hiç gizlemedi. Lise yıllarında içine düşen tiyatro aşkı, onu Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne götürdü. Burada dört yıl boyunca sıkı bir eğitim alan Mola, yeteneği ve disipliniyle kısa sürede fark edildi. 

Henüz 18 yaşındayken Aydoğan Temel’in yönettiği Çürük Elma adlı tiyatro oyunuyla sahneye adımını attı. Kameralarla ilk buluşması ise 2000 yılında, Karate Can dizisiyle oldu. 

Ardından gelen Unutma Beni ve Yalancı Romantik gibi yapımlarda kendini gösterse de, onu geniş kitlelerin tanıması 2005 yılında yayınlanan Hırsız Polis dizisiyle oldu. “Melek” karakteri, izleyicinin kalbine dokundu, Mola'nın yıldızı o dönemde parlamaya başladı. 

Aynı yıl, Türkiye’nin en güçlü oyunculuk mutfaklarından biri olan BKM ile yolları kesişti. Yılmaz Erdoğan’ın da desteğiyle kariyeri ivme kazandı. 

Sinemaya geçişi ise bir başka dönüm noktasıydı. 2006 yapımı Hayatımın Kadınısın filmindeki performansıyla sadece seyircinin değil, eleştirmenlerin de takdirini topladı. Bu rol, ona Sadri Alışık En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’nü getirdi ve “Ezgi Mola” ismi artık ciddi ciddi konuşulmaya başlandı.

Ezgi Mola'nın Özel Hayatı

Ezgi Mola'nın Özel Hayatı

Ezgi Mola'nın kalbini çalan isim, işletmeci Mustafa Aksakallı oldu. İlişkileri 2017 yılında başladı ve çift, gözlerden uzak, samimi bir birliktelik sürdürdü. Sosyal medyada birbirlerine yaptıkları esprili paylaşımlar ve tatlı atışmalarla dikkat çeken çift, hayranlarının da yüzünü güldürdü. 

Özellikle Mustafa Aksakallı'nın, Ezgi Mola'yı 'Rejiden beni duyan varsa bu kızı hemen sete çağırsın.' notuyla paylaşması, takipçileri tarafından büyük beğeni topladı.

Dört yıllık bir ilişkinin ardından, 8 Mayıs 2023 tarihinde Swissotel Maçka'da sade bir nikah töreniyle evlendiler. Törene sadece 14 kişi katıldı. Ezgi Mola'nın nikah şahidi yakın arkadaşı Enis Arıkan olurken, Mustafa Aksakallı'nın şahitliğini ise Sinan Engin üstlendi. Mola, düğünde Özgür Masur imzalı bir gelinlik giydi.

Evliliklerinin ardından, 23 Kasım 2023'te oğulları Can'ı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadılar. Şimdilerde gözlerden uzak olmayı tercih eden çift, oldukça mutlu, huzurlu ve gözlerinin oğullarından başka bir şey görmediği bir hayat sürüyor.

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Ezgi Mola'nın Öne Çıkan Açıklamaları

Ezgi Mola'nın Öne Çıkan Açıklamaları

  • 'Çok küçük yaşta ekonomik olarak aileme destek olmam gerekti. Bir şeylere yetmeye çalıştım hep. Dolayısıyla benim hata yapma şansım yoktu.'

  • 'Çocuğum için zaten yapmam gereken şeylerin yüceltilmesini doğru bulmuyorum.'

  • 'Uykusuz geçirdiğim gecelerin hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmemiştim.'

  • 'Her şeyi oynayacağıma inanıyorum, çok maymun iştahlıyım o konuda.'

  • 'Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş... Herkesin var böyle arkadaşı.'

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Diziler

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Diziler

Televizyon Dizileri

  • Karate Can (2000)

  • Unutma Beni (2002) – Seda

  • Sultan Makamı (2003) – Seda

  • Görünmez Adam (2004)

  • Hırsız Polis (2005–2006) – Gülay

  • Senden Başka (2007) – Hayriye

  • Kolay Gelsin (2008) – Kezo

  • Sınıf (2008) – Esra

  • Canım Ailem (2008–2010) – Feride Yalçın

  • Güneydoğudan Öyküler: Önce Vatan (2010) – Ayşe

  • Bir Ömür Yetmez (2011) – Hazal Sertel

  • Kötü Yol (2012) – Leman Aksular

  • Arkadaşım Hoşgeldin (2013–2015) – Kendisi

  • Jet Sosyete (2020) – İpek

  • Masumlar Apartmanı (2020–2022) – Safiye Derenoğlu Vikipedi: Özgür Ansiklopedi

  • Başka Bir Gün (2025) - Nehir

İnternet Dizileri

  • Erşan Kuneri (2022) – Alev Alev

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Filmler

Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Filmler

  • Organize İşler (2005) – Berrak

  • Hayatımın Kadınısın (2006) – Ahu

  • Hokkabaz (2006) – Hemşire

  • Ejder Kapanı (2009) 

