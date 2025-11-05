Zamanın Kutsallığı: Modern İnsanın Unuttuğu Bir Hakikat

Kutsallık, bir şeyi sadece değerli kılmak değil; ona karşı sorumluluk duymaktır aynı zamanda. Zamanı kutsal görmek, onu israf etmemek, ona özen göstermek, onun içinde yaşarken farkında olmak demektir. Kur’an’da geçen birçok ayet, zamanın belli anlarını özel kılar: seher vakitleri, Cuma saatleri, Ramazan geceleri, Kadir Gecesi... Bütün bu özel anlar, aslında zamanın sıradan akışına bir derinlik kazandırır. O anlar, sadece takvimdeki bir nokta değil; ruhsal bir duraklama, bir yoğunlaşma alanıdır.

Geleneksel İslam düşüncesi, zamanı dairesel değil çizgisel olarak görmez. Zaman, tekrar eden, dönüşen, içinde anlam taşıyan bir döngüdür. Bu döngüde her şey belli bir ritme sahiptir. Tıpkı namaz vakitleri gibi... Sabahın dinginliği, öğlenin telaşı, ikindinin yorgunluğu, akşamın geçiş hali ve yatsının içe kapanışı... Bu vakitler sadece saatlerin çalması değil, insanın ruhsal ve bedensel hallerinin de zamana eşlik etmesidir.

Namaz, bu bağlamda zamanın kutsallığını somutlaştırır. Günün belirli anlarında, her şey durur. Tüm koşturmaca, planlar, telaşlar bir kenara bırakılır ve insan yönünü döner. Bu yön, sadece fiziksel bir yön değil, bilinçli bir dönüş halidir. Kıbleye yönelmek, zamanın merkezine dönmektir. Kutsal bir anın içine girmektir. Bu an, sadece bir ibadet anı değildir; aynı zamanda zamanla kurulan en sahici ilişkidir.