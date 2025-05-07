Ezgi Mola Kimdir? Ezgi Mola Kaç Yaşında Ve Nereli? Kimle Evli, Çocuğu Var mı?

Kocan Kadar Konuş, Kocan Kadar Konuş 2: Diriliş, Canım Ailem, Arkadaşım Hoşgeldin gibi dizi ve filmlerde severek izlediğimiz güzel ve yetenekli oyuncu Ezgi Mola sevdiğimiz oyunculardan biri.

En son Başka Bir Gün dizisi ve Başka Bir Sen filminde izlediğimiz ama şu sıralar en çok da anneliğiyle konuştuğumuz Ezgi Mola hakkında merak edilen tüm detayları sizin için derledik! Samimi ve eğlenceli karakteri ile herkese kendini sevdiren Ezgi Mola kimdir? Kaç yaşında ve nereli?