  • Veda (2010) – Latife Hanım

  • Ay Büyürken Uyuyamam (2011)

  • Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi (2011) – Jülide

  • Dedemin İnsanları (2011) – Fatma

  • Pazarları Hiç Sevmem (2012) – Ayşe

  • Celal ile Ceren (2013) – Ceren

  • Sen Aydınlatırsın Geceyi (2013) – Çiğdem

  • Soğuk (2013) – Boncuk

  • Patron Mutlu Son İstiyor (2014) – Eylül

  • Kocan Kadar Konuş (2015) – Efsun Özçim

  • Kocan Kadar Konuş: Diriliş (2016) – Efsun Özçim

  • Maide'nin Altın Günü (2017) – Maide / Melike

  • Aydede (2018) – Rabia

  • Kelebekler (2018) – Sevtap

  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) – Lerzan Berrak

  • Lady Winsley'i Kim Öldürdü? (2019) – Azra

  • Seni Buldum Ya (2021) – Lerzan Berrak

  • Başka Bir Sen (2025) - Derya

Ezgi Mola'nın Güncel Projeleri

Ezgi Mola'nın Güncel Projeleri

Başka Bir Sen (2025)

Ezgi Mola, 7 Mart 2025'te Disney+ platformunda yayınlanan 'Başka Bir Sen' adlı filmde başrolü üstlendi. Ömer Faruk Sorak'ın yönettiği bu romantik komedi filminde Mola, Derya karakterini canlandırıyor. Film, her sabah farklı bir bedende uyanan iki kişinin eğlenceli ve duygusal hikayesini anlatıyor.

Başka Bir Gün (2025)

Ezgi Mola, 30 Ocak 2025'te atv ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Başka Bir Gün' adlı dizide Nehir karakterine hayat veriyor. Ay Yapım imzalı bu dizide, Mola'nın partneri Salih Bademci, Nehir'in eşi Serdar rolünde yer alıyor. Dizi, üç çocuk annesi bir avukat olan Nehir'in, eşinin aniden ortadan kaybolmasıyla değişen hayatını konu alıyordu. Dizi, beklenenden çok daha kısa bir süre içinde final yaptı.

Ezgi Mola'nın Kazandığı Ödüller ve Adaylıkları

Ezgi Mola'nın Kazandığı Ödüller ve Adaylıkları

🏆 Kazandığı Ödüller

  • 2007 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Hayatımın Kadınısın filmindeki performansıyla 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.EAGLE MEDIA+1Ensonhaber+1

  • 2010 – Kemal Sunal Kültür ve Sanat Ödülleri

  • Veda filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.canlitv.me

  • 2012 – Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali

  • Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.EAGLE MEDIA+2Ensonhaber+2canlitv.me+2

  • 2016 – İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri

  • 'En Başarılı Kadın Film Oyuncusu' seçildi.EAGLE MEDIA

  • 2018 – Malatya Uluslararası Film Festivali (MUFF)

  • Aydede filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

  • 2019 – ELLE Style Awards

  • Serenay Sarıkaya, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız ve İbrahim Selim ile birlikte 'Yılın En İyi Performansı' ödülünü paylaştı.

  • 2021 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri

  • Masumlar Apartmanı dizisindeki 'Safiye' karakteriyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldı.

  • 2022 – Pantene Altın Kelebek Ödülleri

  • Erşan Kuneri dizisindeki 'Alev' karakteriyle 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı.

🏅 Adaylıklar

  • 2006 – Türk Sinema Eleştirmenleri Derneği (SİYAD) Ödülleri

  • Hayatımın Kadınısın filmiyle 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.EAGLE MEDIA

  • 2013 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Celal ile Ceren filmindeki performansıyla 'Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday oldu.

  • 2014 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Patron Mutlu Son İstiyor filmiyle 'Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

  • 2016 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Kocan Kadar Konuş filmindeki performansıyla 'Komedi ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday oldu.

  • 2018 – Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri

  • Aydede filmiyle 'Dram Dalında En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

  • 2018 – Altın Palmiye Ödülleri

  • Maide'nin Altın Günü filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday oldu.

  • 2019 – Altın Palmiye Ödülleri

  • Aydede filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

  • 2020 – Altın Palmiye Ödülleri

  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle 'En İyi Komedi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday oldu.

  • 2020 – Uluslararası İzmir Film Festivali

  • Organize İşler 2: Sazan Sarmalı filmiyle 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.

  • 2021 – PRODU Awards

  • Masumlar Apartmanı dizisindeki performansıyla 'Yabancı Dizide En İyi Kadın Oyuncu' kategorisinde aday oldu.
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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