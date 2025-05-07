7 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını ve 9 noktanın vurulduğunu açıkladı. Pakistan ordusu da Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.
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'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.
Sokak röportajlarıyla tanınan ve bugün ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı.
Sansar Salvo lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetmişti. Aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.
Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.
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Sezon sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşıklığı yaşanıyor.
CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleştirilen anma törenine katılmış, törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı.
Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı bir davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası aldığını X hesabından duyuran Pehlivan, bunun gerekçesini anlattı.
Asena'nın İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra, olay daha taptazeyken zamanında magazin muhabiri olan Müge Anlı'ya verdiği ikonik röportajı hatırlıyoruz!
YouTuber ve yönetmen İlker Canikligil, Star Wars filmindeki ‘order 66’ göndermesi sonrasında tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İlker Canikligil tahliye edildi.
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Melih Gökçek hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis edilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni geri aldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş ve 66 gün boyunca kameralardan uzaklaşmıştı. İlk kez 4 Nisan’da görüntü veren Bahçeli’nin Meclis’teki çalışmalarına ne zaman döneceği merak konusuydu.
Inter - Barcelona karşılaşması, yalnızca sahadaki oyun ve skor heyecanıyla değil, tribünlerdeki rekorla da tarihe geçti.
Sevgilinizle ya da eşinizle tartışırken bazen kendinizi tutamayıp sert çıkışlar yapabiliyor musunuz? Hele ki sinirliyken ağızdan çıkan sözlerin nasıl yaralar açabileceğini çoğu zaman fark etmiyoruz.
Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetmişti.
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Bir adam dişçi arkadaşına tedavi olmak istedi fakat acımasız bir şakaya maruz kaldı.
Özellikle yaz aylarında su ihtiyacımız daha da artıyor, değil mi? Birçoğumuz evdeki damacanalarla susuzluğumuzu gideriyoruz. Musluk sularına güvenemeyenler için damacana su vazgeçilmez hale geliyor.
atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, rolü gereği öğrendikleriyle herkesi şoke etti.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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