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Gazeteci Barış Pehlivan Hapis Cezası Aldığını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Gazeteci Barış Pehlivan Hapis Cezası Aldığını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
07.05.2025 - 17:14

Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı bir davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası aldığını X hesabından duyuran Pehlivan, bunun gerekçesini anlattı.

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Barış Pehlivan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:

Barış Pehlivan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:
twitter.com

'Bugün 1 yıl 3 ay hapis cezası aldım. 

Nedenini paylaşmak istiyorum: 

Kilis Adliyesi’nde görev yapan bir savcı var. 

Savcı olmadan önce AKP'nin Şehitkamil ilçesinin başkanıydı. AKP’nin ilçe başkanıyken trafikte tartıştığı bir adamı silahla vurup, yaraladı. Ayrıca, FETÖ'nün hakim ve savcı adaylarını yargıya soktuğu ortaya çıkan ve 15 Temmuz’da KHK ile kapatılan Müdafaa Demokrasi ve Hukuk Derneği'nin 31 Mart 2016'ya kadar üyesiydi. 

Ben bu savcıyı aradım, kendimi tanıttım, kendisiyle ilgili haber yapacağımı belirttim. Bununla birlikte, yanıt hakkına saygım gereği sorularımı ilettim. O da açık açık yanıt verdi. Tüm bu bilgileri ve sorularımın yanıtını Cumhuriyet gazetesinde yayımladım.

Lakin, bu savcı benden şikayetçi oldu. Olabilir. Garip tarafı; İstanbul’da yaşamama, gazetemin merkezi İstanbul olmasına rağmen dava Kilis’te açıldı. İtiraz ettik, kabul edilmedi. 

Sözün özünde; hiçbir kelimesi yalanlanamayan yukarıdaki yazımı, yazının aktörü savcının mesai arkadaşları yargıladı. 

“Arkadaşlar” arasında gerçekleşen bu davada da bugün karar çıktı. Sonuçta “haberleşmenin gizliliğini ihlal” suçundan 1 ay 3 hapis ile cezalandırıldım. 

Bu suçu nasıl işlediğimi bilmiyorum. Bugünün yargı sisteminde bu bu haklı sorumun bir anlamı olmadığını da biliyorum. 

Az daha unutuyordum… 

Savcının arkadaşı hakim bey, bir de beni bazı haklarıma yasak koymuş: Seçme, seçilme hakkı vs. En ironiği ise böylesi bir profilin savcı olduğu memlekette benim kamu görevinde çalışmamı da yasaklamış. 

Öyleyken böyle… Bu da geçer.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Şapkalı Â

Böyle dürüst ve cesur gazetecilerin olmadığı bir toplum yaratmaya çalışıyorlar.

ahmetpamukupaagl

aq komple yasaklayın gazeteciliği. meclisten bir yasa çıkartın diyin ki : ülkede gazetecilik faaliyetleri yasaktır. hem kendi yandaşlarınız gazetecilik takli... Devamını Gör