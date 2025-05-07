Ezgi Mola Kimdir? Ezgi Mola Kaç Yaşında Ve Nereli? Kimle Evli, Çocuğu Var mı?
Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş 2: Diriliş, Canım Ailem, Arkadaşım Hoşgeldin gibi dizi ve filmlerde severek izlediğimiz güzel ve yetenekli oyuncu Ezgi Mola sevdiğimiz oyunculardan biri.
En son Başka Bir Gün dizisi ve Başka Bir Sen filminde izlediğimiz ama şu sıralar en çok da anneliğiyle konuştuğumuz Ezgi Mola hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik! Samimi ve eğlenceli karakteri ile herkese kendini sevdiren Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşında ve nereli?
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Ezgi Mola Kimdir?
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Ezgi Mola Kaç Yaşında?
Ezgi Mola Aslen Nereli?
Ezgi Mola'nın Kariyer Başlangıcı
Ezgi Mola'nın Özel Hayatı
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Ezgi Mola'nın Öne Çıkan Açıklamaları
Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Diziler
Ezgi Mola'nın Yer Aldığı Filmler
Ezgi Mola'nın Güncel Projeleri
Ezgi Mola'nın Kazandığı Ödüller ve Adaylıkları
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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