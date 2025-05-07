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7 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

7 Mayıs Çarşamba Türkiye Gündeminde Neler Vardı?

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
07.05.2025 - 20:04

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

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Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını ve 9 noktanın vurulduğunu açıkladı. Pakistan ordusu da Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını ve 9 noktanın vurulduğunu açıkladı. Pakistan ordusu da Hindistan’ın 5 savaş uçağını ve 1 dronunu düşürdü.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre; Hindistan'ın saldırıları sonucu 26 sivil hayatını kaybetti, 46 sivil de yaralandı. Ölü ve yaralı sayısı her geçen dakika artmaya devam ediyor. 

Öte yandan Hindistan ordusunun Pakistan’a yönelik başlattığı askeri operasyonla birlikte güvenlik gerekçesiyle Türk Hava Yolları'nın (THYİstanbul-İslamabad ve Pegasus Havayolları’nın İstanbul-Karaçi uçakları İstanbul’a geri dönüyor.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.

'Miss Model Of The Turkey' yarışmasında 2003 yılında birinci olan Aslı Baş, 2010 yılında turizmci Ahmet Bayer'in Bodrum Yalıkavak'taki Club Flipper Tatil Köyü içindeki villasının, 6,5 metre yüksekliğindeki terasından düşerek, yaşamını yitirdi.

Sözcü'den Yaşar Anter'in haberine göre, o villayı 2018'de AKP'den milletvekili aday adayı olan Eşref Keleş, 15 milyon dolara satın aldı.

Sokak röportajlarıyla tanınan ve bugün ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı.

Sokak röportajlarıyla tanınan ve bugün ''Cumhurbaşkanı'na hakaret'' suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı.

10. Anadolu Medya Ödülleri programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarını hedef almıştı.

Sansar Salvo lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetmişti. Aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.

Sansar Salvo lakaplı ünlü rapçi Ekincan Arslan, vesayetini alan babası Gazi Arslan’ı Ataşehir’deki evinde darbetmişti. Aile içi şiddet suçu kapsamında tutuklanan Arslan, ilk duruşmada tahliye edildi.

Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

Sabah Gezetesi, “Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı” suçlamasıyla yargılanan eski Milli futbolcu Ümit Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildiğini iddia etti.

Ümit Karan ise video yayınlayarak iddiaları yalanladı ve tutuklu olmadığını ifade etti.

Ümit Karan'ın cezasının az olduğu için cezaevine gir-çık yaptığı ve denetimli serbestlik kapsamında serbest kaldığı öğrenildi.

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Sezon sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşıklığı yaşanıyor.

Sezon sonuna yaklaşırken Fenerbahçe'de teknik direktör karmaşıklığı yaşanıyor.

Sarı-lacivertli kulüp başkanı Ali Koç, 'Mourinho seneye de takımın başında olacak' dese de  ortaya atılan iddialar tam ters yönde. Son olarak muhabir Devrim Zengi, Koç'un Mourinho'yu görevden almada karar kıldığını paylaştı.

CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleştirilen anma törenine katılmış, törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı.

CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için AKM'de gerçekleştirilen anma törenine katılmış, törenden ayrılırken yumruklu saldırıya uğramıştı.

Saldırganın 2 çocuğunun katili olan Selçuk Tengioğlu isimli bir şahıs olduğu ortaya çıkmıştı. 

Ardından Tengioğlu'nun yıllar önce verdiği bir sokak röportajı ortaya çıktı. Sokak röportajında 'mafya' ve 'derin Devlet' övgüsü dikkat çekmişti.

Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı bir davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası aldığını X hesabından duyuran Pehlivan, bunun gerekçesini anlattı.

Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı bir davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası aldığını X hesabından duyuran Pehlivan, bunun gerekçesini anlattı.

Asena'nın İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra, olay daha taptazeyken zamanında magazin muhabiri olan Müge Anlı'ya verdiği ikonik röportajı hatırlıyoruz!

Asena'nın İbrahim Tatlıses'ten ayrıldıktan sonra, olay daha taptazeyken zamanında magazin muhabiri olan Müge Anlı'ya verdiği ikonik röportajı hatırlıyoruz!

'Ey aşk acısı nelere kadirsin' dedirtecek olan bu röportajda Asena'nın Tatlıses kini sebebiyle tek bir 'İ' harfi geçmiyor...

Gelin, hazırsanız magazinin yıllar önceden kalma sandığını açıp o röportajı da yaşananları da beraber hatırlayalım!

YouTuber ve yönetmen İlker Canikligil, Star Wars filmindeki ‘order 66’ göndermesi sonrasında tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İlker Canikligil tahliye edildi.

