Gazeteci Barış Pehlivan Hapis Cezası Aldığını Sosyal Medya Hesabından Duyurdu
Gazeteci Barış Pehlivan, yargılandığı bir davadan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası aldığını X hesabından duyuran Pehlivan, bunun gerekçesini anlattı.
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Barış Pehlivan'ın X hesabından yaptığı paylaşım şöyle oldu:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Böyle dürüst ve cesur gazetecilerin olmadığı bir toplum yaratmaya çalışıyorlar.
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