YouTuber ve yönetmen İlker Canikligil, Star Wars filmindeki ‘order 66’ göndermesi sonrasında tutuklanmıştı. Yaklaşık 1 aydır tutuklu bulunan İlker Canikligil tahliye edildi.
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Melih Gökçek hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis edilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni geri aldı.

Melih Gökçek hakkında bomba bir haber gündeme geldi. Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek döneminde eşi Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’na tahsis edilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni geri aldı.

Ancak bu vakıf üzerinden yıllarca süren kamu zararına neden olan kiralama işlemleri yapıldığı iddia edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş ve 66 gün boyunca kameralardan uzaklaşmıştı. İlk kez 4 Nisan’da görüntü veren Bahçeli’nin Meclis’teki çalışmalarına ne zaman döneceği merak konusuydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 6 Şubat’ta kalp kapakçığı ameliyatı olmuş ve 66 gün boyunca kameralardan uzaklaşmıştı. İlk kez 4 Nisan’da görüntü veren Bahçeli’nin Meclis’teki çalışmalarına ne zaman döneceği merak konusuydu.

Son olarak 28 Ocak’ta partisinin grup toplantısına katılan Bahçeli, tam 99 gün sonra, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için Meclis’e döndü. Sırrı Süreyya Önder için TBMM'de düzenlenen taziye törenine katılan Devlet Bahçeli’den aylar sonra TBMM’de ilk görüntü geldi.

Inter - Barcelona karşılaşması, yalnızca sahadaki oyun ve skor heyecanıyla değil, tribünlerdeki rekorla da tarihe geçti.

Inter - Barcelona karşılaşması, yalnızca sahadaki oyun ve skor heyecanıyla değil, tribünlerdeki rekorla da tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında San Siro’da oynanan bu dev maçta İtalya futbolunun gişe rekoru kırıldı.

Sevgilinizle ya da eşinizle tartışırken bazen kendinizi tutamayıp sert çıkışlar yapabiliyor musunuz? Hele ki sinirliyken ağızdan çıkan sözlerin nasıl yaralar açabileceğini çoğu zaman fark etmiyoruz.

Sevgilinizle ya da eşinizle tartışırken bazen kendinizi tutamayıp sert çıkışlar yapabiliyor musunuz? Hele ki sinirliyken ağızdan çıkan sözlerin nasıl yaralar açabileceğini çoğu zaman fark etmiyoruz.

Oysa bazı sözler var ki ilişkinin temelini sarsacak kadar güçlü etkiler yaratabiliyor. Amerikalı bir psikolog da çiftlerin bu konuda özellikle bir cümleden uzak durmaları gerektiğini söylüyor. O zaman hangi cümleden bahsedildiğine bakalım mı?

Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetmişti.

Gossip Girl dizisinde Georgina karakterine hayat veren Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetmişti.

Dizide rol arkadaşı olan Leighton Meester, Trachtenberg'in ölümü hakkında ilk kez konuşarak sessizliğini bozdu.

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Bir adam dişçi arkadaşına tedavi olmak istedi fakat acımasız bir şakaya maruz kaldı.

Bir adam dişçi arkadaşına tedavi olmak istedi fakat acımasız bir şakaya maruz kaldı.

Arkadaşlık bağlarını güçlendiren unsurlardan biri de kuşkusuz ki içerisinde barındırdığı şakalar ve espriler. Bu eğlenceli anlar, dostlukların daha da pekişmesine yardımcı olurken, aynı zamanda günlük hayatın stresinden uzaklaşmamızı sağlar. Birlikte geçirilen zamanın daha keyifli ve eğlenceli hale gelmesini sağlayan bu şakalar, arkadaşlık ilişkilerinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Fakat bazen bazı şakalar tat kaçırabiliyor.

Özellikle yaz aylarında su ihtiyacımız daha da artıyor, değil mi? Birçoğumuz evdeki damacanalarla susuzluğumuzu gideriyoruz. Musluk sularına güvenemeyenler için damacana su vazgeçilmez hale geliyor.

Özellikle yaz aylarında su ihtiyacımız daha da artıyor, değil mi? Birçoğumuz evdeki damacanalarla susuzluğumuzu gideriyoruz. Musluk sularına güvenemeyenler için damacana su vazgeçilmez hale geliyor.

Ancak bu büyük şişelerin üzerinde yazan “19 litre” ibaresi dikkat çekici. Peki bu sayı neden 20 değil de 19?

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, rolü gereği öğrendikleriyle herkesi şoke etti.

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun'u canlandıran Özge Törer, rolü gereği öğrendikleriyle herkesi şoke etti.

Gökhan Keser, Tuğba Özerk ve Hasan Küçükçetin'le beraber A Para'da yayınlanan Biz Bize programına konuk olan Özge Törer, dizi için balta kullanmaktan at binmeye kadar epey ders aldığını açıkladı.

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Kübra Köklü
Kübra Köklü
Gündem Editörü
2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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